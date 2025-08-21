- 11:06 Від яких хвороб лікує виноград: цінні поради фахівців
росія вдарила по Закарпаттю: горить промисловий об’єкт, десятки поранених, повітря отруєне
Під час комбінованої атаки з повітря, яку ворог здійснив у ніч проти 21 серпня і яка триває й досі, під ударом пребувало Закарпаття — у Мукачеві зафіксовано удар по промисловому об'єкту.
«Внаслідок ворожої атаки вночі завдано удару по території одного з підприємств міста. На місці події працюють рятувальні служби. Просимо зберігати спокій та не поширювати фото й відео з місця події задля безпеки усіх нас», — попередили містян у Мукачевській міськради та попросили щільно закривати вікна й без нагальної потреби не виходити на вулицю.
Адже ракетний удар спричинив масштабну пожежу на об’єкті.
Наразі відомо про дванадцятьох постраждалих, які перебувають у лікарні Святого Мартина. Десятьох людей до медзакладу доставили «швидкі», двоє звернулися по допомогу самостійно. Наразі на стаціонарному лікуванні перебуває 5 пацієнтів, ще один переведений до обласної лікарні. Стан постраждалих оцінюється як стабільний.
