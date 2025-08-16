Кроликам важливо бути активними, а Драконам — стриманими: східний гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня

Тиждень, який закінчується, був дуже вдалим для деяких знаків зодіаку. А знавці східної астрології підготували рекомендації на наступні сім днів представникам усіх знаків східного гороскопу.

Щур

Представникам знака Щура варто прислухатися до сигналів свого тіла та серця, щоб краще зрозуміти, що вам справді потрібно. На якийсь час потрібно обмежити великі витрати. До порядку дня додати більше фізичної активності та зменшити розумові навантаження.

Бик

Бикам краще займатися тим, що приносить максимальне задоволення й знаходити позитивне навіть у дрібницях. Енергія Всесвіту сприятиме відновленню сил та наповненню позитивом. Період особливо вдалий для тих, хто готовий на сміливі та яскраві вчинки.

Тигр

Тиграм потрібно не дозволяти сумнівам брати гору, щоб не збити свої плани. Підвищена фізична активність допоможе зберегти тонус та внутрішній баланс. Краще більше бувати на свіжому повітрі, щоб підживитись енергією природи.

Кролик

Кроликам важливо бути активними, більше рухатися, менше часу проводити з гаджетами. Це гарний час для спілкування з близькими та друзями. Самотність краще не вибирати добровільно.

Дракон

Драконам варто особливо старанно охороняти свої плани та ідеї від сторонніх людей. Тиждень може стати одним з найрезультативніших за останні місяці, якщо виявити стриманість і дипломатичність. Не поспішайте ділитися своїми успіхами — нехай вони говорять самі за себе.

Змія

Представникам року Змії найкраще бути максимально відкритими до людей. Виявіть готовність до діалогу, оточення відповість тим же. Є шанс почути приємні новини та пережити яскраві емоційні моменти.

Кінь

Коням важливо позбутися власних сумнівів. Важливо зберігати віру у свої сили та не піддаватися внутрішнім коливанням. Потрібно діяти за наперед складеним планом, це принесе свої результати і вдасться уникнути зайвого стресу. Краще утриматися від спонтанних рішень та не дозволяти амбіціям керувати вашими вчинками.

Коза

Козам слід діяти розумно та дбайливо ставитися до своїх ресурсів. Завзятість допоможе гідно проявити себе у будь-яких ситуаціях. Але не варто виявляти надмірну активність, важливо знаходити баланс між роботою та відпочинком.

Мавпа

Мавпам потрібно буде зібратися та викластися на повну. Важливо направити сили створення гармонії у родині, зміцнення робочих позицій. Планування майбутніх справ допоможе закласти міцний фундамент для успіху. Це чудовий час, щоб діяти впевнено і без зайвих вагань.

Півень

Для представників року Півня важливо трохи знизити фізичну активність, щоб уникнути перевтоми. Зберігайте внутрішню рівновагу. Не варто надто покладатися на інтуїцію — у цей період вона може підвести. Краще довіритися чітким планам та здоровому глузду.

Собака

Собаки можуть досягти успіхів у фінансовій сфері. Основні зусилля варто направити на роботу та вирішення важливих завдань у будні. Відповідальність та працьовитість стануть ключем до досягнення успіху. Це гарний час, щоб завершити давно розпочаті проекти.

Свиня

Представники року Свині можуть відчути бажання більше контролювати та утримувати все, що їм дорого. Це стосується як матеріальних цінностей, а й особистих стосунків. Важливо пам'ятати, що надмірні ревнощі здатні зруйнувати гармонію у коханні. Намагайтеся не допускати необдуманих вчинків, щоб не поранити близьких.

