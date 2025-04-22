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В ужасе от несправедливости: почему принцу Гарри приходится защищать Меган Маркл

18:23 22 апреля 2025
Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри пообещал защищать мать своих детей, Меган Маркл, на фоне постоянной негативной реакции после того, как она выпустила три лайфстайл-проекта подряд. Для тех, кто не знает: герцогиня Сассекская отметила свое возвращение в социальных сетях в начале 2025 года захватывающими сообщениями о своей карьере, пишет thenews.com.

Сначала она выпустила свой восьмисерийный кулинарный сериал «С любовью, Меган» на Netflix, вызвав критику за создание неподходящего контента. 18 февраля бывшая актриса анонсировала свой бренд As Ever, ранее известный как American Riviera Orchard. В последнее время мать двоих детей попала в заголовки газет, поскольку еженедельно выходит новый эпизод подкаста Confessions of a Female Founder. Удивительно, но все три ее проекта вызывали споры. Критики Меган считают, что она «одержима собой», поскольку постоянно вспоминает свой жизненный опыт в этих шоу.

Теперь инсайдер рассказал, что Гарри «в ужасе» из-за несправедливого отношения к его жене.

Источник сказал: «Для него ужасно знать, что люди не любят его жену. Он обожает ее и не считает, что она заслуживает какой-либо негативной реакции или критики, с которой она сталкивается в последние несколько лет. Он поклялся всегда защищать мать своих детей.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Меган Маркл убедила принца Гарри «выставлять напоказ» детей.

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