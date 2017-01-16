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зимняя распродажа

Скидки на одежду и обувь из осенне-зимних коллекций достигли 80 процентов

Супруги Сергей и Виктория Малик

Супруги из Киева объехали Европу, чтобы снять серию фильмов об украинцах, добившихся успеха за рубежом

анатолий эфрос

Сын Анатолия Эфроса: "Как-то папа сказал: "Если не почувствую в спектакле момента Вечности, мне он не интересен"

Легкоатлетка Ольга Саладуха

Ольга Саладуха: "Ни один врач не гарантировал, что я вернусь в спорт"

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Супруги Сергей и Виктория Малик Супруги из Киева объехали Европу, чтобы снять серию фильмов об украинцах, добившихся успеха за рубежом 13.01.2017

Сергей и Виктория Малик проехали вокруг Европы по территории 29 стран

Сумчанка Оксана Мартимьянова Сумчанка изобрела уникальные конфеты из... гречки и планирует сделать их визитной карточкой Украины 13.01.2017

В состав входят вареная гречневая крупа, сахар, какао, агар-агар для загустения и… жареный лук

Руслан Пустовойт Руслан Пустовойт: "Мою простреленную ногу спас… мобильный телефон, который лежал в кармане" (фото, видео) 13.01.2017

Уроженец Мариуполя, разведчик, взявший в плен девять (!) боевиков, после тяжелого ранения чудом выжил, получив 70 осколков

Екатерина Лесная Переселенка из Алчевска создала на Львовщине козью ферму и собирается запустить сыроварню 11.01.2017

Из-за войны успешная предпринимательница Екатерина Лесная лишилась всей собственности

Оксана Кобелецкая пятерня Мама пятерни Оксана Кобелецкая: "Когда детки были совсем маленькие, кормить каждого из них требовалось восемь раз в сутки" 05.01.2017

Родители пятерняшек, которым на днях исполнилось полгода, въехали в новую просторную квартиру в Одессе

Здоровье

телефон горячей линии 18 января с 16.00 до 17.00 на прямой линии «ФАКТОВ» – инфекционист Наталия Ралец

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес med@fakty.ua16.01.2017

ребенок за компьютером У ребенка, который мало спит и много времени проводит за компьютером, может развиться нейроциркуляторная дистония

При этом состоянии беспокоят головные боли, скачки давления, постоянная слабость13.01.2017

Прямая линия

Олег Назар Иммунолог Олег Назар: "Резко начинать закаливание, окунувшись в прорубь, нельзя - это может привести к инсульту"

Главный иммунолог Национальной медпалаты Украины ответил на вопросы читателей «ФАКТОВ»13.01.2017

Отто Стойка Отто Стойка: "Нынешний вирус гриппа поражает в первую очередь дыхательную систему"

Главврач Киевского центра здоровья ответил на вопросы читателей «ФАКТОВ»5.01.2017

ребенок гормональное лечение "Когда польские специалисты обнаружили у Ани опухоль, мы даже... немного успокоились"

Двухлетней девочке удалили пятисантиметровое злокачественное новообразование. Теперь она проходит лечение в одной из клиник Кракова13.01.2017

грипп Если лихорадка у заболевшего вирусной инфекцией длится пять и больше дней, приходится назначать антибиотики

Температуру, не превышающую 38 градусов, желательно не снижать, чтобы лучше вырабатывались защитные антитела12.01.2017

Полезные советы

рюмка Вместо того чтобы пить алкоголь «для аппетита», лучше приправить пищу специями, содержащими горечь

Небольшие дозы спиртного могут улучшить работу сердца и сосудов, но люди часто превышают норму, отравляя организм12.01.2017

гороскоп Прогноз самочувствия на 13—19 января

В субботу берегите сердце, а в понедельник садитесь на диету12.01.2017

Культура
Эмбер Херд
Шоу-бизнес
Алла Боссарт
Интервью со звездой

Уильям Питер Блэтти 13.01.2017
В Нью-Йорке скончался автор "Изгоняющего дьявола" Уильям Питер Блэтти

барский 13.01.2017
Борис Барский издал свою первую книгу прозы

Эльбская филармония в Гамбурге 13.01.2017
В Гамбурге открылась Эльбская филармония, сооружение которой обошлось в 789 миллионов евро (фото)

анатолий эфрос 13.01.2017
Сын Анатолия Эфроса: "Как-то папа сказал: "Если не почувствую в спектакле момента Вечности, мне он не интересен"

«Клуб потребителей» газеты «Факты»

 

Для объединения кухни с комнатой или ванной с туалетом получать специальное...

 
 

В Киеве открылся первый банк одежды для нуждающихся

 

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