Не сработавший контроль: Укрэнерго, НКРЭКУ и наблюдательные советы оказались в центре скандала с фиктивной энергией

Громкую огласку приобрела история о возможных махинациях на рынке электроэнергии, в эпицентре которой оказался бывший заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

Однако мало кто обратил внимание на структурную проблему: подобная схема была бы невозможна без по крайней мере молчаливого согласия со стороны НЭК «Укрэнерго», бездействия НКРЭКУ и формального подхода наблюдательных советов. Все эти учреждения должны были выступить предохранителями. Однако вместо этого стали частью цепи, позволившей выводить средства потребителей.

По информации издания, в 2022—2023 годах ГП «Гарантированный покупатель», на основании данных учета НЭК «Укрэнерго», уплатило более 320 миллионов гривен за электроэнергию, произведенную по документам на СЭС во временно оккупированной части Запорожской области. Речь идет о компаниях, связанных с братом Ростислава Шурмы — Олегом, а также с его бывшим подчиненным Русланом Божко.

Впрочем, как отмечает Femida, передать эту электроэнергию украинской энергосистеме физически было невозможно: еще с лета 2022 года большинство СЭС на оккупированных территориях не были подключены к энергосистеме Украины — из-за поврежденной инфраструктуры или отключенных линий электропередач. Они работали не синхронно с энергосистемой Украины (синхронно с энергосистемой россии), то есть вся производимая электроэнергия потреблялась на оккупированной территории, или вообще не производилась.

Несмотря на это ГП «Гарантированный покупатель» продолжало выплачивать средства по «зеленому тарифу», хотя закон позволяет компенсировать только фактически поставленную в сеть энергию, пишет издание.

По информации Femida, ключевым узлом в этой схеме была НЭК «Укрэнерго», которая должна технически верифицировать объемы поставок. Все платежи (компенсации «зеленым» производителям) проходили через структуру тарифа НЭК, ежегодно утверждаемую НКРЭКУ.

Издание задает риторический вопрос: могли ли «Укрэнерго» и НКРЭКУ не знать, что оплачиваются фиктивные объемы? Очевидно, нет. Но реакции не последовало.

Не менее странным выглядит молчание представителей наблюдательных советов госкомпаний, включая иностранных членов. Именно они должны обеспечить прозрачность и ответственность менеджмента.

Пока же руководители государственных компаний выступают на конференциях за рубежом и рассказывают об «успешных кейсах» и новых инвестстроектах, украинское государство платит миллионы гривен за электроэнергию, которой никогда не существовало.

Ранее СМИ писали о роли Шурмы в увольнении главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

