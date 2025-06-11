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- 11.06 18:51 Секреты аграриев: чем подкормить огурцы в июне, чтобы получить максимальный урожай
Секреты аграриев: чем подкормить огурцы в июне, чтобы получить максимальный урожай
Пока часть украинских дачников и огородников занята удалением стрелок на луке, авторы канала «Дом и приусадебный участок» решили показать, как проводят первую подкормку огурцов.
«Огурцы считаются «прожорливыми» растениями, — объясняет в шутку ведущая канала. — Ведь они сейчас формируют стебель, побеги, и быстро начинают цвести и плодоносить. Поэтому сейчас огурчикам нужен азот, и фосфор, и калий. В данном видео я расскажу и покажу, как мы готовим органическое удобрение, используя куриный помет.
Первые удобрения, по словам блогерши, вносят тогда, когда на растении появились 2−3 листика. В это время начинается наиболее бурная фаза роста и подкормки особенно полезны.
Далее огурцы подкармливают раз в 10−15 дней и наблюдают за состоянием растения. Если на растении пожелтели листья, то нужны дополнительные подкормки.
Очень важно не удобрять огурцы слишком часто и не превышать рекомендуемую дозу подкормки. Избыток удобрения так же вреден, как и его недостаток.
Для огурцов недостаток влаги может оказаться губительным, потому что в зрелых плодах содержится около 96−98% воды. Большая часть корневой системы расположена в пахотном слое почвы, который летом быстро теряет влагу.
При понижении влажности плоды огурца становятся вялыми, маленькими, существенно замедляется рост и развитие культуры в целом.
Наиболее важно соблюдать необходимый уровень влажности в так называемый критический период — фаза 2−4 листьев и плодоношение. Избыток влаги в вегетационный период может привести к нарушениям газообменных процессов и развитию гнилостных болезней. В результате постепенно отмирает корневая система, а затем и все растение.
Недостаточный уровень влажности во время цветения может привести к плохому опылению цветов и нарушению развития плодов. Огурцы становятся горькими, особенно, если температура воздуха выше нормы. Растения атакуют вредители — паутинный клещ, тля, трипсы.
Отрегулировать показатель влажности почвы и воздуха помогает регулярный полив и выращивание в кулисах.
Также аграрии дают несколько советов у себя на сайте.
Как правильно подкармливать огурцы настоями и отварами:
- поскольку настои и отвары чаще всего концентрированы, чтобы полить или опрыскать огурцы, удобрение следует развести водой;
- огурцы можно поливать двумя способами: непосредственно под корень и в бороздку, проводимую вдоль ряда растений на расстоянии 6−7 см от них;
- за весь сезон огурцы рекомендуется подкармливать 3−4 раза.
Что касается времени подкормки, то лучшим вариантом будет вечернее время: когда вода естественным образом уже нагрелась до нужной правильной температуры. Удобряйте огурцы в теплые дни с ночной температурой выше 9−10 градусов, в противном случае питательные компоненты правильно не усвоятся. Если же погода сырая и прохладная, то корневые подкормки следует заменить внекорневыми.
«Приятного вам просмотра и хороших урожаев» — желают украинские аграрии.
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Девам — «Звезда» и хорошие известия, Рыбам — «Колесница» и домашние хлопоты: Таро-прогноз на 12 июня