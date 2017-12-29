18 футболистов, сыгравших за "сборную "ДНР", дисквалифицированы пожизненно

Контрольно-дисциплинарный комитет отечественной федерации футбола (КДК ФФУ), рассмотрев дело о заявлении Службы безопасности Украины, вынес свой вердикт, касающийся игроков, которые были задействованы в матчах так называемой «сборной» «ДНР».

Как сообщает официальный сайт ФФУ, футбольная инстанция пожизненно запретила заниматься любой футбольной деятельностью 18 футболистам:

Кравченко Владимиру Сергеевичу (10.01.1986)

Никулину Денису Сергеевичу (17.10.1994)

Синькову Максиму Юрьевичу (09.12.1997)

Селезневу Анатолию Викторовичу (08.04.1995)

Крохмалю Сергею Игоревичу (29.08.1990)

Кушниру Андрею Юрьевичу (22.02.1994)

Рябому Андрею Александровичу (26.03.1988)

Мишину Владиславу Вадимовичу (22.05.1994)

Зинченко Руслану Владимировичу (26.08.1996)

Махно Ярославу Николаевичу (15.05.1993)

Саетову Роману Сергеевичу (18.08.1981)

Свиридову Платону Николаевичу (20.11.1986)

Поточному Денису Григорьевичу (08.05.1985)

Иванову Ивану Александровичу (12.02.1988)

Дмитришину Игорю Олеговичу (24.10.1995)

Станенко Виктору Вадимовичу (31.10.1991)

Шмакову Никите Руслановичу (20.04.1996)

Золотарю Константину Павловичу (24.03.1994)

Напомню, что в августе и сентябре 2015 года сборные так называемых «ДНР» и «ЛНР» провели два товарищеских поединка, по разу обыграв друг друга.