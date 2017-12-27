Освобожденный из плена боевиков луганский патриот Владислав Овчаренко уже поговорил с родителями по телефону

«Ура! Я в рідній неньці! Я на батьківщині!» -- прокричал своей маме по мобильному телефону освобожденный из плена 21-летний луганчанин Владислав Овчаренко, член фан-клуба футбольной команды «Заря», который сегодня в числе первых шестнадцати освобожденных заложников пересек линию разграничения и ступил на мирную украинскую землю.

«Ирина Владимировна Геращенко дала нашему сыну трубку, чтобы мы смогли услышать друг друга. Сама же сказала: «Гарний хлопець, але дюже худенькій». Мы все едем в Киев — на встречу с сыном. Планируем жить где-нибудь на мирной территории. Мы очень ждали этого момента и благодарны всем, кто содействовал освобождению Влада. Признательны и журналистам за поддержку, в частности за душевную статью в «ФАКТАХ», -- рассказала Виктория, мать Владислава Овчаренко.

С освобождением украинского патриота поздравил и глава государства Петр Порошенко.

«Щойно Президент телефоном привітав перших звільнених наших хлопців з ворожого полону. З ним говорив Владислав Овчаренко, який разом з іншими 15-ма цивільними та військовими повернувся з полону в окупованому Росією Луганську. Кожен крок сьогоднішньої акції під особистим контролем Президента», —— сообщил на своей странице в соцсети пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

Напомним, члены фан-клуба футбольной команды «Заря» в августе 2016 года сожгли флаг так называемой «Луганской народной республики». Затем сфотографировались в центре оккупированного города на фоне флага Украины возле стелы «Я люблю тебя, Луганск». Фото и видео Влад Овчаренко разместил в социальной сети «ВКонтакте». Несмотря на то, что на снимках ультрасы были с закрытыми лицами, 10 октября 2016 года шестерых участников акции протеста схватили. Сдать патриотов в так называемое «МГБ» («министерство государственной безопасности») «ЛНР» мог кто-то из собеседников в социальной сети.

Затем четверых захваченных отпустили, а Овчаренко и Ахмеров продолжали оставаться в застенках до сегодняшнего дня. Обоих парней оккупанты «приговорили» к длитеьным срокам заключения, как украинских «шпионов»