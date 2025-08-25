41.08 / 41.59 48.01 / 48.72
Спорт

Експерша ракетка світу з росії «збожеволів» на корті US Open і сенсаційно вилетів з турніру (відео)

9:59 25 серпня 2025
Данило Медведєв

Один із найсильніших тенісистів росії (13-й у рейтингу АТР) Даніїл Медведєв, який виграв Відкритий чемпіонат США в 2021 році, цього разу безславно завершив виступи на US Open вже в 1-му колі, сенсаційно програвши французу Бенжаміну Бонзі (51-й) і влаштувавши на корті скандал.

Поєдинок складався для Медведєва невдало. Він програвав із рахунком 3:6, 5:7, 4:5 (40:А). Але на матчболі Бонзі не влучив першою подачою. Щоправда, в цей момент на корт вийшов фотокореспондент, який подумав, що матч закінчився. Суддя-американець Грег Алленсворт через перешкоду і паузу, що виникла, повернув французу першу подачу, що розлютило Медведєва. Даніїл почав сперечатися із суддею та заводити трибуни.

«Ти чоловік? Ти чоловік? Чому ти тремтиш? Ти додому піти хочеш?» — репетував Медведєв, звертаючись до судді. Після цього він повернувся до камери і сказав: «Хлопці, хоче піти додому. Йому платять за матч, а не за години». Тим самим Медведєв натякнув, що суддя нібито зацікавлений у тому, щоб Бонзі переміг у трьох сетах, не переводячи гру в четвертий.

Крім того, Медведєв кричав: «Що говорив Райлі Опелка? Що казав Райлі Опелка? Що казав Райлі Опелка?» Це посилання на слова американського тенісиста Опелкі, який стверджував, що Алленсворт — найгірший суддя в ATP і його потрібно усунути від роботи.

Після суперечки росіянин не тільки зробив брейк. Але й зміг розгромити суперника у третій партії (6:0). Щоправда, вирішальний сет опинився за французом – 6:4.

Зазначимо, що суперечками із суддею «божевілля» другої ракетки рф не обмежилося. У розпал поєдинку він просто на корті почав демонструвати непристойний жест.

А вже після матчу уродженець москви Медведєв продовжив свою скандальну поведінку. Спочатку він довго ламав свою ракетку об лавочку, після чого демонстративно повільно покинув корт під час інтерв'ю французького тенісиста.

Додамо, що у 2025 році колись найсильніший тенісист світу Даніїл Медведєв виграв на турнірах «Великого шолома» лише один матч. Ба більше, з травня 2023 року скандаліст не здобув жодного титулу і завершить Відкритий чемпіонат США далеко за межами топ-20 гонки ATP.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тенісист з росії просто на корті обматюкав свою матір.

