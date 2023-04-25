«Якщо ти зараз не завалиш ї***о …»: тенісист з росії просто на корті облаяв свою матір (відео)

Тенісист із росії Павло Котов (101-а позиція у світовому рейтингу) зганьбився під час матчу престижного турніру в Мадриді з призовим фондом 7,7 млн євро. Раніше у скандал через прапор України потрапили російські тенісистки.

У вирішальному сеті поєдинку кваліфікації проти бельгійця Кіммера Коппеянса 24-річний москвич, який почав втрачати ігрову перевагу, грубо відреагував на підказку своєї матері, яка їздить із сином на турніри як PR-агент.

«Мам, якщо ти зараз не завалиш ї***о, я дам м'ячиком у тебе просто, це зрозуміло?» — слова Котова потрапили до трансляції.

Важкий поєдинок росіянин таки виграв (6:4, 3:6, 7:6) і одразу після виходу з корту попросив вибачення в мами за свою поведінку.

«Та що тут говорити? Загалом, не завжди, на жаль, вдається тримати себе в руках, бувають і такі моменти, — заявив Павло Котов. — Матч сьогодні був дуже важкий, непростий. Я сам чудово розумію, що я поганий приклад подав такою огидною поведінкою. Всяке буває, як кажуть. Усім добра, і бажаю всім тримати себе в руках і не робити таких дій».

Павло Котов з матір'ю

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що прапори росії та білорусі заборонили на Australian Open після провокації.

Фото Instagram

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