Чорний силует болю: відома співачка вперше з’явилась на публіці після смерті чоловіка

21:31 27 серпня 2025
Келлі Кларксон вперше з'явилася на публіці через кілька тижнів після смерті свого колишнього чоловіка Брендона Блекстока. Його не стало 7 серпня у віці 47 років після багаторічної боротьби з меланомою. Вона була помічена в аеропорту LAX в повністю чорному вбранні і намагалася залишатися непомітною. З нею була її сестра Алісса та її діти — 11-річна Рівер та дев'ятирічний Ремінгтон.

Келлі Кларксон та Брендон Блексток

Ведуча шоу Келлі Кларксон виглядала похмуро, була вдягнена в чорну куртку, накинуту поверх сорочки з круглим вирізом, та штани широкого крою, пише The News. Вона доповнила свій стриманий образ ковбойським капелюхом з широкими полями та темними сонцезахисними окулярами.

Наразі Кларксон призупинила свою професійну кар'єру, щоб бути з дітьми, які справляються з втратою батька.

Раніше повідомлялося про те, що суд зобов'язав Келлі Кларксон платити колишньому чоловікові аліменти в розмірі 200 тисяч доларів щомісяця.

Фото Getty Images

