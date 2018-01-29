Волкер назвал три проблемы на Донбассе, которые требуют безотлагательного решения

В понедельник, 29 января, специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер провел телефонный брифинг с журналистами, в ходе которого подвел итоги своей встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым в Дубае 27 января. В брифинге принимал участие обозреватель fakty.ua Игорь Козлов.

В целом Волкер выразил удовлетворение итогами четвертой встречи с Сурковым. Вместе с тем спецпредставитель Госдепартамента прямо заявил помощнику Путина о разочаровании Вашингтона тем, что Россия «не приложила никаких усилий для прекращения конфликта» на востоке Украины.

«Я сообщил российской стороне об очень серьезном чувстве разочарования и досады в Вашингтоне в связи с тем, что Россия не сделала абсолютно ничего для прекращения конфликта в плане отвода своих сил с того момента, когда я был назначен спецпредставителем», — сказал Волкер.

«Мы надеялись увидеть прогресс по Украине», — добавил он.

Волкер подчеркнул, что цели США касательно ситуации в Украине остаются прежними. И главная из них — это восстановление территориальной целостности и обеспечение безопасности украинских граждан вне зависимости от их национальности и вероисповедания.

В Вашингтоне все также уверены в том, что путь к этому лежит через выполнение всеми сторонами Минских соглашений. Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, Волкер согласился, что политическая составляющая «Минска-2» также важна и актуальна. При этом американский дипломат обратил внимание российского журналиста на то, что «Киев знает свои обязательства, помнит о них». Киев, сказал Волкер, в известной степени уже сделал шаг в этом направлении, продлив в конце 2017 года действие закона об особом статусе Донбасса.

Отвечая на вопрос о том, что Владислав Сурков назвал, вернувшись после встречи в Москву, «Дубайским пакетом», Курт Волкер сказал: «Я бы не стал его так называть. У американской стороны не было конкретного плана в Дубае. Это, скорее, были не переговоры, а открытая дискуссия. Скажем так, перед нами лежал лист бумаги, на котором мы записывали спорные вопросы, и пытались найти точки соприкосновения. Я сделал свои предложения. Господин Сурков их выслушал. Теперь он передаст все, что мы обсуждали, в Москве. Я, в свою очередь, сделаю это в Вашингтоне. На нашей следующей встрече мы узнаем, услышали ли наши руководители друг друга».

Вместе с тем Волкер обозначил три главные, первостепенные задачи, которые необходимо решить как можно скорее. Первая задача — восстановление участия российских офицеров в работе Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки (СЦКК). Офицеры покинули СЦКК и Донбасс в середине декабря. Для возвращения представителей России, сообщил Волкер, необходимо решить «несколько технических вопросов».

Вторая задача — проблемы граждан, связанные с переходом линии разграничения между Украиной и так называемыми «ДНР» и «ЛНР». По словам Волкера, власти США считают, что необходимо организовать работу большего числа пунктов пропуска. «Сейчас их очень мало», — подчеркнул американский дипломат.

Третья задача — восстановление мобильной связи на Донбассе.

Волкер подчеркнул еще раз, что эти три вопроса должны быть решены в первую очередь. Выполнение этих задач не мешает работе над поиском других важных решений. К ним спецпредставитель Госдепартамента США относит обмен пленными, вопрос предоставления доступа сотрудникам Красного Креста ко всем территориям на Донбассе и, конечно, возможность размещения миссии ООН.

«По этим проблемам была дискуссия. Мы обсуждали, как перейти от нынешней ситуации к размещению миротворцев, чтобы обеспечить безопасность и защиту людей, чтобы создать условия для выполнения требований Минских соглашений. Для этого миротворцы должны быть на всей территории. Чтобы провести выборы, нужна атмосфера безопасности. Нужна безопасность для проведения предвыборной кампании, агитации, деятельности избирательных участков».

При этом Волкер отметил, что пока ни численность, ни состав миссии ООН в Украине не обсуждались. Он признал, что вопрос о миротворцах является пока наиболее сложным. «Мы пытались определить, каким должен быть мандат на размещение миссии ООН. США хотят, чтобы он предполагал больше, чем защита сотрудников ОБСЕ, чтобы зона размещения миссии была на всей территории конфликта, в том числе на границе Украины с Россией».

Сроки возможного развертывания миссии пока также не определены. На первом этапе, подчеркнул Волкер, необходимо «достижение долгосрочного перемирия». Для этого нужна, прежде всего, политическая воля всех сторон конфликта.

«Россия сказала, что даст ответ на наши предложения, и мы в Вашингтоне очень ждем этого», — сказал Волкер. «Я призвал российскую сторону к тому, чтобы они сделали все возможное, чтобы обеспечить прекращение огня», — добавил спецпредставитель Госдепартамента США.

Волкер выразил осторожный оптимизм относительно перспектив установления мира на востоке Украины. «Российская сторона прислушалась к вопросам, которые я поднял, и положительно отреагировала на некоторые из них», — сказал американский дипломат.