Чемпион мира по биатлону нанес на охоте серьезное увечье своему крестному: известен приговор суда (фото)

Чемпион мира по биатлону среди юниоров Артту Хейккинен узнал приговор суда за инцидент на охоте, в результате которого серьезно пострадал его крестный, сообщает iltalehti.fi. 21-летний финский спортсмен, стреляя по птице, попал дробью в мужчину, лишив его зрения на один глаз. Ранее сильнейшую биатлонистку мира обвинили в краже денег у подруги по сборной.

ВІДЕО ДНЯ

Накануне суд признал Хейккинена виновным в тяжком причинении вреда здоровью и нарушении правил охоты. Биатлонист получил штраф в размере 70 дневных ставок — 420 евро, а также обязан выплатить крестному почти 7 тысяч евро компенсации.

При этом суд разрешил финну сохранить ружье, из которого был произведен роковой выстрел.

Артту Хейккинен в здании суда

РЕКЛАМА

Сообщается, что инцидент произошел 20 сентября 2024 года в Хюрюнсалми, куда Артту отправился на охоту вместе с отцом и крестным. Пытаясь подстрелить тетерева, известный спортсмен угодил в стоявшего неподалеку родственника. Дробь задела голову и верхнюю часть тела пострадавшего, из-за чего он потерял зрение на правый глаз.

Федерация биатлона Финляндии заявила, что Хейккинен временно остается в национальной команде, но окончательное решение будет вынесено после изучения последствий судебного вердикта.

Сам же спортсмен написал в соцсетях, что последние месяцы стали для него крайне тяжелыми. Артту подчеркнул, что больше всего переживает за здоровье крестного.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-глава мирового биатлона, работавший на россию, получил тюремный срок.

Фото iltalehti. fi



176

Читайте нас в Facebook