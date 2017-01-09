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Аудитория одного номера газеты «ФАКТЫ» является самой массовой в Украине — 587 тысяч 610 человек (данные MMI Украина)

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Отто Стойка

Отто Стойка: "Нынешний вирус гриппа поражает в первую очередь дыхательную систему"

Аркадий Василишин

Победитель "Зважених та щасливих" Аркадий Василишин: "Я мог за полчаса уничтожить батон с литром сметаны"

Дмитрий Погорелов двойное убийство

"Я хотел, чтобы вся Одесса боялась", - заявил после задержания "овидиопольский мясник"

Марк Фейгин

Марк Фейгин: "Просто призывать Путина освободить украинских политзаключенных — вещь абсолютно бесполезная"

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Житейские истории

Оксана Кобелецкая пятерня Мама пятерни Оксана Кобелецкая: "Когда детки были совсем маленькие, кормить каждого из них требовалось восемь раз в сутки" 05.01.2017

Родители пятерняшек, которым на днях исполнилось полгода, въехали в новую просторную квартиру в Одессе

Сергей Кисель и его жена татьяна Сергей Кисель: "Узнав, что я ранен, Таня бросила родной город, работу и приехала ко мне в госпиталь. С тех пор мы больше не расставались" 05.01.2017

У 40-летнего военного повара, который, находясь на службе, встретил свою судьбу, родился сын

Эдуард и Станислав Русановы Эдуард Русанов: "После возвращения из АТО я тяжело работал в Польше, чтобы, когда отец придет с фронта, оплатить первую в его жизни поездку за рубеж" 29.12.2016

Десантник из Днепра защищал Родину в первый год войны. Затем на фронт добровольцем пошел его отец. К демобилизации…

коля нижниковский Коля Нижниковский: "Во время заплыва устал так, что все мышцы болели. Но я очень хотел победить" 29.12.2016

12-летний герой публикаций «ФАКТОВ», лишившийся ног и правой руки, занял первое место на соревнованиях по плаванию

многодетная семья Запорожченко Лариса Запорожченко: "Сейчас, как в трудные девяностые годы, делю котлеты между детьми поштучно" 28.12.2016

Жительница Мариуполя за четверть века вырастила и дала путевку в жизнь 22 сиротам

Здоровье

снег На морозе сначала замерзают пальцы рук и ног, а также нос

При переохлаждении температура тела снижается до 35 градусов и ниже8.01.2017

алюминий в организме Накопление алюминия в организме может приводить к болезни Альцгеймера

У человека, который на работе постоянно сталкивался с высокими концентрациями металла, заболевание может возникнуть гораздо раньше 60…5.01.2017

Прямая линия

Отто Стойка Отто Стойка: "Нынешний вирус гриппа поражает в первую очередь дыхательную систему"

Главврач Киевского центра здоровья ответил на вопросы читателей «ФАКТОВ»5.01.2017

невролог Александра Гончар Невролог Александра Гончар: "У чистоплотного человека, который внезапно превратился в неряху, можно заподозрить инсульт"

На вопросы наших читателей ответила заведующая отделением возрастной патологии нервной системы Института геронтологии НАМН Украины29.12.2016

градусник За неделю из-за гриппа скончались шесть человек (обновлено)

Эпидемический порог превышен в 21-й области Украины и Киеве5.01.2017

Марийка Савон "У дочки практически не было шансов выжить. Но украинские медики ее спасли"

Героине «ФАКТОВ» Марийке Савон, которой в три месяца провели уникальную операцию, исполнилось семь лет5.01.2017

Полезные советы

отдых на море Чтобы хорошо работать, рекомендуется отправляться в путешествие хотя бы раз в год

Причем полезны как поездки за границу, так и в пределах своей страны. Главное — сменить обстановку5.01.2017

гороскоп Прогноз самочувствия на 6—12 января

В субботу не переутомляйтесь, а во вторник берегитесь травм4.01.2017

Культура
Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд»
Шоу-бизнес
Руслана
Интервью со звездой

Анатолий Васильев 5.01.2017
В Санкт-Петербурге скончался основатель ВИА "Поющие гитары" Анатолий Васильев (видео)

заец и курбатова 5.01.2017
Вдова Бориса Зайца: "Когда у нас родилась дочь, мужу исполнилось шестьдесят"

Игорь Ильинский 5.01.2017
Сын Игоря Ильинского: "Всю жизнь отец считал, что тринадцатое число приносит ему удачу"

Григор Тютюнник 30.12.2016
"Домучуйте когось іншого", - написал в предсмертной записке Григор Тютюнник сразу после вручения ему премии Леси Украинки

«Клуб потребителей» газеты «Факты»

 

На какие уловки идут продавцы, чтобы не возвращать деньги за не подошедший...

 
 

Ikea согласилась заплатить 50 миллионов долларов трем семьям, в которых дети...

 

Люди и звери
Лошадь заходит в автобус В Лондоне лошадь попыталась зайти... в автобус (фото)

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