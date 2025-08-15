Легендарный вратарь расстался с матерью своих детей после 26 лет отношений (фото)

Один из лучших вратарей в истории английской премьер-лиги 43-летний Петр Чех, раскрывший семейную трагедию, о которой молчал десятки лет, расстался с женой Мартиной после 26 лет отношений.

ВІДЕО ДНЯ

«Мартина и я с грустью сообщаем вам, что мы расстаемся после 26 лет совместной жизни. Мы остаемся лучшими друзьями и безмерно гордимся нашими двумя детьми», — написал экс-голкипер сборной Чехии в Instagram, разместив черно-белое фото с ровесницей-супругой.

Петр и Мартина познакомились в 1999 году, когда вместе занимались в спортивной гимназии в Пльзене. В июне 2003-го, когда вратарь уже выступал за французский «Ренн», пара сыграла свадьбу.

РЕКЛАМА

В 2008 году в семье Чеха, которая многие годы живет в Англии, родилась дочь Адела, а в 2009-м — сын Дамиан. Они, как и отец, стали футболистами. Дамиан — также вратарь — недавно подписал профессиональный контракт с английским «Фулхэмом», а Адела, играющая в защите, выступает за юношескую сборную Чехии. А у их матери, кстати, недалеко от Лондона есть свой фитнес-центр BeZu.

РЕКЛАМА

Напомним, что за годы карьеры Петр Чех выступал на родине за «Хмель» и «Спарту», во Франции — за «Ренн», а в Англии — за «Челси» и «Арсенал». Именно на Туманном Албионе голкипер добился наибольшего признания. В послужном списке Чеха четыре «золота» чемпиона Англии, пять триумфов в Кубке Англии, три победы в Кубке английской лиги, а также выигрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы. А еще он рекордсмен по числу «сухих» матчей за всю историю «Челси» (162) и английской премьер-лиги (202).

В конце своей карьеры вратарь выходил на поле в специальном защитном шлеме, который ему изготовили по индивидуальному заказу после тяжелейшей травмы головы, полученной голкипером в 2006 году после столкновения с футболистом «Рединга» (вдавленный перелом черепа и почти год без футбола).

Для своей страны бронзовый призер Евро-2004 Чех такая же легенда, как и для «Челси». Петру 12 раз присуждали «Золотой мяч» лучшего футболиста Чехии.

РЕКЛАМА

Кстати, играя в футбол (и хоккей!) Петр не забыл получить высшее юридическое образование. Кроме родного чешского, он свободно говорит на английском, немецком, французском и испанском языках.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион Европы по футболу сошелся с матерью четырех своих детей спустя пять месяцев после развода.

Фото из соцсетей



483

Читайте нас в Facebook