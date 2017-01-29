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Аудитория одного номера газеты «ФАКТЫ» является самой массовой в Украине — 587 тысяч 610 человек (данные MMI Украина)

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Оксана Соколова

Оксана Соколова: "В костюмах украинских дизайнеров чувствуешь себя настоящей голливудской звездой"

Владимир Жемчугов

Владимир Жемчугов: "Теперь у меня есть обе руки. Уже могу пользоваться планшетом"

Роман Безсмертный

Роман Безсмертный: "Увы, Минский процесс запланирован на бесконечность"

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Житейские истории

Ирина Рабченюк Ирина Рабченюк: "Даже если бы заранее знала, что лишусь зрения, все равно вышла бы на Майдан" 27.01.2017

Героиня публикации «ФАКТОВ» стала кавалером ордена «За мужество» и выпустила две уникальные книги

супруги Грищенко Жена бойца АТО Алексея Грищенко: "Мы даже не мечтали, что кто-нибудь что-то даст просто так" 26.01.2017

В Запорожской области жилье для семьи воина, героя публикации «ФАКТОВ» приобрели на средства госбюджета

Наталья Понимазкина Наталья Понимаскина: "Сшитые мною платья стоят недешево — до 75 тысяч гривен" 25.01.2017

Вынужденная переселенка из Луганска выиграла грант на развитие собственного бизнеса

Ольга Якименко с сыном Апелляционный суд Сумской области встал на сторону матери-украинки в ее тяжбе за сына с гражданином Турции 25.01.2017

О том, что он теперь остается с мамой и будет жить в Украине, восьмилетний Давид узнал прямо во время школьного урока

Варвара Акулова Варвара Акулова: "Если мужчину уязвляет, что у меня плечи шире, чем у него, проблема не во мне, а в мужчине" 20.01.2017

Героине «ФАКТОВ», которую в свое время внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую сильную девочку планеты, исполнилось 25 лет

Здоровье

Офтальмолог Сергей Рыков: «Если из-за удара палкой в глаз травмирована роговица, то осложнение может проявиться через три-четыре недели» Офтальмолог Сергей Рыков: "Если из-за удара палкой в глаз травмирована роговица, то осложнение может проявиться через три-четыре недели"

Самостоятельно, без консультации офтальмолога, лечить глазные травмы не стоит: опасно пропустить повреждение, которое со временем приведет…29.01.2017

Регулярное употребление ветчины и колбасы усиливает астму и может вызвать рак толстого кишечника Регулярное употребление ветчины и колбасы усиливает астму и может вызвать рак толстого кишечника

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале «Thorax»29.01.2017

Прямая линия

Наталия Ралец Инфекционист Наталия Ралец: "Вирус герпеса может "дремать" в организме, выжидая, пока ослабеет иммунитет"

Заведующая инфекционным отделением Киевской горбольницы № 4 ответила на вопросы читателей «ФАКТОВ»27.01.2017

Богдан Биль Отоларинголог Богдан Биль: "Насморк может появиться у того, кто начал спать на другой подушке"

На вопросы читателей «ФАКТОВ» ответил главный отоларинголог Департамента здравоохранения КГГА20.01.2017

забывчивость Если человека начала беспокоить забывчивость, нужно обратиться к врачу, чтобы проверить память

Ее нарушение может указывать на то, что развивается болезнь Альцгеймера27.01.2017

пересадка почки "Каждую почку мы по очереди извлекали из организма, реконструировали, а затем возвращали на место"

Во Львове провели первую в мире сложнейшую хирургическую операцию27.01.2017

Полезные советы

Зимой у человека на улице насморк может появляться из-за холодовой аллергии Зимой у человека на улице насморк может появляться из-за холодовой аллергии

Рецепторы носовой полости выделяют слизь, чтобы защитить слизистую от переохлаждения29.01.2017

обморожение При обморожении нельзя растирать пораженное место снегом

Почувствовав онемение и покалывание в стопах или ладонях, нужно зайти в теплое помещение и выпить горячий чай27.01.2017

Культура
Умерла культовая американская комедийная актриса Мэри Тайлер Мур
Шоу-бизнес
Оксана Соколова
Интервью со звездой

валентин и екатерина катаевы 27.01.2017
Дочь Валентина Катаева: "За идею романа "Двенадцать стульев" папа попросил Ильфа и Петрова с первого же гонорара купить ему золотой портсигар"

Лариса Кадочникова 27.01.2017
Лариса Кадочникова: "Белая птица с черной отметиной" - это история семьи Ивана Миколайчука"

книга Гаррі Поттер і прокляте дитя 26.01.2017
Самой популярной книгой месяца снова стала история "Гаррі Поттер і прокляте дитя"

киевская афиша 26.01.2017
Киевская афиша: 28 — 29 января

«Клуб потребителей» газеты «Факты»

 

Если в доме не было света в течение 24 часов, владелец жилья имеет право...

 
 

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