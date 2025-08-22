Понад 50 безпілотників атакували вночі Україну: під удар потрапила Дніпропетровщина (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. У ніч на 22 серпня (із 22.30 21 серпня) противник атакував 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

ВІДЕО ДНЯ

«Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 4 локаціях», — йдеться у повідомленні.

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, два райони області були під ворожим ударом.

РЕКЛАМА

«На Нікопольщині агресор атакував райцентр, Марганецьку і Покровську громади. Застосував FPV-дрони та РСЗВ „Град“. Пошкоджені комунальне підприємство, дві 3-поверхівки, будинок, що не експлуатується. Горіли приватний будинок і гараж. Ще 6 осель побиті», — повідомив він.

За даними Лисака, через вечірній удар FPV-дроном по Мирівській громаді виникла пожежа. Вогонь знищив літню кухню і господарську споруду. Понівечена приватна оселя.

РЕКЛАМА

«На Синельниківщині противник поцілив безпілотниками по Межівській, Українській та Маломихайлівській громадах. КАБом — по Покровській громаді. Зайнялися фермерське господарство, гараж і суха трава. Пошкоджена гімназія», — зазначив він.

Як писали «ФАКТИ», раніше росія вдарила по Закарпаттю. Під атакою опинився промисловий об’єкт.

РЕКЛАМА

85

Читайте нас у Facebook