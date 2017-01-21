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Аудитория одного номера газеты «ФАКТЫ» является самой массовой в Украине — 587 тысяч 610 человек (данные MMI Украина)

Только в «ФАКТАХ»

Екатерина Бужинская двойня Димитар

Екатерина Бужинская: "Приходится подкармливать малышей смесями - на двоих молока не хватает"

Евгений Жариков и Наталья Гвоздикова

Наталья Гвоздикова: "Предложение руки и сердца Женя сделал мне в Киеве — перед гостиницей "Днепр"

Ольга Броварец

Ольга Броварец: "Профессор из Канады, прочитав мою работу, решил, что я — седовласый мужчина с бородой"

Богдан Биль

Отоларинголог Богдан Биль: "Насморк может появиться у того, кто начал спать на другой подушке"

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Украина

Житейские истории

Варвара Акулова Варвара Акулова: "Если мужчину уязвляет, что у меня плечи шире, чем у него, проблема не во мне, а в мужчине" 20.01.2017

Героине «ФАКТОВ», которую в свое время внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую сильную девочку планеты, исполнилось 25 лет

Наталья Кривонос Спасая киевлянку, впавшую в кому на отдыхе в Египте, ее семья набрала долгов на пять миллионов гривен 20.01.2017

21 января в курортном городе Хургаде состоится судебное заседание по делу о смерти украинки Натальи Кривонос

Наталья Демьяненко У семьи киевской учительницы отобрали квартиру, пять лет назад подаренную городскими властями 18.01.2017

«Мы вложили 20 тысяч долларов в ремонт. А теперь нам сказали… выселяться обратно в коммуналку», &mdash…

языковой лагерь Супруги-переселенцы из Крыма создали на Львовщине французский языковой лагерь для детей 17.01.2017

«Мы готовим подростков к поступлению во французские вузы, в которых образование бесплатное», — рассказали…

Любовь Шпигоцкая Любовь Шпигоцкая: "Экзотические фрукты, выращенные на подоконнике, намного вкуснее привозных" 17.01.2017

Жительница Полтавы и хозяйка уникального сада поделилась секретами домашнего «тропиководства»

Здоровье

малярия комар Двое запорожцев заразились малярией в командировке в Судан. Одного спасти не удалось

Медики поставили точный диагноз слишком поздно20.01.2017

грипп смерть Только за одну неделю грипп в Украине забрал жизни четырех взрослых и двоих детей

Эпидемический порог превышен в шести областях Украины20.01.2017

Прямая линия

Богдан Биль Отоларинголог Богдан Биль: "Насморк может появиться у того, кто начал спать на другой подушке"

На вопросы читателей «ФАКТОВ» ответил главный отоларинголог Департамента здравоохранения КГГА20.01.2017

Олег Назар Иммунолог Олег Назар: "Резко начинать закаливание, окунувшись в прорубь, нельзя - это может привести к инсульту"

Главный иммунолог Национальной медпалаты Украины ответил на вопросы читателей «ФАКТОВ»13.01.2017

удаление легкого "После удаления легкого, "съеденного" туберкулезом, дышать стало даже легче, чем до операции"

32-летней Инне столичные медики провели щадящее вмешательство под контролем видеокамеры через разрез меньше восьми сантиметров20.01.2017

Ольга Броварец Ольга Броварец: "Профессор из Канады, прочитав мою работу, решил, что я — седовласый мужчина с бородой"

С помощью открытия, сделанного самой молодой в Украине доктором наук, можно будет лечить рак на генетическом уровне20.01.2017

Полезные советы

катание на санках После катания на санках у девочки может развиться воспаление

Врач-гинеколог назначает противовоспалительное лечение, а также берет мазок и бакпосев, чтобы определить возбудителя заболевания20.01.2017

баня При остеохондрозе и артрите полезно ходить в баню

Людям, которых беспокоит затянувшийся влажный кашель и гайморит, больше подойдет сауна20.01.2017

Культура
Евровидение-2017
Шоу-бизнес
Екатерина Бужинская двойня Димитар
Интервью со звездой

Николь Гарсия 20.01.2017
Известная актриса и режиссер Николь Гарсия откроет фестиваль французского кино в Украине

Евгений Жариков и Наталья Гвоздикова 20.01.2017
Наталья Гвоздикова: "Предложение руки и сердца Женя сделал мне в Киеве — перед гостиницей "Днепр"

статуя Свободы во Львове 19.01.2017
Во Львове открыли отреставрированную статую Свободы

киевская афиша 19.01.2017
Киевская афиша: 20 — 29 января

«Клуб потребителей» газеты «Факты»

 

Киевлянам посчитали услугу отопления больше, чем за месяц

 
 

Как защитить автомобиль от воздействия дорожной соли?

 

Люди и звери
Горилла Коло В зоопарке Огайо умерла самая старая горилла в мире

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Может ли пенсионер, предъявив удостоверение, проехать бесплатно в маршрутке?

 
 

Как избавиться от бытовых отходов, которые переполнили мусоропровод многоэтажки?

 
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