Маленькая российская армия таки воюет против великой советской армии: журналистка о рапорте на увольнение комбата бригады «Магура»

Журналистка Зоя Казанажи прокомментировала ситуацию с рапортом комбата 47 ОМБр Александра Ширшина, который воюет на Курском направлении. Военный резко охарактеризовал задачи, которые ставит перед «Магурой» генералитет.

«Александру Ширшину, командиру батальона 47 ОМБр, в июне будет 31 год. Он родился в Николаеве, но со временем семья переехала в Крым, — пишет Зоя Казанжи. — В 2014 году Александр покинул Крым, доучился в Харькове. А магистерскую работу защищал в Белостокском университете Польши. И еще закончил программу в УКУ.

Он — хорошо образованный, интеллектуал. Это чтобы вы понимали, почему на фронте ему дали псевдо «Гений».

Еще за месяц до российской атаки он подписал контракт в резерв. Утром 24 февраля уже был в части. Получил тяжелое ранение. Вернулся на войну после лечения. Под постом — его фото в окопе с книгой Тимоти Снайдера в руках. Это фото облетело мир. И они со Снайдером встретились в марте 2023 года.

Фото со страницы Зои Казанжи

Александр награжден орденами «За мужество» ІІІ степени и Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Вчера Александр Ширшин написал такой пост: «Более дебильных задач, как на текущем направлении, я не получал. Когда-нибудь расскажу детали, но тупорылая потеря людей, дрожь перед бестолковым генералитетом кроме как к провалам, не приводит ни к чему. Все, на что способны — выговоры, расследование, наложение взысканий. Идут все в жопу. „Политические“ игры и оценка реального положения дел не соответствует ни действительности, ни возможностям. Заигрались. Соответствующий рапорт написан, надеюсь, меня снимут в ближайшее время, поэтому скоро буду готов рассказать некоторые моменты друзьям-журналистам. Спасибо Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine! Надеюсь, ваши дети тоже будут в пехоте и будут выполнять ваши задачи».

47 бригада находится на Курщине. И то, о чем сказал вслух комбат Ширшин, игнорировать вряд ли придется. Ибо это — правда о некомпетентных военных решениях.

Вот что пишет Юрий Бутусов: «О чем идет речь, мы видим прямо сейчас по видео у села Теткино, которое враг выкладывает со своих дронов — попытка атаковать колоннами технику в лоб под наблюдением и поражением российскими дронами, приводит к значительным потерям техники и людей. Поставленные задачи не всегда отвечают возможностям войск, рельефу и элементарной тактике. Недооценка военным командованием угрозы дронов приводит к провалам в инженерном обеспечении, защите техники и людей, грубым ошибкам в господстве и применении войск. Политическая задача вести боевые действия на территории врага, поставленного Ставкой, плохо организована и спланирована на оперативном и тактическом уровне, и никто не пытается сделать выводы и научиться, а наоборот, продолжают повторять те же ошибки многократно, не считая потерь».

Также Юрий рассказывает, что Александр показал себя настоящим лидером во время наступательной операции на запорожском направлении в 2023-м: «Именно его рота, несколько месяцев прорывая в лоб мощную и подготовленную оборону врага, одной из первых прорвалась к Роботино, потому что командир роты всегда был с людьми и часто сам принимал участие в штурбах и бился со всеми на передовой. Ширшин всегда сам занимался эвакуацией раненых и погибших, делал все для уменьшения потерь, за что пользовался и пользуется большим уважением у своих бойцов. Для него жизнь людей и выполнение рискованных боевых задач — это не слова, это поступки, которые он выполнял не раз. Так что если он задал вопрос резко — значит, имеет на это моральное право».

Понятно, что рапорт об отстранении от должности Александр Ширшин написал не на эмоциях. А, скорее, это стало последней каплей и цель привлечения внимания.

Потому что иначе, получается, что маленькая русская армия воюет против великой советской армии. Где люди — обычный расходный материал".

Фото с Facebook Александра Ширшина

