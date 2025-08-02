Продукти в Україні дорожчі, ніж у Європі: НБУ назвав, які саме та чому

Попри заяви НБУ про зниження темпу інфляції у 2-му півріччі, ціни на продукти в Україні продовжують зростати. І як зізнаються у самому Національному банку, в Україні ціни на деякі продукти вже вищі, ніж у Європі, у тій самій Польщі, наприклад.

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Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за липень, причому наголошується, що подорожчання продуктів харчування — загальносвітова тенденція. Так, з 2020-го року світові ціни на продукти зросли приблизно на 35%, співвідношення ж для України та ЄС ще вищі.

З 2016 року харчові продукти в Україні подорожчали на 79% в еквіваленті євро, а в країнах Євросоюзу на 46%. Однак динаміка цін за окремими товарними групами була неоднорідною, як і відхилення цін на окремі продукти від цін у країнах ЄС. Наприклад:

ціни на хліб і крупи, фрукти та овочі, прісноводну рибу залишаються нижчими, ніж у Європі, завдяки меншим порівняно з ЄС витратам на сировину, працю та логістику;

соняшникова олія дешевша (у тому числі на 20−25%, ніж у Польщі) завдяки розвиненому внутрішньому виробництву;

ціни на вершкове масло в Україні відносно вищі за середньоєвропейські (у тому числі на 20−25% порівняно з Польщею), що пов'язано з високою собівартістю виробництва та значною державною підтримкою агровиробників у країнах ЄС;

свинина та молочні продукти дорожчі, ніж польські, через структурні проблеми галузі та різницю в державній підтримці, в той час як м'ясо птиці та яйця дешевші завдяки ефективності великих виробників.

Таку тенденцію в НБУ пояснили низкою чинників, наприклад нижчим ПДВ — 5% на продукти в Польщі та 20% в Україні. Особливо важливий вплив мав імпорт продуктів, так з початку року по червень в Україну завезли в 8 разів більше яблук, 4,4 рази більше свинини, в 2 рази більше овочів, в 1,6 рази — молока та вершків, на 48% - круп.

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Але як стверджують у Нацбанку, цей фактор швидше гратиме на користь зниження цін на продукти в країні, але його зворотною стороною є зниження міжнародних резервів. Останні, до речі, після встановлення рекорду навесні поступово знижуються .

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