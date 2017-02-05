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Аудитория одного номера газеты «ФАКТЫ» является самой массовой в Украине — 587 тысяч 610 человек (данные MMI Украина)

Только в «ФАКТАХ»

Ольга Богомолец

Ольга Богомолец: "Мошенники используют для рекламы имена авторитетных врачей. Под угрозой здоровье тысяч людей!"

Борис Немцов

"На роль "сакральной жертвы" с целью дискредитации Украины Борис Немцов подходил идеально"

Наталья Розумей

Офтальмолог Наталья Розумей: "Искры перед глазами бывают из-за плохого кровоснабжения мозга"

Сергей Лойко

Сергей Лойко: "Каждый россиянин, включая меня, виноват в этой войне"

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Житейские истории

роется в мусорном баке "На наших помойках можно отыскать старинный ковер или светильник позапрошлого века" 03.02.2017

62-летний мужчина, которого родственники давно выгнали из квартиры, выживает, продавая и обменивая выброшенные вещи

Богдан Волик Богдан Волик: "Одноглазым пиратом" меня теперь никто не называет. У меня появилось много друзей" 31.01.2017

Известный литовский офтальмолог Валдис Вальтерс пообещал установить глазной протез 13-летнему герою публикации «ФАКТОВ»

Дмитрий Кирдяпкин Дмитрий Кирдяпкин: "Многие бывшие сослуживцы, оставшиеся на оккупированной территории, уже прозрели" 31.01.2017

Полицейский — переселенец из Горловки рассказал «ФАКТАМ» о событиях, которые заставили его покинуть родной город

Ирина Рабченюк Ирина Рабченюк: "Даже если бы заранее знала, что лишусь зрения, все равно вышла бы на Майдан" 27.01.2017

Героиня публикации «ФАКТОВ» стала кавалером ордена «За мужество» и выпустила две уникальные книги

супруги Грищенко Жена бойца АТО Алексея Грищенко: "Мы даже не мечтали, что кто-нибудь что-то даст просто так" 26.01.2017

В Запорожской области жилье для семьи воина, героя публикации «ФАКТОВ» приобрели на средства госбюджета

Здоровье

боль за грудиной Давящая или жгущая боль за грудиной может указывать на стенокардию

Люди часто принимают за сердечное заболевание недуги бронхов или желудка3.02.2017

В Киеве за три дня в больницу госпитализирован 121 человек с тяжелым течением гриппа или ОРВИ В Киеве за три дня в больницу госпитализирован 121 человек с тяжелым течением гриппа или ОРВИ

Как и ожидали медики, после окончания зимних каникул заболеваемость в столице увеличилась3.02.2017

Прямая линия

Наталья Розумей Офтальмолог Наталья Розумей: "Искры перед глазами бывают из-за плохого кровоснабжения мозга"

Заведующая офтальмологическим отделением Александровской клинической больницы Киева ответила на вопросы читателей «ФАКТОВ»3.02.2017

Наталия Ралец Инфекционист Наталия Ралец: "Вирус герпеса может "дремать" в организме, выжидая, пока ослабеет иммунитет"

Заведующая инфекционным отделением Киевской горбольницы № 4 ответила на вопросы читателей «ФАКТОВ»27.01.2017

лишний вес Женщины худеют или набирают вес из-за изменений в личной жизни, а мужчины — из-за неприятностей на работе

Мужчины меняют размер одежды в среднем 25 раз в течение жизни3.02.2017

татуировка Татуировки грозят не только опасными инфекциями, но и развитием рака

В красках для нанесения тату могут содержаться ртуть и кобальт3.02.2017

Полезные советы

гололед травма Чтобы после перелома не отекала травмированная рука или нога, надо с первых дней после наложения гипса шевелить пальцами

Если получивший травму человек долго не двигается, у него могут возникать посттравматические осложнения3.02.2017

гороскоп Прогноз самочувствия на 3—9 февраля

Во вторник лечите зубы, а в среду улучшайте внешность2.02.2017

Культура
Неделя моды в Киеве
Шоу-бизнес
Александр Тиханович
Интервью со звездой

Георгий Тараторкин 4.02.2017
Скончался известный советский актер Георгий Тараторкин

Оксана Лынив 3.02.2017
Украинка стала главным дирижером оперы и филармонического оркестра австрийского города Грац

киевская афиша 2.02.2017
Киевская афиша: 4 — 5 февраля

Светлана Еременко 2.02.2017
Светлана Еременко: "Меня очень возмущает, когда слышу, что на Донбассе не было ничего украинского"

«Клуб потребителей» газеты «Факты»

 

Теперь железнодорожные билеты можно приобрести с мобильного телефона

 
 

Мирослава Бойченко: "Не комплексуйте! Самостоятельные путешествия за границу —...

 

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Гремучая змея В жилом доме в Техасе нашли 24 гремучие змеи (фото)

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