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Только в «ФАКТАХ»
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Специальная тема: Хорошо там, где нас нет?
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Специальная тема: Права на недвижимость
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Специальная тема: Льготы для участников АТО
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Специальная тема: Анатомия успеха
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Специальная тема: Выплаты переселенцам
На пост главы Национальной полиции претендуют 64 человека 09.01.2017
В Сумах очередной взрыв газа в многоэтажке: пострадали три человека (фото, видео) 09.01.2017
Предварительно установлено, что в квартире на первом этаже произошла утечка газа
Франция и Германия усиливают защиту от кибератак 09.01.2017
Париж и Берлин отреагировали на предупреждение Обамы об опасности российских хакеров
Боевики с начала суток совершили 27 обстрелов позиций сил АТО: ранены двое бойцов ВСУ 09.01.2017
Оккупанты применяют запрещенное оружие, в том числе и «Грады»
На пост главы Национальной полиции претендуют 64 человека 09.01.2017
На Дунае из-за ледовой обстановки практически прекращено судоходство (фото) 09.01.2017
Мама пятерни Оксана Кобелецкая: "Когда детки были совсем маленькие, кормить каждого из них требовалось восемь раз в сутки" 05.01.2017
Родители пятерняшек, которым на днях исполнилось полгода, въехали в новую просторную квартиру в Одессе
Сергей Кисель: "Узнав, что я ранен, Таня бросила родной город, работу и приехала ко мне в госпиталь. С тех пор мы больше не расставались" 05.01.2017
У 40-летнего военного повара, который, находясь на службе, встретил свою судьбу, родился сын
Эдуард Русанов: "После возвращения из АТО я тяжело работал в Польше, чтобы, когда отец придет с фронта, оплатить первую в его жизни поездку за рубеж" 29.12.2016
Десантник из Днепра защищал Родину в первый год войны. Затем на фронт добровольцем пошел его отец. К демобилизации…
Коля Нижниковский: "Во время заплыва устал так, что все мышцы болели. Но я очень хотел победить" 29.12.2016
12-летний герой публикаций «ФАКТОВ», лишившийся ног и правой руки, занял первое место на соревнованиях по плаванию
На морозе сначала замерзают пальцы рук и ног, а также нос
При переохлаждении температура тела снижается до 35 градусов и ниже8.01.2017
Накопление алюминия в организме может приводить к болезни Альцгеймера
У человека, который на работе постоянно сталкивался с высокими концентрациями металла, заболевание может возникнуть гораздо раньше 60…5.01.2017
Отто Стойка: "Нынешний вирус гриппа поражает в первую очередь дыхательную систему"
Главврач Киевского центра здоровья ответил на вопросы читателей «ФАКТОВ»5.01.2017
За неделю из-за гриппа скончались шесть человек (обновлено)
Эпидемический порог превышен в 21-й области Украины и Киеве5.01.2017
"У дочки практически не было шансов выжить. Но украинские медики ее спасли"
Героине «ФАКТОВ» Марийке Савон, которой в три месяца провели уникальную операцию, исполнилось семь лет5.01.2017
Чтобы хорошо работать, рекомендуется отправляться в путешествие хотя бы раз в год
Причем полезны как поездки за границу, так и в пределах своей страны. Главное — сменить обстановку5.01.2017
5.01.2017
В Санкт-Петербурге скончался основатель ВИА "Поющие гитары" Анатолий Васильев (видео)
5.01.2017
Вдова Бориса Зайца: "Когда у нас родилась дочь, мужу исполнилось шестьдесят"
5.01.2017
Сын Игоря Ильинского: "Всю жизнь отец считал, что тринадцатое число приносит ему удачу"
30.12.2016
"Домучуйте когось іншого", - написал в предсмертной записке Григор Тютюнник сразу после вручения ему премии Леси Украинки
|В Лондоне лошадь попыталась зайти... в автобус (фото) Читать полностью
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