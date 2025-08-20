Почему груши гниют прямо на дереве и что с этим делать: рекомендации опытных садоводов

Дачники, выращивающие на своих участках овощи, ягоды и фрукты, знают об опасных для будущего урожая заболеваниях культур, в первую очередь грибковых. Возникновению заболеваний, в частности, способствует излишняя влага, как это бывает, например с клубникой, на которой появляются пятна.

А у груши плодовая гниль — монилиоз — «съедает» и плоды, и листья. Как пишет agro-landing.com.ua, о том, что дерево заболело, свидетельствует прежде всего появление бурых пятен на плодах, которые постепенно распространяются по всей груше, покрывая ее белыми «подушечками». Груши сгнивают и падают, а остающиеся на дереве мумифицируются.

Для того чтобы эта болезнь не распространялась и чтобы дерево не погибло, необходимо срывать плоды, а также собирать паданки и уничтожать их, а само дерево обрабатывать фунгицидами на основе меди, например бордоской жидкостью. Поскольку грибковые заболевания хорошо развиваются во влажной среде, крону нужно прореживать, чтобы дать достаточный приток воздуха и обеспечить хорошее проветривание. Также нужно собирать и уничтожать упавшие зараженные листья и ветви.

Чтобы предотвратить заболевание, опытные садоводы советуют обрабатывать антигрибковыми препаратами деревья несколько раз за сезон — до цветения, после цветения и в конце сезона.

Также груши склонны болеть паршей, бактериальным ожогом, мучнистой росой, белой пятнистостью, черным и бактериальным раком.

Эти заболевания могут поражать и яблони. О том, как с ними бороться читайте на нашем сайте.

