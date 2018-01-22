В Умани на неработающей канатной дороге погиб 12-летний мальчик

Трагедией закончились детские забавы. В Умани, в знаменитом дендропарке «Софиевка», трое семиклассников решили покататься на неработающей в зимнее время канатной дороге. В результате один мальчик погиб. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в управлении Нацполиции в Черкасской области.

«Мальчишки привязались к тросу канатной дороги обычными веревками и таким образом хотели спуститься вниз. Один школьник, который спускался первым, благополучно добрался до конца дороги. А вот его товарищи повисли примерно на трехметровой высоте. Они пытались развязать веревки, но в результате только больше затягивали узлы. Так они провисели минут пятнадцать.

Мальчик, который был уже внизу, вызвал «скорую». Медики в свою очередь позвонили спасателям. Для того, чтобы выручить попавших в беду семиклассников, пришлось перерубать металлический трос. При этом спасатель и врач скорой помощи ловили мальчишек внизу.

К сожалению, 12-летний Руслан был уже мертв. Он отчаянно пытался развязать веревку, но она все больше сдавливала его. В результате мальчик погиб из-за того, что просто не смог дышать.

Со вторым мальчиком было все более или менее благополучно. У него не было таких серьезных травм", — сказали в полиции.

«Спасенного мальчика оперативно доставили в Уманскую районную больницу, -- сообщил „ФАКТАМ“ врач-травматолог Игорь Коник. — По дороге машина „скорой“ вместе с юным пациентом попала в сугроб. Ее пришлось из снега вытаскивать вручную. Но в больницу прибыли вовремя. Мальчика обследовали. Особо серьезных травм у него, к счастью, нет. Угрозы жизни — тоже. Скоро выпишем. О том, что что его товарищ погиб, он еще не знает».

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