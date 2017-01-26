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Аудитория одного номера газеты «ФАКТЫ» является самой массовой в Украине — 587 тысяч 610 человек (данные MMI Украина)

Только в «ФАКТАХ»

Наталья Понимазкина

Наталья Понимаскина: "Сшитые мною платья стоят недешево — до 75 тысяч гривен"

Настя Каменских

Настя Каменских: "Новое увлечение стоило мне множества синяков и ссадин"

Единый аналитический сервисный центр

"Умные" камеры реагируют не только на нарушение правопорядка, но и на ухудшение погодных условий

супруги Грищенко

Жена бойца АТО Алексея Грищенко: "Мы даже не мечтали, что кто-нибудь что-то даст просто так"

Главные новости

Украина

Петр Порошенко Порошенко рассказал Таяни, чего Украина ждет от Европарламента 26.01.2017

Наша страна рассчитывает на торговые преференции

Эмиль Курбединов «Сезон охоты на адвокатов в Крыму официально открыт»: ФСБ задержала еще одного защитника 26.01.2017

Арестован Эмиль Курбединов

Виктор Пинчук СБУ проверит высказывания украинского бизнесмена Виктора Пинчука, предложившего пойти на «болезненные компромиссы ради мира на Донбассе» 26.01.2017

Расследование ведется по трем статьям Уголовного кодекса

Украина не хочет быть разменной монетой в переговорах Трампа и Путина Украина не хочет быть разменной монетой в переговорах Трампа и Путина 26.01.2017

Киев хочет участвовать в мирных инициативах США, которые касаются нашей страны

юрий шкабура "Киборг" Юрий Шкабура: "В терминале и затем в плену меня ни разу не покидала уверенность, что выживу" 26.01.2017

В Киеве состоялась премьера документального фильма «Воины духа» о защитниках Донецкого аэропорта

Житейские истории

супруги Грищенко Жена бойца АТО Алексея Грищенко: "Мы даже не мечтали, что кто-нибудь что-то даст просто так" 26.01.2017

В Запорожской области жилье для семьи воина, героя публикации «ФАКТОВ» приобрели на средства госбюджета

Наталья Понимазкина Наталья Понимаскина: "Сшитые мною платья стоят недешево — до 75 тысяч гривен" 25.01.2017

Вынужденная переселенка из Луганска выиграла грант на развитие собственного бизнеса

Ольга Якименко с сыном Апелляционный суд Сумской области встал на сторону матери-украинки в ее тяжбе за сына с гражданином Турции 25.01.2017

О том, что он теперь остается с мамой и будет жить в Украине, восьмилетний Давид узнал прямо во время школьного урока

Варвара Акулова Варвара Акулова: "Если мужчину уязвляет, что у меня плечи шире, чем у него, проблема не во мне, а в мужчине" 20.01.2017

Героине «ФАКТОВ», которую в свое время внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую сильную девочку планеты, исполнилось 25 лет

Наталья Кривонос Спасая киевлянку, впавшую в кому на отдыхе в Египте, ее семья набрала долгов на пять миллионов гривен 20.01.2017

21 января в курортном городе Хургаде состоится судебное заседание по делу о смерти украинки Натальи Кривонос

Здоровье

Смерть от гриппа В Киеве зафиксирована смерть от гриппа

Эпидемический порог превышен в трех областях25.01.2017

малярия комар Двое запорожцев заразились малярией в командировке в Судан. Одного спасти не удалось

Медики поставили точный диагноз слишком поздно20.01.2017

Прямая линия

Богдан Биль Отоларинголог Богдан Биль: "Насморк может появиться у того, кто начал спать на другой подушке"

На вопросы читателей «ФАКТОВ» ответил главный отоларинголог Департамента здравоохранения КГГА20.01.2017

Олег Назар Иммунолог Олег Назар: "Резко начинать закаливание, окунувшись в прорубь, нельзя - это может привести к инсульту"

Главный иммунолог Национальной медпалаты Украины ответил на вопросы читателей «ФАКТОВ»13.01.2017

грипп смерть Только за одну неделю грипп в Украине забрал жизни четырех взрослых и двоих детей

Эпидемический порог превышен в шести областях Украины20.01.2017

удаление легкого "После удаления легкого, "съеденного" туберкулезом, дышать стало даже легче, чем до операции"

32-летней Инне столичные медики провели щадящее вмешательство под контролем видеокамеры через разрез меньше восьми сантиметров20.01.2017

Полезные советы

катание на санках После катания на санках у девочки может развиться воспаление

Врач-гинеколог назначает противовоспалительное лечение, а также берет мазок и бакпосев, чтобы определить возбудителя заболевания20.01.2017

баня При остеохондрозе и артрите полезно ходить в баню

Людям, которых беспокоит затянувшийся влажный кашель и гайморит, больше подойдет сауна20.01.2017

Культура
Скарлетт и Ромен
Шоу-бизнес
Алексей Дивеев-Церковный
Интервью со звездой

Музей русского искусства 26.01.2017
Киевсовет вернул Национальному музею русского искусства прежнее название

Лиана Жвания 26.01.2017
Лиана Жвания: "Сын Самуила Маршака говорил, что я создала такой образ Королевы, о котором мечтал его отец"

Игорь Завадский 24.01.2017
Игорь Завадский: "Пережив непростое время, я стал другим – гораздо оптимистичнее и позитивнее"

Александр Олесь 24.01.2017
"Увидев в Белополье дом, где родился Александр Олесь, гостья из Канады... упала на колени прямо в грязь"

«Клуб потребителей» газеты «Факты»

 

"Электронным билетом можно будет пользоваться во всех без исключения видах...

 
 

Теперь киевляне могут получать на электронную почту сообщения о плановых и...

 

Люди и звери
Горилла Коло В зоопарке Огайо умерла самая старая горилла в мире

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Правда ли, что в Киеве разработана программа льготного кредитования жилья для...

 
 

Надо ли платить налог за наследуемое имущество родственника, проживавшего за...

 
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