росія вдарила по Закарпаттю: горить промисловий об’єкт, десятки поранених, повітря отруєне

Під час комбінованої атаки з повітря, яку ворог здійснив у ніч проти 21 серпня і яка триває й досі, під ударом пребувало Закарпаття — у Мукачеві зафіксовано удар по промисловому об'єкту.

«Внаслідок ворожої атаки вночі завдано удару по території одного з підприємств міста. На місці події працюють рятувальні служби. Просимо зберігати спокій та не поширювати фото й відео з місця події задля безпеки усіх нас», — попередили містян у Мукачевській міськради та попросили щільно закривати вікна й без нагальної потреби не виходити на вулицю.

Адже ракетний удар спричинив масштабну пожежу на об’єкті.

Наразі відомо про дванадцятьох постраждалих, які перебувають у лікарні Святого Мартина. Десятьох людей до медзакладу доставили «швидкі», двоє звернулися по допомогу самостійно. Наразі на стаціонарному лікуванні перебуває 5 пацієнтів, ще один переведений до обласної лікарні. Стан постраждалих оцінюється як стабільний.

Матепріал «Чорний дим дійшов з Кременчука до Кривого Рогу: окупанти вгатили по найбільшому НПЗ в Україні, коли його резервуари були заповнені сировиною» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки омбудсмена Дмитра Лубинця

