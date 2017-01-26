и комментарии
Только в «ФАКТАХ»
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Специальная тема: Хорошо там, где нас нет?
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Специальная тема: Права на недвижимость
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Специальная тема: Льготы для участников АТО
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Специальная тема: Анатомия успеха
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Специальная тема: Выплаты переселенцам
«Сезон охоты на адвокатов в Крыму официально открыт»: ФСБ задержала еще одного защитника 26.01.2017
Итальянские спасатели достали тела 29 погибших в отеле Rigopiano 26.01.2017
НАБУ вручило подозрение руководителю «Объединенной горно-химической компании» 26.01.2017
Его подозревают в причастности к нанесению ущерба государственному предприятию
Бразилец, воевавший на стороне «ДНР», получил 13 лет тюрьмы 25.01.2017
Порошенко рассказал Таяни, чего Украина ждет от Европарламента 26.01.2017
«Сезон охоты на адвокатов в Крыму официально открыт»: ФСБ задержала еще одного защитника 26.01.2017
СБУ проверит высказывания украинского бизнесмена Виктора Пинчука, предложившего пойти на «болезненные компромиссы ради мира на Донбассе» 26.01.2017
Украина не хочет быть разменной монетой в переговорах Трампа и Путина 26.01.2017
Киев хочет участвовать в мирных инициативах США, которые касаются нашей страны
Жена бойца АТО Алексея Грищенко: "Мы даже не мечтали, что кто-нибудь что-то даст просто так" 26.01.2017
В Запорожской области жилье для семьи воина, героя публикации «ФАКТОВ» приобрели на средства госбюджета
Наталья Понимаскина: "Сшитые мною платья стоят недешево — до 75 тысяч гривен" 25.01.2017
Вынужденная переселенка из Луганска выиграла грант на развитие собственного бизнеса
Апелляционный суд Сумской области встал на сторону матери-украинки в ее тяжбе за сына с гражданином Турции 25.01.2017
О том, что он теперь остается с мамой и будет жить в Украине, восьмилетний Давид узнал прямо во время школьного урока
Варвара Акулова: "Если мужчину уязвляет, что у меня плечи шире, чем у него, проблема не во мне, а в мужчине" 20.01.2017
Героине «ФАКТОВ», которую в свое время внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую сильную девочку планеты, исполнилось 25 лет
Двое запорожцев заразились малярией в командировке в Судан. Одного спасти не удалось
Отоларинголог Богдан Биль: "Насморк может появиться у того, кто начал спать на другой подушке"
На вопросы читателей «ФАКТОВ» ответил главный отоларинголог Департамента здравоохранения КГГА20.01.2017
Только за одну неделю грипп в Украине забрал жизни четырех взрослых и двоих детей
Эпидемический порог превышен в шести областях Украины20.01.2017
"После удаления легкого, "съеденного" туберкулезом, дышать стало даже легче, чем до операции"
32-летней Инне столичные медики провели щадящее вмешательство под контролем видеокамеры через разрез меньше восьми сантиметров20.01.2017
После катания на санках у девочки может развиться воспаление
Врач-гинеколог назначает противовоспалительное лечение, а также берет мазок и бакпосев, чтобы определить возбудителя заболевания20.01.2017
26.01.2017
Киевсовет вернул Национальному музею русского искусства прежнее название
26.01.2017
Лиана Жвания: "Сын Самуила Маршака говорил, что я создала такой образ Королевы, о котором мечтал его отец"
24.01.2017
Игорь Завадский: "Пережив непростое время, я стал другим – гораздо оптимистичнее и позитивнее"
24.01.2017
"Увидев в Белополье дом, где родился Александр Олесь, гостья из Канады... упала на колени прямо в грязь"
|В зоопарке Огайо умерла самая старая горилла в мире Читать полностью
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Виталий Цымбалюк
|Для меня самый родной из запахов — запах цветущей вербы" Читать все
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