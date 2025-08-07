Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Бе-младший подписал контракт с футбольным клубом: известна сумма сделки (фото)

Легендарный норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион и 23-кратный чемпион мира 32-летний Йоханнес Тингнес Бе, в свое время признавшийся в обмане, подписал контракт с футбольным клубом, сообщает oa.no.

Бе-младший перешел в клуб шестого норвежского дивизиона «Вингер» в рамках трансфера за 800 крон (около 67 евро).

«Я надеялся, что меня оценят дороже. Но надо же с чего-то начинать!» — с юмором написал Йоханнес Тингнес Бе в соцсетях.

Легенда биатлона дебютирует за новую команду в четверг, 7 августа, в домашнем матче против «Кьельмюры».

Напомним, что младший брат еще одного звездного биатлониста Тарьей Бе — Йоханнес Тингнес Бе, завершивший биатлонную карьеру в этом году, завоевал 91 золотую медаль на этапах Кубка мира, а также пять золотых наград Олимпиад и 23 медали высшей пробы на чемпионатах мира.

