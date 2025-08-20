- 20.08 22:01 Как есть это популярное блюдо грузинской кухни: все гораздо проще, чем вы думаете
- 20.08 21:32 Особые моменты: Хейли Бибер умилила поклонников редкими фото
- 20.08 21:03 Как сделать домашнее лавандовое мыло: обязательно воспользуйтесь этим рецептом
- 20.08 20:35 Проявлял решительность и храбрость: в бою за Украину погиб каменщик с Полтавщины
- 20.08 20:07 Хорциани: вкусное грузинское блюдо, которое покорит украинских гурманов
- 20.08 19:41 В руках оккупантов становится все больше опасного оружия: о чем речь
- 20.08 19:26 Favbet Foundation стал партнером детского ФК «Олимп» из Ирпеня
- 20.08 19:26 «Тут есть момент, который кое-кто упускает»: Игаль Левин о переговорном условии путина
- 20.08 19:11 Близнецам — «Дьявол» и соблазны, Скорпионам — «Солнце» и успех: Таро-прогноз на 21 августа
- 20.08 19:10 Скандал в Верховной Раде: Регламентный комитет поддержал постановление об отстранении Марьяны Безуглой от заседаний ВР
- 20.08 19:02 Где и когда смотреть онлайн «Шахтер» — «Серветт»: расписание трансляций и прогноз на матч еврокубков
- 20.08 18:51 Салат из арбуза, огурцов и брынзы: освежающий рецепт Ольги Рябенко
Почему груши гниют прямо на дереве и что с этим делать: рекомендации опытных садоводов
Дачники, выращивающие на своих участках овощи, ягоды и фрукты, знают об опасных для будущего урожая заболеваниях культур, в первую очередь грибковых. Возникновению заболеваний, в частности, способствует излишняя влага, как это бывает, например с клубникой, на которой появляются пятна.
А у груши плодовая гниль — монилиоз — «съедает» и плоды, и листья. Как пишет agro-landing.com.ua, о том, что дерево заболело, свидетельствует прежде всего появление бурых пятен на плодах, которые постепенно распространяются по всей груше, покрывая ее белыми «подушечками». Груши сгнивают и падают, а остающиеся на дереве мумифицируются.
Для того чтобы эта болезнь не распространялась и чтобы дерево не погибло, необходимо срывать плоды, а также собирать паданки и уничтожать их, а само дерево обрабатывать фунгицидами на основе меди, например бордоской жидкостью. Поскольку грибковые заболевания хорошо развиваются во влажной среде, крону нужно прореживать, чтобы дать достаточный приток воздуха и обеспечить хорошее проветривание. Также нужно собирать и уничтожать упавшие зараженные листья и ветви.
Чтобы предотвратить заболевание, опытные садоводы советуют обрабатывать антигрибковыми препаратами деревья несколько раз за сезон — до цветения, после цветения и в конце сезона.
Также груши склонны болеть паршей, бактериальным ожогом, мучнистой росой, белой пятнистостью, черным и бактериальным раком.
Эти заболевания могут поражать и яблони. О том, как с ними бороться читайте на нашем сайте.
Фото из открытых источников121
Читайте нас в Facebook
Водолеям — неожиданные знакомства, Львам — безумный успех, а Скорпионам — новые возможности: гороскоп на 20 августа