Вдвічі потужніша за Tomahawk: Україна випробувала далекобійну ракету «Фламінго»

В Україні, яка бореться з російською агресією, стало публічно відомо про початок серійного виробництва та взагалі наявність в українському арсеналі крилатих ракет із дальністю 3000 км, яка має назву «Фламінго», пише Defense Express.
Її фото та анонс більш детальної інформації розмістив видатний український фотокореспондент Єфрем Лукацький.
На думку фахівців на фото, з величезною долею ймовірності — крилата ракета FP-5, яка демонструвалась публічно, а тактико-технічні характеристики — оголошені. Модель цієї ракети ще на початку лютого 2025 року показувала компанія Milanion Group на виставці IDEX-2025, що проходила в ОАЕ.
Публічні характеристики FP-5, або «Фламінго»:
• Дальність: 3000 км
• Час у повітрі: понад 4 години
• Максимальна швидкість: 950 км/год
• Крейсерська швидкість: 850−900 км/год
• Розмах крила: 6 метрів
• Максимальна злітна вага: 6 тонн
• Вага бойової частини: 1 тонна
З огляду на оголошені характеристики «Фламінго» та FP-5, а також зовнішній вигляд обох ракет жодних альтернатив не проглядається.
Вага бойової частини становить тонну. Це значить, що FP-5 вдвічі потужніший за Tomahawk, у якого вага бойової частини — 450 кг.
Milanion Group декларує те, що може виробляти понад 50 таких ракет щомісячно. У ракеті використано супутникову навігацію, що стійка до РЕБ.
Українські ЗМІ опублікували випробувальний пуск ракети «Фламінго».
Як писали «ФАКТИ», Україна вже продемонструвала, що її передові безпілотники можуть знищувати цілі глибоко всередині російської території, на відстані понад 1000 км від українського кордону. І вона вже виробляє та використовує сімейство ракетних систем під назвою «Нептун», «Паляниця», «Пекло» та «Рута».168
