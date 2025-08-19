Ворог бив по цивільних та енергетиці: рф атакувала Сумщину та Полтавщину

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В ніч на 19 серпня ворог масовано атакував Полтавщину. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків керівника Полтавської ОВА Володимир Когут.

«Зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів. Підрозділі ДСНС та енергетики працюють над подоланням наслідків атаки. На щастя, обійшлося без жертв», — написав він.

Також від обстрілів постраждала й Сумщина. Там ворожий БпЛА влучив у житловий будинок. Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

«Ворожий БпЛА влучив у житловий будинок у Піщанському старостаті Сумської громади. Від удару оселя загорілася, попередньо є постраждалі. Триває рятувальна операція, на місці працюють екстрені служби», — написав він.

Як повідомили в Повітряних Силах ЗСУ, у ніч на 19 серпня (із 20.00 18 серпня) противник атакував 280-ма засобами повітряного нападу:

- 270 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів;

- 5 балістичними ракетами Іскандер-М;

- 5 крилами ракетами Х-101.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 236 повітряних цілей:

- 230 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

- 2 балістичні ракети Іскандер-М;

- 4 крилаті ракети Х-101.

«Зафіксовано влучання 4 ракет та 40 БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», в ніч на 18 серпня росіяни обстріляли низку регіонів України. Під час обстрілу Харкова загинуло семеро людей, серед нрих — півторарічна дівчинка.

