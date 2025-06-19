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Корупційний скандал: у ЗМІ звинуватили DeJure у відсутності звітів за використання 108 млн грн донорських коштів
Громадська організація «Фундація DeJure», очолювана Михайлом Жернаковим, у 2021−2024 роках отримала від донорів понад 108 мільйонів гривень (більше 3 млн доларів США з урахуванням курсу у різні роки). Водночас детальні фінансові звіти від фундації, яка позиціонує себе як один з головних гравців у сфері судової реформи, відсутні у відкритому доступі. Інформацію про те, що DeJure не оприлюднює ні статті витрат, ні договори з підрядниками, опублікувало видання «Інформатор».
«Попри масштабну діяльність, DeJure має статус неприбуткової організації та звітує за спрощеною процедурою, яка зазвичай застосовується для мікропідприємств. Такий підхід суперечить принципам прозорості й може порушувати українське законодавство, оскільки унеможливлює незалежний аудит використання сотень мільйонів гривень», — зазначає «Інформатор».
Видання оприлюднило інформацією про те, що значна частина коштів могла надходити в DeJure від іноземних донорів або зацікавлених осіб, вплив яких на українську судову систему може бути деструктивним.
«Інформатор» нагадав, що ім’я керівника фундації Михайла Жернакова вже неодноразово фігурувало в публічних скандалах. Його критикували за підтримку кандидатів із сумнівними науковими ступенями до складу ВККС та за спроби ухилення від мобілізації.
Видання пише, що спочатку Жернаков посилався на діагноз «плоскостопість», однак цей діагноз не підтвердила військово-лікарська комісія. Пізніше він отримав бронь як викладач приватного вишу — Київської школи економіки. Проте, за даними «Інформатору», його викладацька діяльність була фіктивною, і в університеті він не з’являвся.
За наявною в «Інформатора» інформацією, Жернаков також витрачав донорські кошти для «накручування» вподобань та коментарів у соцмережах під своїми постами. Його дописи у фейсбуці активно підтримували акаунти, які належать моделям з платформи Onlyfans, де дівчата заробляють гроші за викладання еротичних фото.
Видання пише, що керівник DeJure вільно виїжджає за кордон та подорожує Європою. Його помітили на одному із заходів разом зі скандальною членкинею Громадської ради доброчесності Мартиною Богуславець, яка, за даними ЗМІ, заробила на «боротьбі з корупцією» дві квартири, не маючи на це відповідних офіційних доходів.
З огляду на активну участь DeJure у формуванні органів суддівського врядування та проведення судової реформи, відсутність прозорості у фінансах та скандали навколо лідера організації викликають серйозне занепокоєння, вважає «Інформатор».
Наразі організація публічно не коментувала ці звинувачення.
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