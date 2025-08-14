В Україні впали ціни: де і за рахунок чого Держстат зафіксував зниження

На тлі звісток про те, що деякі продукти харчування в Україні коштують дорожче, ніж у Європі, несподіваною та приємною виявилася інформація Державної служби статистики. За даними останньої, у липні в Україні було відзначено падіння цін, а не їхнє зростання, тобто дефляція замість звичної інфляції.

ВІДЕО ДНЯ

Щоправда, падіння цін, за повідомленнями Держстату, невелике — лише 0,2% порівняно з червнем, але цей показник був зафіксований уперше з початку року. Так, у тому ж червні ціни в Україні зросли порівняно з травнем на 0,8%, найбільше ж зростання — 2,8% — припало на травень.

За даними Держстату, зниження цін у липні стало можливим за рахунок падіння цін на продукти харчування, що подешевшали порівняно з червнем на 1,1%, а також одяг та взуття — на 2,2%. При цьому найбільше подешевшали овочі, майже на чверть — до 76,1% цін, які були минулого місяця, на 2,8% впав у ціні цукор. Другим фактором падіння цін на 0,2% у липні стало зниження цін на одяг та взуття — до 94,8% та 96% відповідно.

РЕКЛАМА

Найбільше ж у липні зросли в ціні алкогольні напої та тютюнові вироби — на 1,8% порівняно з червнем.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», ціни на картоплю восени можуть зрости до 26, а то й 30 гривень у разі несприятливих умов (погоди, інфляції або логістичних проблем).

РЕКЛАМА

46

Читайте нас у Facebook