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Здоров'я та медицина

В Україні оновлять програму «Доступні ліки»: що важливо знати

14:01 9 грудня 2024
До порграми Доступні ліки додають 30 діючих речовин, фото Pixabay

В Міністерстві охорони здоров'я України, де раніше повідомляли про можливість замовлення ліків з безкоштовною доставкою через «Укрпошту», анонсували розширення програми «Доступні ліки». Ця програма дозволяє людям отримувати ліки проти найпоширеніших хвороб або безоплатно, або з частковою доплатою.

За даними МОЗ, у бюджеті на 2025 рік на це передбачено 6,6 млрд грн.

«До оновленої програми увійде понад 30 нових діючих речовин, зокрема комбіновані лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань. А також ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб, таких як гіпотиреоз і мігрень», — зазначили в міністерстві та додали, що вперше стануть доступними препарати для дітей, а також ліки у формі крапель і мазей.

Зазначається, що мешканці сіл, прифронтових та віддалених територій можуть отримати ліки «Укрпоштою» чи у мобільних аптечних пунктах.

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За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, з наступного року препарати за цією програмою відпускатимуть всі аптеки — наразі МОЗ готує відповідні нормативні зміни.

Раніше в МОЗ розповідали, як з реформою МСЕК в Україні встановлюватимуть інвалідність.

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Фото Pixabay

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