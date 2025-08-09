Відчуває себе втраченою: Келлі Кларксон переживає трагедію, яка змінила все

Друзі співачки Келлі Кларксон, яка нещодавно схудла на понад 40 кілограмів, занепокоєні її станом після смерті 7 серпня колишнього чоловіка Брендона Блекстока. Джерело, близьке до зірки, зазначило, що вона «відчуває себе трохи втраченою і повинна щось зробити, щоб все це мало сенс».

Інсайдер розповів, що Келлі зараз піклується про своїх дітей, яких вона народила у шлюбі з покійним Брендоном. Він помер у 48 років після боротьби з раком, пише The News.

Інший інсайдер повідомив, що ця трагедія «залишиться з нею назавжди, і їй знадобиться багато часу, щоб повернутися до тієї жвавої Келлі, яку ми всі знаємо та любимо».

«Усі люблять Келлі. Ми її підтримаємо. Ми надолужимо згаяне, ми зробимо все, що їй потрібно», — сказав один з друзів артистки.

Інший зазначив, що Келлі ніколи не говорила жодного поганого слова про колишнього чоловіка, хоча й змушена була платити йому аліменти в розмірі 200 тисяч доларів щомісяця.

«Навіть якщо вони не разом, я думаю, це глибоко вплине на Келлі», — зазначило джерело.

