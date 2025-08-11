Настає ваш зоряний час: карти Таро назвали щасливчиків нового тижня

- 15:24 Ще більше українців загине: офіцер про повітряне перемир’я, якого вимагає рф
Астрологи вважають, що представникам деяких знаків зодіаку потрібно на новому тижні стримувати емоції, щоб не спровокувати сварки.
Водночас тарологи впевнені, що на деяких людей чекає світлий період. Вони зможуть пережити приємні зміни в атмосфері натхнення та легкості, адже Всесвіт буде на їхньому боці, пише «РБК-Україна».
Телець — «Імператриця»
На Тельців чекає достаток, родинне тепло та впевненість у майбутньому. Вдалий час для створення краси та уваги до тих, хто важливий.
Можливі приємні новини, пов’язані з домом чи близькими, а також успішне завершення справ, які довго відкладалися.
Навіть маленькі кроки у бік комфорту та розвитку дадуть відчутний результат.
Діва — «Маг»
Дівам час починати важливі справи. Можна побачити нові шляхи для вирішення старих проблем, і знайти підтримку там, де не очікували. Потрібно бути впевненим у своїх силах, довіряти своїм здібностям і не відкладайте важливі рішення. Успіх залежатиме від наполегливості та сміливості. Це саме той зоряний час, коли варто говорити відкрито й чітко.
Лев — «Сонце»
На Левів чекає успіх та визнання. Ви зможете вирішити питання, які довго гальмували рух уперед, і відчути підтримку близьких. Користуйтеся моментом, щоб реалізувати найсміливіші плани. Будьте щирими, демонструйте свої сильні сторони та не бійтеся звертатися по допомогу.
Про те, що обіцяє східний гороскоп на тижні з 11 по 17 серпня, читайте на сайті «ФАКТІВ».280
