41.18 / 41.71 48.03 / 48.71
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Бе-младший подписал контракт с футбольным клубом: известна сумма сделки (фото)

9:56 7 августа 2025
Йоханнес Тингнес Бе

Легендарный норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион и 23-кратный чемпион мира 32-летний Йоханнес Тингнес Бе, в свое время признавшийся в обмане, подписал контракт с футбольным клубом, сообщает oa.no.

Бе-младший перешел в клуб шестого норвежского дивизиона «Вингер» в рамках трансфера за 800 крон (около 67 евро).

«Я надеялся, что меня оценят дороже. Но надо же с чего-то начинать!» — с юмором написал Йоханнес Тингнес Бе в соцсетях.

РЕКЛАМА

Легенда биатлона дебютирует за новую команду в четверг, 7 августа, в домашнем матче против «Кьельмюры».

Напомним, что младший брат еще одного звездного биатлониста Тарьей Бе — Йоханнес Тингнес Бе, завершивший биатлонную карьеру в этом году, завоевал 91 золотую медаль на этапах Кубка мира, а также пять золотых наград Олимпиад и 23 медали высшей пробы на чемпионатах мира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Шевченко и Элина Свитолина сыграли в «ненастоящий» теннис.

РЕКЛАМА

Фото Facebook

112

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Астролог Эван Натаниэль Грим назвал знаки зодиака, которым повезет в августе

Скоро начнется «белая полоса»: Эван Натаниэль Грим назвал счастливчиков августа

Люди и их любимцы

Как коты предупреждают хозяев, что в доме поселилась потусторонняя сила

Перечинский городской голова Иван Погориляк, директор «Френдли Винд Технолоджи» Владислав Еременко и основательница «Градос Констракшн» Виталия Шилина

Жилье для тысяч переселенцев и специалистов на Закарпатье: инициатива от украинского производителя ветротурбин

Гороскоп на 7 августа 2025 года для каждого знака зодиака

Овнам нужно держать себя в руках, а Тельцам важно противостоять соблазнам: гороскоп на 7 августа

Следующий материал
Новости партнеров