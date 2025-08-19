- 13:35 Неймовірно соковита скумбрія на грилі: як замаринувати, щоб усі просили добавки
- 13:21 Розраховувати пенсію хочуть по-новому: українським пенсіонерам готують більш збалансовану формулу розрахунку пенсії
- 13:02 Андрій Данилко розкрив шокуючу таємницю свого самотнього життя
- 13:01 «Маккабі» (Тель-Авів) — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи
- 12:45 Майже 1 000 грн до пенсії: хто з українців отримає надбавку від держави
- 12:30 Батьків навіть не згадав: стали відомими деталі «другого весілля» Брукліна Бекхема і Ніколи Пельтц
- 12:20 «Це викликало шок, біль і злість»: «Міс Всесвіт Україна-2025» про випробування під час великої війни
- 11:59 Водоліям — нове кохання, Ракам — випробування, Левам — тріумф: гороскоп для всіх знаків на кінець літа
- 11:51 Миротворці чи спостерігачі: як Захід планує захистити Україну від нового вторгнення росії
- 11:22 Дуже страшна ціна: ЗМІ про те, чому ні в якому разі Україні не можна втратити Донеччину
- 11:11 Чому не варто лити окріп у засмічену раковину: пояснює сантехнік
- 10:44 Вдвічі потужніша за Tomahawk: Україна випробувала далекобійну ракету «Фламінго»
Ворог бив по цивільних та енергетиці: рф атакувала Сумщину та Полтавщину
Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В ніч на 19 серпня ворог масовано атакував Полтавщину. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків керівника Полтавської ОВА Володимир Когут.
«Зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів. Підрозділі ДСНС та енергетики працюють над подоланням наслідків атаки. На щастя, обійшлося без жертв», — написав він.
Також від обстрілів постраждала й Сумщина. Там ворожий БпЛА влучив у житловий будинок. Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.
«Ворожий БпЛА влучив у житловий будинок у Піщанському старостаті Сумської громади. Від удару оселя загорілася, попередньо є постраждалі. Триває рятувальна операція, на місці працюють екстрені служби», — написав він.
Як повідомили в Повітряних Силах ЗСУ, у ніч на 19 серпня (із 20.00 18 серпня) противник атакував 280-ма засобами повітряного нападу:
- 270 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів;
- 5 балістичними ракетами Іскандер-М;
- 5 крилами ракетами Х-101.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 236 повітряних цілей:
- 230 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
- 2 балістичні ракети Іскандер-М;
- 4 крилаті ракети Х-101.
«Зафіксовано влучання 4 ракет та 40 БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях», — йдеться у повідомленні.
Як писали «ФАКТИ», в ніч на 18 серпня росіяни обстріляли низку регіонів України. Під час обстрілу Харкова загинуло семеро людей, серед нрих — півторарічна дівчинка.
Ілюстративне фото139
Читайте нас у Facebook
Овнам корисний активний відпочинок, а ініціатива Тельців може бути покараною: гороскоп на конфліктний день 19 серпня