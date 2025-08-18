«Списки Жернакова» та півмільйона доларів грантів: що пишуть ЗМІ про конфлікт у Громадській раді доброчесності

«Суддю Майдана», виконавчого директора ГО «Фундація DEJURE» Михайла Жернакова звинуватили у просуванні «потрібних» кандидатів до складу Громадської ради доброчесності (ГРД) та у фінансових махінаціях з коштами іноземних донорів. «Судово-юридична газета» опублікувала деталі скандалу під час виборів до цієї ради.

«Виконавчого директора грантової організації «Фундація DEJURE» та власника «контрольних пакетів акцій» у двох останніх складах ГРД Михайла Жернакова, звинуватили у маніпуляціях з виборами членів ГРД, просуванні потрібних особисто йому кандидатів до складу ГРД («списки Жернакова»), тиску на окремих представників громадськості, інтригах, наклепі, «узурпації влади» та навіть у фінансових махінаціях з коштами від іноземних донорів, які надійшли для «підтримки судової реформи в Україні», — повідомляється у матеріалі.

Видання зазначило, що під час процедури виборів до Громадської ради доброчесності спалахнув скандал — троє її членів ще діючого складу — Костянтин Смолов, Олександр Волошин та Тетяна Катриченко зняли свої кандидатури на знак протесту проти діяльності Жернакова. Громадські активісти назвали його та ГО «Фундація DEJURE» монополістами у підтримці діяльності ГРД за іноземні кошти та підозрюють у приховуванні інформації про надання грантів на сотні тисяч доларів США.

«На „підтримку ГРД“ лише американські партнери виділили більше $ 500 тис. (майже 21 млн. гривень)», — пише «Судово-юридична газета».

Також Жернакова підозрюють у приховуванні інформації не тільки від членів ради, але й від іноземних партнерів, тобто донорів, зазначають автори матеріалу.

Громадські активісти закидають Жернакову і формування в «ручному режимі» списку кандидатів до Громадської ради доброчесності.

«Список осіб, яких потрібно відібрати до складу ГРД, був складений заздалегідь та проговорений з іншими громадськими організаціями, які формують склад ради. Вказаним ГО був навіть розісланий проект бюлетеню, в якому було зазначено, яких кандидатів необхідно підтримати під час виборів. Відтак, кандидати до нового складу ГРД були поділені «на бажаних» та «не бажаних», — цитує «Судово-юридична газета» активістів.

Видання повідомило, що про «чесноти» Михайла Жернакова було відомо дуже давно, але так званий «громадський сектор» роками намагався не помічати очевидних речей, бо, ймовірно, так було «потрібно».

Зокрема, «Судово-юридична газета» нагадує, що призначений у 2012 році Януковичем на посаду судді Вінницького окружного адміністративного суду Жернаков 19 лютого 2014 року задовольнив позов прокуратури та скасував рішення Хмільницької міської ради, в якому вимагалося засудити застосування зброї та спецзасобів на Майдані та вивести внутрішні війська з Києва.

Окрім того, ЗМІ звернули увагу на ухилення Жернакова від мобілізації.

«14 грудня 2023 року Михайло Жернаков у місті Києві був затриманий співробітниками ТЦК та СП та доставлений до столичного Шевченківського районного ТЦК та СП. Підстава — порушення правил військового обліку військовозобов’язаних. Цікаво, що оскаржувати дії ТЦК Михайло Жернаков не став і 20 грудня 2023 року сплатив штраф у розмірі 5 300 гривень», — зазначає видання.

«Судово-юридична газета» пише, що з 2024 року Михайло Жернаков зарахований на посаду професора кафедри цивільного, господарського і фінансового права Полтавського юридичного інституту НЮУ ім. Я. Мудрого. Першим проректором НЮУ ім. Я. Мудрого у цей час був Микола Кучеревянко — його вітчим.

Як повідомлялося, 4 серпня 2025 року відбулися вибори четвертого складу Громадської ради доброчесності. Новий склад ГРД розпочав свою діяльність 15 серпня. Відповідно до ст. 87 Закону «Про судоустрій і статус суддів» ГРД у складі 20 членів утворюється з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності.

