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Аудитория одного номера газеты «ФАКТЫ» является самой массовой в Украине — 587 тысяч 610 человек (данные MMI Украина)

Только в «ФАКТАХ»

Виталий Поп

Светлана Поп: "Точно знаю: моего сына убили именно за то, что он украинец"

Богдана Пивненко и Иван Марчук

Богдана Пивненко: "Я всегда хотела, чтобы отец гордился мной"

туризм

Мирослава Бойченко: "Не комплексуйте! Самостоятельные путешествия за границу — это нормально"

юрий довгорук

Бойцы АТО, потерявшие на войне конечности, провели в Полтаве турнир по кроссфиту (фото)

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Украина

Житейские истории

Богдан Волик Богдан Волик: "Одноглазым пиратом" меня теперь никто не называет. У меня появилось много друзей" 31.01.2017

Известный литовский офтальмолог Валдис Вальтерс пообещал установить глазной протез 13-летнему герою публикации «ФАКТОВ»

Дмитрий Кирдяпкин Дмитрий Кирдяпкин: "Многие бывшие сослуживцы, оставшиеся на оккупированной территории, уже прозрели" 31.01.2017

Полицейский — переселенец из Горловки рассказал «ФАКТАМ» о событиях, которые заставили его покинуть родной город

Ирина Рабченюк Ирина Рабченюк: "Даже если бы заранее знала, что лишусь зрения, все равно вышла бы на Майдан" 27.01.2017

Героиня публикации «ФАКТОВ» стала кавалером ордена «За мужество» и выпустила две уникальные книги

супруги Грищенко Жена бойца АТО Алексея Грищенко: "Мы даже не мечтали, что кто-нибудь что-то даст просто так" 26.01.2017

В Запорожской области жилье для семьи воина, героя публикации «ФАКТОВ» приобрели на средства госбюджета

Наталья Понимазкина Наталья Понимаскина: "Сшитые мною платья стоят недешево — до 75 тысяч гривен" 25.01.2017

Вынужденная переселенка из Луганска выиграла грант на развитие собственного бизнеса

Здоровье

Смерть от гриппа В Украине за неделю от гриппа умерли три человека

Заболеваемость идет на спад1.02.2017

Офтальмолог Сергей Рыков: «Если из-за удара палкой в глаз травмирована роговица, то осложнение может проявиться через три-четыре недели» Офтальмолог Сергей Рыков: "Если из-за удара палкой в глаз травмирована роговица, то осложнение может проявиться через три-четыре недели"

Самостоятельно, без консультации офтальмолога, лечить глазные травмы не стоит: опасно пропустить повреждение, которое со временем приведет…29.01.2017

Прямая линия

Наталия Ралец Инфекционист Наталия Ралец: "Вирус герпеса может "дремать" в организме, выжидая, пока ослабеет иммунитет"

Заведующая инфекционным отделением Киевской горбольницы № 4 ответила на вопросы читателей «ФАКТОВ»27.01.2017

Богдан Биль Отоларинголог Богдан Биль: "Насморк может появиться у того, кто начал спать на другой подушке"

На вопросы читателей «ФАКТОВ» ответил главный отоларинголог Департамента здравоохранения КГГА20.01.2017

Регулярное употребление ветчины и колбасы усиливает астму и может вызвать рак толстого кишечника Регулярное употребление ветчины и колбасы усиливает астму и может вызвать рак толстого кишечника

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале «Thorax»29.01.2017

забывчивость Если человека начала беспокоить забывчивость, нужно обратиться к врачу, чтобы проверить память

Ее нарушение может указывать на то, что развивается болезнь Альцгеймера27.01.2017

Полезные советы

Зимой у человека на улице насморк может появляться из-за холодовой аллергии Зимой у человека на улице насморк может появляться из-за холодовой аллергии

Рецепторы носовой полости выделяют слизь, чтобы защитить слизистую от переохлаждения29.01.2017

обморожение При обморожении нельзя растирать пораженное место снегом

Почувствовав онемение и покалывание в стопах или ладонях, нужно зайти в теплое помещение и выпить горячий чай27.01.2017

Культура
Джамала представит новую концертную программу во Дворце спорта
Шоу-бизнес
Тарас Штонда
Интервью со звездой

зима на ВДНГ 1.02.2017
Парк развлечений «Зима на ВДНГ» посетили почти 500 тысяч гостей

Светлана Леонтьева 1.02.2017
Светлана Леонтьева: "В детстве я любила рисовать, но никогда не думала всерьез заниматься этим"

Руслан Свеженко 31.01.2017
Руслан Свеженко: "Мои коктейли созданы по мотивам "Звездных войн" (фото)

валентин и екатерина катаевы 27.01.2017
Дочь Валентина Катаева: "За идею романа "Двенадцать стульев" папа попросил Ильфа и Петрова с первого же гонорара купить ему золотой портсигар"

«Клуб потребителей» газеты «Факты»

 

Мирослава Бойченко: "Не комплексуйте! Самостоятельные путешествия за границу —...

 
 

С 31 января по 5 февраля в Киеве пройдут традиционные продовольственные...

 

Люди и звери
Полицейский держит спасенного щенка В Нью-Йорке из перевернувшегося на трассе автофургона спасли...

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