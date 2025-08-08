- 17:31 Антикоррупционный совет Плейсити получил монополию от «Демсокиры»: Николай Мельник о том, что здесь не так
Антикоррупционный совет Плейсити получил монополию от «Демсокиры»: Николай Мельник о том, что здесь не так
Николай Мельник поблагодарил всех, кто присоединился к голосованию, называет его «прекрасной битвой», которую они выиграли, хотя в Антикоррупционный совет попали только представители «Демсокиры».
Почему — Николай Мельник объяснил в своем посте в Facebook: «Уважаемая семья, я благодарю всех, кто присоединился вчера к голосованию. Это была прекрасная битва, которую мы выиграли, хотя конечно ни в какой „Антикоррупционный совет“ Плейсити не попал никто кроме представителей Демократической Сокиры». Их представители уже показали бескомпромиссную позицию в громадском совете БЭБ, также в громсовете Минобороны и еще в куче всего, поэтому я искренне желаю им удачи.
А теперь по пунктам:
1) голосование продемонстрировало, что «сетки» могут быть использованы и при электронном голосовании;
2) я уважаю победителей, и я искренне поздравляю людей, зашедших в «Антикоррупционный совет».
3) руководство Демсокиры спалилось на теневом взаимодействии с «Плейсити» только на одной вещи. Информация о том, что в «Совет» будет отобрано только 9 членов, появилась только в 5 вечера 6 августа, в то время как свой список они засветили в этот день утром, а сформировали соответственно за пару недель до этого. Обычный договорняк. Я понимаю, что мордой Гудыменко завешен весь Киев, но зачем уж так палить свою лояльность.
4) тупость и алчность никого и никогда не доводит до добра. Занимать 100% мест — это дурной тон, который в результате дает только объединение против монополистов.
5) свое маленькое сражение мы, мои братья и сестры, выиграли".
