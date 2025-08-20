Чорний дим дійшов з Кременчука до Кривого Рогу: окупанти вгатили по найбільшому НПЗ в Україні, коли його резервуари були заповнені сировиною

Другий день небо над Кременчуком Полтавської області затягнуте щільною чорною хмарою диму. Він дійшов уже до Кривого Рогу, його видно також з космосу. Це підтверджують супутникові знімки, на яких чітко видно напрямок поширення димової завіси.

Фотографії, якими рясніє Інтернет, нагадують кадри з якогось фільму-катастрофи. У підписах до них часто зустрічаються слова «апокаліпсис» й «армагеддон».

Не кіношні «апокаліпсис» й «армагеддон» влаштували окупанти Кременчуку вночі 19 серпня, знову завдавши масованого удару по місцевому нафтопереробному заводу. Для атаки, яка тривала майже всю ніч, окупанти застосували ударні дрони, крилаті та балістичні ракети.

З початку повномасштабної війни армія рф вже не менше десятка разів запускала по підприємству повітряні цілі. Здається, ворог намагається стерти з лиця землі єдиний найперспективніший для відновлення НПЗ в Україні, який належить нафтопереробній компанії «Укртатнафта».

«У червні я просто втратив рахунок кількості того, що прилетіло туди за ті кілька днів… Джерела кажуть, що у місцевої ППО просто скінчилися боєприпаси для відбиття тих атак. Можна сказати лише те, що з початку повномасштабки завод „прийняв“ десятки ракет і, мабуть, сотні шахедів», — написав у фейсбуці директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн.

За його словами, це може бути «відповіддю» на нещодавні удари українських безпілотників по нафтоперекачувальних станціях у російських Унечі та Нікольському. «Наші дрони примудряються зупиняти (нехай і тимчасово) величезні сучасні заводи на росії — це реальне диво. У відповідь вони вирішили зрівняти з землею Кременчуцький НПЗ», — пояснив Куюн.

За інформацією «ФАКТІВ», яку ми отримали з правдивих джерел, удар був здійснений тоді, коли резервуари наповнилися сировиною. Це наводить на думку про те, що у росіян, можливо, є завербований агент серед штатних працівників. Тим паче ворожі медіа вже за кілька годин після атаки розповсюдили детальний звіт про ураження: які саме резервуари з газом, бензином і гасом були пошкоджені, якого об’єму, на яких локаціях…

Невже компетентні органи ще досі не перевірили на детекторі брехні всіх, хто дотичний до роботи Кременчуцького НПЗ?

Справді, займання сталося у кількох місцях на великій території підприємства.

Для ліквідації наслідків пожежі, як повідомила речниця ГУ ДСНС у Полтавській області Світлана Рибалко, було залучено понад 100 рятувальників з Кременчука та Глобиного, два пожежні потяги Укрзалізниці, чимало новітньої техніки, що дозволяє менше ризикувати особовим складом. Зокрема, роботи та лафетні пожежні стволи, які мають механічне управління.

Особливість гасіння подібних пожеж у тому, що важко запобігти розриванню резервуарів. А якщо відбувається розгерметизація, то звісно, витікає пальне й вогонь розгорається з новою силою.

Окрім того, поширенню вогню сприяв сильний південний вітер.

На жаль, через складність пожежі троє рятувальників отримали опіки різного ступеня. Їм надана необхідна медична допомога, їхньому життю нічого не загрожує.

Станом на ранок 20 серпня усі осередки горіння вдалося локалізувати, але небо над містом залишається затягнутим. Місцеві мешканці повідомляють, що у повітрі відчувається сильний запах гару, тому важко дихати.

За словами професора кафедри екології Полтавської державної аграрної академії Павла Писаренка, у Кременчуці зафіксовано значне перевищення небезпечних для здоров’я та довкілля речовин. Моніторинг стану повітря показав один з найвищих — четвертий — рівень небезпеки. Так, показник діоксиду азоту перевищує норму у сотні разів. Забруднення повітря має прямий і значний вплив на навколишнє середовище, зокрема на річки та ґрунтові води. Уже зараз наслідки пожежі спостерігають у Кіровоградській та Херсонській областях. Природне відновлення може зайняти тривалий час, а точні строки спрогнозувати складно. Наразі головне завдання рятувальників — локалізувати пожежу й зупинити подальші викиди.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в ніч на 19 серпня українські дрони знову атакували російський нафтопереробний завод у Волгограді.

Фото: ГУ ДСНС у Полтавській та з відкритих джерел

