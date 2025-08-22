- 12:20 «Ми щодня ризикуємо не повернутися додому»: про життя у прифронтових Сумах вустами очевидця
- 11:59 Як «Пакунок школяра» вплине на призначення субсидії: ПФУ дали роз'яснення
- 11:33 З жовтня на бензин доведеться витрачати за місяць на 700 гривень більше: водіям прогнозують зростання цін
- 11:22 Як протидіяти новому штаму коронавірусу: українські вірусологи поділились результатами досліджень
- 11:09 Мати олімпійської чемпіонки увічнила пам'ять доньки, яка загинула у горах
- 11:06 До чого тут паста? Меган Маркл здивувала коштовностями на пальцях під час приготування їжі
- 10:47 Підписано закон про відпустки для військових: скільки днів гарантовано зможуть відпочити захисники України
- 10:24 Трамп відступає від переговорів між Україною та росією: що це означає
- 09:49 Понад 50 безпілотників атакували вночі Україну: під удар потрапила Дніпропетровщина
- 09:19 Двоє людей загинули під час пожежі у кропивницькому виші: що відомо про НП
- 08:52 Українські дрони знову вивели з ладу нафтопровід «Дружба»
- 08:18 Дівам — поворот долі, Близнюкам — шанс все змінити, а Овнам — день випробувань: гороскоп на 22 серпня
Понад 50 безпілотників атакували вночі Україну: під удар потрапила Дніпропетровщина (фото)
Росіяни продовжують обстрілювати Україну. У ніч на 22 серпня (із 22.30 21 серпня) противник атакував 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
«Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 4 локаціях», — йдеться у повідомленні.
Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, два райони області були під ворожим ударом.
«На Нікопольщині агресор атакував райцентр, Марганецьку і Покровську громади. Застосував FPV-дрони та РСЗВ „Град“. Пошкоджені комунальне підприємство, дві 3-поверхівки, будинок, що не експлуатується. Горіли приватний будинок і гараж. Ще 6 осель побиті», — повідомив він.
За даними Лисака, через вечірній удар FPV-дроном по Мирівській громаді виникла пожежа. Вогонь знищив літню кухню і господарську споруду. Понівечена приватна оселя.
«На Синельниківщині противник поцілив безпілотниками по Межівській, Українській та Маломихайлівській громадах. КАБом — по Покровській громаді. Зайнялися фермерське господарство, гараж і суха трава. Пошкоджена гімназія», — зазначив він.
Як писали «ФАКТИ», раніше росія вдарила по Закарпаттю. Під атакою опинився промисловий об’єкт.85
Читайте нас у Facebook
Скорпіонам — доленосні зустрічі, Козерогам — фінансова стабільність, а Водоліям — зміни: гороскоп для всіх знаків на кінець тижня