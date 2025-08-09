- 09.08 22:01 «Він зруйнував моє життя»: що відомо про гучні заяви позашлюбної дочки путіна Луїзи Розової
- 09.08 21:33 Відчуває себе втраченою: Келлі Кларксон переживає трагедію, яка змінила все
- 09.08 21:04 Не їжте це на ніч: продукти, які уповільнюють метаболізм
- 09.08 20:36 Понад пів року жевріла надія: у бою на Покровському напрямку загинув воїн з Житомирщини
- 09.08 20:25 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 09.08 20:08 Яблучна вишиванка: ця надзвичайно смачна страва буде окрасою святкового столу
- 09.08 19:54 Стрільцям — «Туз Кубків», Левам — «Туз Мечів», а Овнам — «Імператор»: Таро-прогноз та поради карт на 10 серпня
- 09.08 19:41 Ядерний шантаж путіна став його помилкою: експерт розповів, як росія може повторити долю СРСР
- 09.08 19:02 Милі «дрібнички»: стало відомо, що подарував один з найбагатших чоловіків планети дружині у медовий місяць
- 09.08 18:32 Без корони, але з вином: Меган Маркл будує власну імперію смаку
- 09.08 18:10 Електронні докази обвинувачення у справі Грановського сфальсифіковані: висновки дослідження, проведеного на замовлення прокурорів
- 09.08 17:54 Деякі українці отримають додаткові виплати: кому будуть доступні майже 20 тисяч грн до опалювального сезону
Відчуває себе втраченою: Келлі Кларксон переживає трагедію, яка змінила все
Друзі співачки Келлі Кларксон, яка нещодавно схудла на понад 40 кілограмів, занепокоєні її станом після смерті 7 серпня колишнього чоловіка Брендона Блекстока. Джерело, близьке до зірки, зазначило, що вона «відчуває себе трохи втраченою і повинна щось зробити, щоб все це мало сенс».
Інсайдер розповів, що Келлі зараз піклується про своїх дітей, яких вона народила у шлюбі з покійним Брендоном. Він помер у 48 років після боротьби з раком, пише The News.
Інший інсайдер повідомив, що ця трагедія «залишиться з нею назавжди, і їй знадобиться багато часу, щоб повернутися до тієї жвавої Келлі, яку ми всі знаємо та любимо».
«Усі люблять Келлі. Ми її підтримаємо. Ми надолужимо згаяне, ми зробимо все, що їй потрібно», — сказав один з друзів артистки.
Інший зазначив, що Келлі ніколи не говорила жодного поганого слова про колишнього чоловіка, хоча й змушена була платити йому аліменти в розмірі 200 тисяч доларів щомісяця.
«Навіть якщо вони не разом, я думаю, це глибоко вплине на Келлі», — зазначило джерело.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Максим Галкін потрапив під машину в Юрмалі. На щастя артист залишився живий, хоча й постраждав.
Фото: Getty Images121
Читайте нас у Facebook
Стрільцям — «Туз Кубків», Левам — «Туз Мечів», а Овнам — «Імператор»: Таро-прогноз та поради карт на 10 серпня