- 19:40 Окупанти форсували Сіверський Донець: чи зросла загроза Харкову і Слов’янську?
- 19:19 В уряді сказали, скільки українців примусово забиратимуть до лав ЗСУ щомісяця
- 18:59 «Я занадто велика зірка»: Кондратюк ошелешив зізнанням
- 18:39 Коли й як пересаджувати полуницю, щоб отримати великі й солодкі ягоди вже наступного року
- 18:30 Збитки державі рахуються мільярдами: ЗМІ про участь Рожкової у «банкопаді»
- 18:23 Це провокація: у Польщі відреагували на вибух російського дрону
- 18:05 Весь час дивився телевізор: співачка розповіла, як провела «романтичний» вечір з Леонардо Ді Капріо
- 17:50 Засновниця компанії The Yard звинуватила власника ТМ «Доміно» Шухніна в інформатаці: що про це пишуть ЗМІ
- 17:46 Левам — «Диявол» та спокуси, Дівам — «Самітник» та пошук відповідей: таро-прогноз на 22 серпня
- 17:24 Справа у зневазі: недовіра до Меган Маркл гальмує примирення з принцом Гаррі
- 17:07 П’ять ефективних способів зберегти квасолю без жуків: поради від експертів
- 16:52 Влада забрала у киян 8 млрд, призначених для ЗСУ, спрямувавши їх на премії чиновникам, — екснардеп
«Допомога тисячам українців»: Кабмін розширив список безкоштовних ліків
В Україні розширено перелік безоплатних ліків і медвиробів, що закуповує держава. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
З нового у списку:
- ліки від аутоімунних захворювань нервової системи та нейром'язових захворювань;
- медвироби для корекції складних сколіотичних деформацій хребта.
«Рішення дозволить тисячам українців отримати сучасне та якісне лікування без додаткових фінансових витрат для них та їхніх родин», — написала вона.
Як писали «ФАКТИ», програма «Доступні ліки» дозволяє людям отримувати ліки проти найпоширеніших хвороб або безоплатно, або з частковою доплатою. У бюджеті на 2025 рік на це передбачено 6,6 млрд грн.
«До оновленої програми увійде понад 30 нових діючих речовин, зокрема комбіновані лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань. А також ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб, таких як гіпотиреоз і мігрень», — зазначили в Міністерстві охорони здоров'я України та додали, що вперше стануть доступними препарати для дітей, а також ліки у формі крапель і мазей.158
