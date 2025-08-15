- 01:34 Красная дорожка и улыбка: на Аляске проходит историческая встреча Трампа и путина
- 15.08 22:01 Карпатка с черникой: десерт, который хочется съесть до последней крошки
- 15.08 21:37 В интересах Столара? СМИ о 66% братьев Астионов в «Техно-Онлайн», которая претендует на «Укрбуд»
- 15.08 21:32 Виноваты личные обстоятельства: известная певица отменила благотворительный концерт
- 15.08 21:03 Жара в доме невыносимая: простой и эффективный способ охлаждения
- 15.08 20:34 С честью и достоинством выполнял свой воинский долг: в бою на Харьковщине погиб 26-летний сапер из Винницкой области
- 15.08 20:23 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 15.08 20:07 Джем из дыни: ароматное лакомство, которое понравится каждому
- 15.08 19:58 Гладкое, блестящее, здоровое: правда и мифы об оливковом масле для волос
- 15.08 19:43 «Прорыв» россиян под Добропольем: эксперт рассказал, что происходит и какая цель у врага
- 15.08 19:31 В Закарпатье сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда: подробности от УЗ
- 15.08 18:59 Девам — «Отшельник» и поиск ответов, Ракам — «Солнце» и прорыв в делах: Таро-прогноз на 16 августа
Легендарный вратарь расстался с матерью своих детей после 26 лет отношений (фото)
Один из лучших вратарей в истории английской премьер-лиги 43-летний Петр Чех, раскрывший семейную трагедию, о которой молчал десятки лет, расстался с женой Мартиной после 26 лет отношений.
«Мартина и я с грустью сообщаем вам, что мы расстаемся после 26 лет совместной жизни. Мы остаемся лучшими друзьями и безмерно гордимся нашими двумя детьми», — написал экс-голкипер сборной Чехии в Instagram, разместив черно-белое фото с ровесницей-супругой.
Петр и Мартина познакомились в 1999 году, когда вместе занимались в спортивной гимназии в Пльзене. В июне 2003-го, когда вратарь уже выступал за французский «Ренн», пара сыграла свадьбу.
В 2008 году в семье Чеха, которая многие годы живет в Англии, родилась дочь Адела, а в 2009-м — сын Дамиан. Они, как и отец, стали футболистами. Дамиан — также вратарь — недавно подписал профессиональный контракт с английским «Фулхэмом», а Адела, играющая в защите, выступает за юношескую сборную Чехии. А у их матери, кстати, недалеко от Лондона есть свой фитнес-центр BeZu.
Напомним, что за годы карьеры Петр Чех выступал на родине за «Хмель» и «Спарту», во Франции — за «Ренн», а в Англии — за «Челси» и «Арсенал». Именно на Туманном Албионе голкипер добился наибольшего признания. В послужном списке Чеха четыре «золота» чемпиона Англии, пять триумфов в Кубке Англии, три победы в Кубке английской лиги, а также выигрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы. А еще он рекордсмен по числу «сухих» матчей за всю историю «Челси» (162) и английской премьер-лиги (202).
В конце своей карьеры вратарь выходил на поле в специальном защитном шлеме, который ему изготовили по индивидуальному заказу после тяжелейшей травмы головы, полученной голкипером в 2006 году после столкновения с футболистом «Рединга» (вдавленный перелом черепа и почти год без футбола).
Для своей страны бронзовый призер Евро-2004 Чех такая же легенда, как и для «Челси». Петру 12 раз присуждали «Золотой мяч» лучшего футболиста Чехии.
Кстати, играя в футбол (и хоккей!) Петр не забыл получить высшее юридическое образование. Кроме родного чешского, он свободно говорит на английском, немецком, французском и испанском языках.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион Европы по футболу сошелся с матерью четырех своих детей спустя пять месяцев после развода.
Фото из соцсетей
Читайте нас в Facebook
Финансовый успех Овнов, интересное предложение Козерогам и неожиданность для Рыб: гороскоп на 15 августа