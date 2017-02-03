и комментарии
Только в «ФАКТАХ»
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Специальная тема: Хорошо там, где нас нет?
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Специальная тема: Права на недвижимость
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Специальная тема: Льготы для участников АТО
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Специальная тема: Анатомия успеха
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Специальная тема: Выплаты переселенцам
Лукашенко об отношении Москвы к Минску: "Зачем нас брать за горло?" 03.02.2017
Президент Белоруссии побил рекорд общения с журналистами — 7 часов 21 минута
Белый дом начал полный пересмотр политики в отношении Кубы 03.02.2017
ОБ этом заявил пресс-секретарь администрации Трампа Шон Спайсер
С начала суток в зоне АТО погибли двое украинских военных 03.02.2017
СБУ обнародовала разговор террористов, подтверждающий обстрелы украинских территорий из жилых кварталов Донецка (видео) 03.02.2017
В беседе участвуют «экс-глава» так называемого «народного совета «ДНР» Андрей Пургин и «депутат»…
Порошенко подписал закон о введении единого электронного билета в транспорте 03.02.2017
Законопроект предлагает отказаться от наличного расчета за бумажные билеты
С начала суток в зоне АТО погибли двое украинских военных 03.02.2017
"На наших помойках можно отыскать старинный ковер или светильник позапрошлого века" 03.02.2017
62-летний мужчина, которого родственники давно выгнали из квартиры, выживает, продавая и обменивая выброшенные вещи
Богдан Волик: "Одноглазым пиратом" меня теперь никто не называет. У меня появилось много друзей" 31.01.2017
Известный литовский офтальмолог Валдис Вальтерс пообещал установить глазной протез 13-летнему герою публикации «ФАКТОВ»
Дмитрий Кирдяпкин: "Многие бывшие сослуживцы, оставшиеся на оккупированной территории, уже прозрели" 31.01.2017
Полицейский — переселенец из Горловки рассказал «ФАКТАМ» о событиях, которые заставили его покинуть родной город
Ирина Рабченюк: "Даже если бы заранее знала, что лишусь зрения, все равно вышла бы на Майдан" 27.01.2017
Героиня публикации «ФАКТОВ» стала кавалером ордена «За мужество» и выпустила две уникальные книги
Давящая или жгущая боль за грудиной может указывать на стенокардию
Люди часто принимают за сердечное заболевание недуги бронхов или желудка3.02.2017
В Киеве за три дня в больницу госпитализирован 121 человек с тяжелым течением гриппа или ОРВИ
Как и ожидали медики, после окончания зимних каникул заболеваемость в столице увеличилась3.02.2017
Офтальмолог Наталья Розумей: "Искры перед глазами бывают из-за плохого кровоснабжения мозга"
Заведующая офтальмологическим отделением Александровской клинической больницы Киева ответила на вопросы читателей «ФАКТОВ»3.02.2017
Женщины худеют или набирают вес из-за изменений в личной жизни, а мужчины — из-за неприятностей на работе
Мужчины меняют размер одежды в среднем 25 раз в течение жизни3.02.2017
Татуировки грозят не только опасными инфекциями, но и развитием рака
В красках для нанесения тату могут содержаться ртуть и кобальт3.02.2017
Чтобы после перелома не отекала травмированная рука или нога, надо с первых дней после наложения гипса шевелить пальцами
Если получивший травму человек долго не двигается, у него могут возникать посттравматические осложнения3.02.2017
3.02.2017
Украинка стала главным дирижером оперы и филармонического оркестра австрийского города Грац
2.02.2017
Киевская афиша: 4 — 5 февраля
2.02.2017
Светлана Еременко: "Меня очень возмущает, когда слышу, что на Донбассе не было ничего украинского"
1.02.2017
Парк развлечений «Зима на ВДНГ» посетили почти 500 тысяч гостей
|В Айдахо 270-килограммовая лосиха провела в доме три часа и... Читать полностью
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Виталий Цымбалюк
|Для меня самый родной из запахов — запах цветущей вербы" Читать все
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