«Допомога тисячам українців»: Кабмін розширив список безкоштовних ліків

В Україні розширено перелік безоплатних ліків і медвиробів, що закуповує держава. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

ВІДЕО ДНЯ

З нового у списку:

- ліки від аутоімунних захворювань нервової системи та нейром'язових захворювань;

- медвироби для корекції складних сколіотичних деформацій хребта.

РЕКЛАМА

«Рішення дозволить тисячам українців отримати сучасне та якісне лікування без додаткових фінансових витрат для них та їхніх родин», — написала вона.

Як писали «ФАКТИ», програма «Доступні ліки» дозволяє людям отримувати ліки проти найпоширеніших хвороб або безоплатно, або з частковою доплатою. У бюджеті на 2025 рік на це передбачено 6,6 млрд грн.

«До оновленої програми увійде понад 30 нових діючих речовин, зокрема комбіновані лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань. А також ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб, таких як гіпотиреоз і мігрень», — зазначили в Міністерстві охорони здоров'я України та додали, що вперше стануть доступними препарати для дітей, а також ліки у формі крапель і мазей.

РЕКЛАМА

158

Читайте нас у Facebook