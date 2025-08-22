В предпоследние выходные августа удача ждет пять знаков зодиака. А как сложится суббота, 23 августа, для всех представителей зодиакальной семьи, рассказывает гороскоп сайта slovofraza.

Овен — карта дня «Солнце»

Для Овнов суббота будет насыщенным днем. Вас ожидает продвижения вперёд, завершения дел с положительным результатом. Ваш оптимизм поможет легко преодолеть все препятствия, превратив проблемы в возможности. Стоит активно делиться своим хорошим настроением и поддержкой с окружающими. День особенно благоприятен для встреч с друзьями и романтических свиданий.

Телец — карта дня «Мир»

Тельцы получат внутреннее удовлетворение от проделанной работы. Возможно, вы завершите проект, который долго занимал ваши силы, и сможете гордиться результатом. Полезно задуматься о новых целях и горизонтах, ведь завершение одного этапа всегда открывает дорогу к новому. Это также благоприятное время для общения с людьми из других культур. Важно сохранять благодарность за всё, что уже удалось достичь, и не бояться ставить более высокие цели.

Близнецы — карта дня «Башня»

Для Близнецов этап разрушения старых иллюзий и привычных структур. События могут развиваться неожиданно и резко, заставляя вас по-новому взглянуть на ситуацию. Несмотря на резкость происходящего, идет освобождение пространства для нового, более устойчивого. Важно не держаться за прошлое. Чем быстрее вы примете перемены, тем легче будет двигаться вперёд.

Рак — карта дня «Справедливость»

Для Раков все ваши слова и поступки будут иметь последствия, поэтому важно сохранять ясность ума и действовать взвешенно. Хороший день для подписания документов, ведения переговоров и решения юридических вопросов. Важно проявить внимание к деталям, ведь именно в мелочах могут скрываться ключевые моменты. Не позволяйте эмоциям затмевать рассудок.

Лев — карта дня «Отшельник»

Для Львов день будет связан с переоценкой своих целей. Стоит снизить активность и уделить время внутренней работе. Важно слушать не внешние советы, а свой внутренний голос, который подскажет верное направление.

Дева — карта дня «Императрица»

Для Дев удачный день — ваши идеи будут поддержаны, а проекты, связанные с креативностью и развитием, получат благоприятное развитие. Стоит уделить время дому, создать комфортную атмосферу и заняться приятными делами. Это также хорошее время для укрепления отношений и решения семейных вопросов.

Весы — карта дня «Колесо Фортуны»

У Весов день будет связан с переменами и неожиданными событиями. Судьба готовит для вас новый поворот, который может изменить привычный порядок вещей. Важно быть готовыми к переменам и сохранять гибкость. Главное — не упускать шанс и быть открытыми к неожиданностям.

Скорпион — карта дня «Звезда»

Для Скорпионов это благоприятное время для планирования будущего и постановки новых целей. Важно доверять своей интуиции и видеть знаки судьбы, которые подсказывают вам направление. Даже если цель кажется далёкой, ваши шаги приближают вас к ней. Этот день хорошо подходит для творчества, духовных практик и поиска вдохновения в простых вещах.

Стрелец — карта дня «Повешенный»

Стрельцам стоит отказаться от привычных подходов. Задержки каких-то дел нужно воспринимать как возможность подготовки к новому этапу. Важно не торопиться и дать событиям развиваться своим ходом. Иногда именно пауза открывает путь к правильному решению.

Козерог — карта дня «Император»

Для Козерогов — время порядка, дисциплины и ответственности. Необходимо взять ситуацию под контроль. В профессиональной сфере важно действовать обдуманно и твёрдо. Стоит избегать чрезмерной жёсткости, иначе это вызовет сопротивление. Важно показывать пример, а не давить на других.

Водолей — карта дня «Сила»

Для Водолеев день станет проверкой на умение контролировать эмоции и сохранять внутреннюю гармонию. Важно избегать импульсивных поступков и сохранять внутреннее равновесие. Если проявите выдержку, сможете справиться с любыми трудностями и укрепить своё положение.

Рыбы — карта дня «Дьявол»

Для Рыб день может стать испытанием на умение справляться с соблазнами и внутренними ограничениями. Стоит избегать сомнительных предложений или действий, которые могут обернуться проблемами. Особенно важно сохранять ясность ума и видеть истинные мотивы происходящего. Если проявите осознанность, сможете освободиться от ненужных оков и почувствовать свободу. Этот день учит вас ответственности за свои желания и поступки.

