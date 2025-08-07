- 07.08 23:12 «Полесье» с 11 украинцами в «основе» разгромило обладателя Кубка Венгрии: видеообзор матча отбора Лиги конференций
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Бе-младший подписал контракт с футбольным клубом: известна сумма сделки (фото)
Легендарный норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион и 23-кратный чемпион мира 32-летний Йоханнес Тингнес Бе, в свое время признавшийся в обмане, подписал контракт с футбольным клубом, сообщает oa.no.
Бе-младший перешел в клуб шестого норвежского дивизиона «Вингер» в рамках трансфера за 800 крон (около 67 евро).
«Я надеялся, что меня оценят дороже. Но надо же с чего-то начинать!» — с юмором написал Йоханнес Тингнес Бе в соцсетях.
Легенда биатлона дебютирует за новую команду в четверг, 7 августа, в домашнем матче против «Кьельмюры».
Напомним, что младший брат еще одного звездного биатлониста Тарьей Бе — Йоханнес Тингнес Бе, завершивший биатлонную карьеру в этом году, завоевал 91 золотую медаль на этапах Кубка мира, а также пять золотых наград Олимпиад и 23 медали высшей пробы на чемпионатах мира.
