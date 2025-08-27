- 09:39 «россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Это значит, что россия до сих пор не боится последствий»: Зеленский отреагировал на удар по Киеву
- 08:49 Россияне мощно атаковали Киев ракетами и дронами: много раненых, есть жертвы, город в огне
- 08:17 Козерогам — новые финансовые возможности, Водолеям — судьбоносные вызовы, а Овнам — новый этап в отношениях: гороскоп на 28 августа
- 27.08 22:27 Как есть кукурузу по этикету: есть ошибка, которую люди совершают очень часто
- 27.08 22:00 Печенье для стройности: без сахара, белой муки, масла, сливок и молока
- 27.08 21:31 Черный силуэт скорби: известная певица впервые появилась на публике после смерти мужа
- 27.08 21:02 Скандинавская диета покоряет мир: что нужно есть, чтобы получить фигуру мечты
- 27.08 20:45 «Чтобы быстро приготовить вкусный завтрак, надо знать некоторые секреты», — кулинар Оксана Вознюк
- 27.08 20:34 Защищал Украину 10 лет: в Луганской области погиб адвокат с Черниговщины
- 27.08 20:06 Американский яблочный пирог: очень вкусный десерт, который довольно быстро готовится
- 27.08 19:46 Украинка Магучих в невероятном суперфинале стала вице-чемпионкой «Бриллиантовой лиги"-2025
- 27.08 19:44 россия осваивает новый тип беспилотника, который невозможно глушить: что о нем известно
Чемпион мира по биатлону нанес на охоте серьезное увечье своему крестному: известен приговор суда (фото)
Чемпион мира по биатлону среди юниоров Артту Хейккинен узнал приговор суда за инцидент на охоте, в результате которого серьезно пострадал его крестный, сообщает iltalehti.fi. 21-летний финский спортсмен, стреляя по птице, попал дробью в мужчину, лишив его зрения на один глаз. Ранее сильнейшую биатлонистку мира обвинили в краже денег у подруги по сборной.
Накануне суд признал Хейккинена виновным в тяжком причинении вреда здоровью и нарушении правил охоты. Биатлонист получил штраф в размере 70 дневных ставок — 420 евро, а также обязан выплатить крестному почти 7 тысяч евро компенсации.
При этом суд разрешил финну сохранить ружье, из которого был произведен роковой выстрел.
Сообщается, что инцидент произошел 20 сентября 2024 года в Хюрюнсалми, куда Артту отправился на охоту вместе с отцом и крестным. Пытаясь подстрелить тетерева, известный спортсмен угодил в стоявшего неподалеку родственника. Дробь задела голову и верхнюю часть тела пострадавшего, из-за чего он потерял зрение на правый глаз.
Федерация биатлона Финляндии заявила, что Хейккинен временно остается в национальной команде, но окончательное решение будет вынесено после изучения последствий судебного вердикта.
Сам же спортсмен написал в соцсетях, что последние месяцы стали для него крайне тяжелыми. Артту подчеркнул, что больше всего переживает за здоровье крестного.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-глава мирового биатлона, работавший на россию, получил тюремный срок.
Фото iltalehti. fi
Читайте нас в Facebook
Набирал в лесу песок для домашних нужд и нашел тысячелетний клад: на выставке в Киеве впервые показывают эту уникальную находку