Большое собрание известных произведений: в Киеве открылась выставка одного из самых дорогих художников Украины

С 6 августа в Музее Киева работает экспозиция «Іван Марчук. Пробудження», которая состоит из работ выдающегося украинского художника Ивана Марчука. Об этом говорится на странице Музея истории города Киева.

Работы для выставки предоставили девять музеев Украины и 19 частных коллекционеров. Такое сотрудничество позволит продемонстрировать большое собрание известных произведений художника, а также тех, которые ранее никогда не были представлены широкой публике.

Искусство художника-новатора, создателя неповторимой техники «плентанизм» гармонично объединило в себе философскую глубину, техническое мастерство и безграничную любовь к родной земле и стало культурным символом Украины на международной арене.

Выставка сформирована на основе трех авторских циклов:

«Голос моєї душі»

«Пейзаж»

«Цвітіння».

Каждый из трех циклов имеет свое художественное оформление, чтобы еще больше погрузить зрителя и дать ему возможность совершить путешествие по этапам собственного духовного пробуждения.

Центральной работой экспозиции является картина «Пробудження», которую Иван Марчук создал в Нью-Йорке во времена эмиграции — как личный акт света среди темноты.

«Эта выставка — о свете, который мы ищем внутри себя, о мгновении, когда душа просыпается. „Пробудження“ я написал в эмиграции, в Нью-Йорке. Там, среди чужого, эта картина стала для меня очень ценной и дорогой, потому что в ней было все: тоска по Украине, надежда на возвращение и свет, который я нес в себе несмотря ни на что. Я оставил ее там, но она до сих пор живет во мне», — отметил Иван Марчук.

«Пробудження», 1992 г.

Продлится выставка до 9 ноября.

График работы Музея: Ср.-Вс.: 12:00—19:00 , Пн-Вт.: выходные

Касса работает с 12:00 до 18:30.

Стоимость: 200/100 грн (полный/льготный)

Адрес: Музейно-выставочный центр Музея истории города Киева, ул. Богдана Хмельницкого, 7

Напомним, в 2007 году британская газета The Daily Telegraph включила Ивана Марчука в сотню гениев планеты. Иван Марчук является самым дорогим современным художником Украины.

В июне 2022 года картина Ивана Марчука «Сад спокуси», созданная в 1996 году, была продана на благотворительном аукционе Art can help за рекордную сумму — 120 тысяч долларов. Часть денег от продажи направили на помощь ВСУ.

«Сад спокуси», 1996 год

В июне 2024 года его пейзаж «Зійшов місяць над Дніпром» продали на аукционе Goldens за 300 тысяч долларов.

Таким образом был установлен новый рекорд для продаж украинского современного искусства.

«Зійшов місяць над Дніпром», 1980 г.

Картина «Зійшов місяць над Дніпром», написанная Иваном Марчуком в 1980 году, была главным лотом аукциона «Коллекционное классическое искусство». Эта картина считается самой большой по формату работой Ивана Марчука с изображением лунной ночи.

Произведение Марчука было продано в частную коллекцию. Новым владельцем стал гражданин США, который остался анонимным, однако лично поблагодарил художника за картину.

Ранее «ФАКТЫ» к 85-летию Ивана Марчука собрали самые яркие эпизоды из его интервью разных лет нашему изданию.

