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Только в «ФАКТАХ»
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Специальная тема: Хорошо там, где нас нет?
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Специальная тема: Права на недвижимость
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Специальная тема: Льготы для участников АТО
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Специальная тема: Анатомия успеха
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Специальная тема: Выплаты переселенцам
Прокуратура закрыла дело в отношении бывшего замгенпрокурора Касько 16.01.2017
Он подозревался в совершении мошеннических действий при осуществлении приватизации жилья в Киеве
К падению турецкого Boeing в Бишкеке привела ошибка пилота - вице-премьер Киргизии 16.01.2017
Украина готова к эффективному сотрудничеству с администрацией Трампа - Порошенко 16.01.2017
Президент выразил надежду на поддержку Украины новой властью США
Перешедший на сторону России крымский военный получил 8 лет тюрьмы 16.01.2017
Подполковник, перешедший на службу в российскую армию, осужден на 8 лет тюрьмы 16.01.2017
Обвинение требовало для изменника 15 лет лишения свободы и намерено подавать апелляцию
Российский журналист Павел Фельдблюм переехал жить в Украину 16.01.2017
По его словам, последние годы жизни в РФ были для него «тяжелым компромиссом с самим собой»
Прокуратура закрыла дело в отношении бывшего замгенпрокурора Касько 16.01.2017
Он подозревался в совершении мошеннических действий при осуществлении приватизации жилья в Киеве
Супруги из Киева объехали Европу, чтобы снять серию фильмов об украинцах, добившихся успеха за рубежом 13.01.2017
Сергей и Виктория Малик проехали вокруг Европы по территории 29 стран
Сумчанка изобрела уникальные конфеты из... гречки и планирует сделать их визитной карточкой Украины 13.01.2017
В состав входят вареная гречневая крупа, сахар, какао, агар-агар для загустения и… жареный лук
Руслан Пустовойт: "Мою простреленную ногу спас… мобильный телефон, который лежал в кармане" (фото, видео) 13.01.2017
Уроженец Мариуполя, разведчик, взявший в плен девять (!) боевиков, после тяжелого ранения чудом выжил, получив 70 осколков
Переселенка из Алчевска создала на Львовщине козью ферму и собирается запустить сыроварню 11.01.2017
Из-за войны успешная предпринимательница Екатерина Лесная лишилась всей собственности
18 января с 16.00 до 17.00 на прямой линии «ФАКТОВ» – инфекционист Наталия Ралец
Заранее присылайте вопросы на электронный адрес med@fakty.ua16.01.2017
У ребенка, который мало спит и много времени проводит за компьютером, может развиться нейроциркуляторная дистония
При этом состоянии беспокоят головные боли, скачки давления, постоянная слабость13.01.2017
Иммунолог Олег Назар: "Резко начинать закаливание, окунувшись в прорубь, нельзя - это может привести к инсульту"
Главный иммунолог Национальной медпалаты Украины ответил на вопросы читателей «ФАКТОВ»13.01.2017
"Когда польские специалисты обнаружили у Ани опухоль, мы даже... немного успокоились"
Двухлетней девочке удалили пятисантиметровое злокачественное новообразование. Теперь она проходит лечение в одной из клиник Кракова13.01.2017
Если лихорадка у заболевшего вирусной инфекцией длится пять и больше дней, приходится назначать антибиотики
Температуру, не превышающую 38 градусов, желательно не снижать, чтобы лучше вырабатывались защитные антитела12.01.2017
Вместо того чтобы пить алкоголь «для аппетита», лучше приправить пищу специями, содержащими горечь
Небольшие дозы спиртного могут улучшить работу сердца и сосудов, но люди часто превышают норму, отравляя организм12.01.2017
13.01.2017
В Нью-Йорке скончался автор "Изгоняющего дьявола" Уильям Питер Блэтти
13.01.2017
Борис Барский издал свою первую книгу прозы
13.01.2017
В Гамбурге открылась Эльбская филармония, сооружение которой обошлось в 789 миллионов евро (фото)
13.01.2017
Сын Анатолия Эфроса: "Как-то папа сказал: "Если не почувствую в спектакле момента Вечности, мне он не интересен"
|Ранее неизвестный науке вид обезьян назван в честь Скайуокера... Читать полностью
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