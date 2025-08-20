- 20.08 22:01 Как есть это популярное блюдо грузинской кухни: все гораздо проще, чем вы думаете
BMW и Volkswagen разочаровали: эксперты назвали топ-5 авто с ненадежными дизельными двигателями
Автомобили с дизельными двигателями украинцы долгое время считали очень надежными и экономичными, выдерживающими большие пробеги без капремонта.
Но работающие на автомобильном рынке эксперты отмечают, что владельцы таких авто жалуются на частые неисправности, высокие затраты на ремонт и проблемы с долговечностью.
Сайт Avtomob опубликовал список пяти дизельных моделей, которые лучше не покупать.
1. BMW X5 (E70) 3.0d. Этот представитель премиум-класса, хоть и завоевал популярность среди ценителей кроссоверов, в дизельном исполнении часто становится источником технических неурядиц.
Основные проблемы:
Уязвимая топливная система и ненадежные турбины.
Регулярные сбои работы сажевого фильтра (DPF).
Высокая цена ремонта, без помощи сервиса обойтись почти невозможно.
2. Volkswagen Touareg 3.0 TDI (первое поколение). Внешне — представительский SUV с мощным дизельным двигателем, но за фасадом скрывается немало технических «сюрпризов».
Типичные недостатки:
Двигатель имеет слабое место — цепь газораспределения быстро изнашивается.
Автоматическая трансмиссия часто дает сбой.
Запчасти дорогие, а ремонт еще дороже.
3. Opel Zafira 1.9 CDTI. Эта модель часто появляется на вторичном рынке, но за внешней доступностью скрываются технические риски, которые могут изрядно ударить по бюджету.
Типичные проблемы:
Ненадежная топливная система, подверженная частым сбоям.
Электроника ведет себя нестабильно — неисправности возникают без предупреждения.
Турбины имеют короткий ресурс и могут выйти из строя в самый неудачный момент.
4. Peugeot 407 2.0 HDI. На первый взгляд практический и экономный вариант с французским шармом.
Типовые «сюрпризы»:
Электроника и проводка часто дают сбой, создавая непредсказуемые проблемы.
Форсунки быстро изнашиваются, что влечет дополнительные затраты.
Постоянные мелкие неисправности заставляют регулярно обращаться к мастерам и тратить деньги.
5. Renault Laguna 1.9 dCi. Эта модель давно завоевала сомнительную репутацию среди владельцев как одна из самых проблемных в дизельном сегменте.
Основные недостатки:
Двигатель 1.9 dCi страдает от чрезмерного потребления масла.
Турбина и топливная система имеют короткий ресурс и часто выходят из строя.
Автомобилисты иронизируют: Laguna как будто создана для постоянной жизни на СТО.
Эксперты советуют лучше обратить внимание на проверенные модели Toyota, Honda или Mazda. Именно они считаются более выносливыми и беспроблемными.
Напомним, эксперты также назвали самые надежные модели Land Rover на вторичном рынке.114
