Безпрецедентна атака: у Краматорську за годину пролунали десятки вибухів

Російські окупанти продовжують атаки на українські міста й села. У ніч на 23 серпня противник атакував 49 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих дронів на півночі, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 13 БпЛА у 7 локаціях на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині, повідомили у командуванні ПС ЗСУ.

Так, ввечері 22 серпня ворог прицільно обстріляв місто Краматорськ на Донеччині. Про це повідомили у Краматорській міській раді.

«В період часу з 21:47 по 22:59 з боку російських окупаційних військ відбувся ворожий обстріл, було чутно понад три десятки вибухів (тип озброєння встановлюється) по Краматорську», — йдеться у повідомленні.

За інформацією начальника Краматорської МВА Олександра Гончаренка, російські війська, ймовірно, обстріляли Краматорськ керованими авіабомбами. Було чутно 31 вибух.

В місті Конотоп на Сумщині також пролунали вибухи. Мер міста Артем Семеніхін повідомив, що вибухи були дуже сильними. Бойова частина не менше 90 кілограмів. Він попередив, що існує ймовірність атаки впродовж ночі.



Вночі на Дніпропетровщині сили ППО збили 3 ворожі безпілотники. Через влучання БпЛА по Покровській громаді Синельниківського району виникла пожежа. Внаслідок атаки БпЛА зайнялося й у Павлограді. Вогонь рятувальники приборкали, повідомив очільник області Сергій Лисак.

За словами керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, упродовж доби окупанти завдали 448 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 37 повідомлень про руйнування квартир, будинків, господарчих споруд та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщині через російську агресію 16 людей дістали поранення, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, вночі 19 серпня росіяни завдали масованого удару по Кременчуцькому нафтопереробному заводу. Для атаки, яка тривала майже всю ніч, окупанти застосували ударні дрони, крилаті та балістичні ракети. У місті пожежі гасили майже дві доби.

