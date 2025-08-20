BMW и Volkswagen разочаровали: эксперты назвали топ-5 авто с ненадежными дизельными двигателями

Автомобили с дизельными двигателями украинцы долгое время считали очень надежными и экономичными, выдерживающими большие пробеги без капремонта.

Но работающие на автомобильном рынке эксперты отмечают, что владельцы таких авто жалуются на частые неисправности, высокие затраты на ремонт и проблемы с долговечностью.

Сайт Avtomob опубликовал список пяти дизельных моделей, которые лучше не покупать.

1. BMW X5 (E70) 3.0d. Этот представитель премиум-класса, хоть и завоевал популярность среди ценителей кроссоверов, в дизельном исполнении часто становится источником технических неурядиц.

Основные проблемы:

Уязвимая топливная система и ненадежные турбины.

Регулярные сбои работы сажевого фильтра (DPF).

Высокая цена ремонта, без помощи сервиса обойтись почти невозможно.

2. Volkswagen Touareg 3.0 TDI (первое поколение). Внешне — представительский SUV с мощным дизельным двигателем, но за фасадом скрывается немало технических «сюрпризов».

Типичные недостатки:

Двигатель имеет слабое место — цепь газораспределения быстро изнашивается.

Автоматическая трансмиссия часто дает сбой.

Запчасти дорогие, а ремонт еще дороже.



3. Opel Zafira 1.9 CDTI. Эта модель часто появляется на вторичном рынке, но за внешней доступностью скрываются технические риски, которые могут изрядно ударить по бюджету.

Типичные проблемы:

Ненадежная топливная система, подверженная частым сбоям.

Электроника ведет себя нестабильно — неисправности возникают без предупреждения.

Турбины имеют короткий ресурс и могут выйти из строя в самый неудачный момент.

4. Peugeot 407 2.0 HDI. На первый взгляд практический и экономный вариант с французским шармом.

Типовые «сюрпризы»:

Электроника и проводка часто дают сбой, создавая непредсказуемые проблемы.

Форсунки быстро изнашиваются, что влечет дополнительные затраты.

Постоянные мелкие неисправности заставляют регулярно обращаться к мастерам и тратить деньги.

5. Renault Laguna 1.9 dCi. Эта модель давно завоевала сомнительную репутацию среди владельцев как одна из самых проблемных в дизельном сегменте.

Основные недостатки:

Двигатель 1.9 dCi страдает от чрезмерного потребления масла.

Турбина и топливная система имеют короткий ресурс и часто выходят из строя.

Автомобилисты иронизируют: Laguna как будто создана для постоянной жизни на СТО.

Эксперты советуют лучше обратить внимание на проверенные модели Toyota, Honda или Mazda. Именно они считаются более выносливыми и беспроблемными.

Напомним, эксперты также назвали самые надежные модели Land Rover на вторичном рынке.

