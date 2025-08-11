Операция «Опекун»: полиция провела масштабные обыски в связи с уклонением от службы

По всей Украине проводятся масштабные проверки уклонистов, пытавшихся избежать службы в армии.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Уже сообщено о подозрении почти 30 лицам по делу о фиктивных медсправках, самоувечьи и подделке документов.

По информации полицейских, основная схема заключалась в представлении в воинские части документов о якобы неудовлетворительном состоянии здоровья или необходимости ухода за больными родственниками. Проведено более 60 обысков по всей территории Украины. Злоумышленникам грозит до десяти лет заключения.

Правоохранители привели примеры ложных сведений, которые уклонисты подавали в ТЦК.

В одном из случаев военный подал в территориальный центр комплектования документы, согласно которым его мать и жена имеют ІІ группу инвалидности. В ходе проверки выяснилось, что ни одна из женщин не обращалась в медицинские учреждения и медицинскую помощь не получала.

В другом эпизоде военнообязанный предоставил справку о непригодности к службе из-за состояния здоровья. В действительности врачи рекомендовали ему только кратковременный отпуск продолжительностью до 30 дней с последующим возвращением к исполнению обязанностей.

Еще один военнослужащий ранил себя, пытаясь таким образом избежать мобилизационных мер.

«По результатам следственных действий правоохранители задокументировали многочисленные факты использования поддельной медицинской документации. У некоторых фигурантов вообще нет данных об обращениях к врачам», — говорится в сообщении.

По данным полиции, около 30 военнослужащих и гражданских лиц получили подозрения.

Уголовные производства расследуются по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 4 ст. 409 (Уклонение от военной службы путем самоувечья или иным способом),

- ст. 336 (Уклонение от призыва во время мобилизации),

- ст. 358 (Подделка документов и их использование),

- ч. 3 ст. 190 (Мошенничество).

В полиции также заявили, что в ходе проведения первых двух этапов масштабной спецоперации «Опекун» полицейские разоблачили около 100 фактов подделки справок по уходу за людьми с инвалидностью. С помощью фиктивных документов военные и призывники пытались избежать исполнения обязанностей военной службы.

Правоохранители продолжают сбор доказательной базы для привлечения всех причастных к «схеме» лиц к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что народные депутаты хотят усилить наказание для уклонистов.

