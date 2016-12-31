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Аудитория одного номера газеты «ФАКТЫ» является самой массовой в Украине — 587 тысяч 610 человек (данные MMI Украина)

Только в «ФАКТАХ»

невролог Александра Гончар

Невролог Александра Гончар: "У чистоплотного человека, который внезапно превратился в неряху, можно заподозрить инсульт"

Игорь Беланов

Игорь Беланов: "Два раза я отказывал Лобановскому. А третий раз... сам попросился в "Динамо"

коттеджи в Карпатах

Десятки украинцев стали жертвами мошенников, "сдавших" им в аренду апартаменты в Карпатах

коля нижниковский

Коля Нижниковский: "Во время заплыва устал так, что все мышцы болели. Но я очень хотел победить"

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Украина

Житейские истории

Эдуард и Станислав Русановы Эдуард Русанов: "После возвращения из АТО я тяжело работал в Польше, чтобы, когда отец придет с фронта, оплатить первую в его жизни поездку за рубеж" 29.12.2016

Десантник из Днепра защищал Родину в первый год войны. Затем на фронт добровольцем пошел его отец. К демобилизации…

коля нижниковский Коля Нижниковский: "Во время заплыва устал так, что все мышцы болели. Но я очень хотел победить" 29.12.2016

12-летний герой публикаций «ФАКТОВ», лишившийся ног и правой руки, занял первое место на соревнованиях по плаванию

многодетная семья Запорожченко Лариса Запорожченко: "Сейчас, как в трудные девяностые годы, делю котлеты между детьми поштучно" 28.12.2016

Жительница Мариуполя за четверть века вырастила и дала путевку в жизнь 22 сиротам

Руслан Попов Боец АТО презентовал коллекцию спортивной одежды под авторским брендом t-force 27.12.2016

Участник обороны Луганского аэропорта киевлянин Руслан Попов выиграл грант на открытие своего бизнеса

любовь с заключенными Ольга Фурман: "Узнав, что Андрей отбывает пожизненный срок, я все равно поехала на свидание" 23.12.2016

26-летняя жительница Винницкой области вышла замуж за заключенного и готовится стать матерью

Здоровье

глаукома C помощью современного глазного томографа можно выявить глаукому даже тогда, когда еще не пострадало поле зрения

Новое оборудование начало работать в офтальмологическом отделении столичной Александровской больницы29.12.2016

Богдан Волик 13-летнему Богдану Волику, который помог спасти двух 8-летних девочек, установили глазной протез

Мальчик, которого из-за отсутствия одного глаза обзывали его одноклассники, думает о том, чтобы вернуться в школу29.12.2016

Прямая линия

невролог Александра Гончар Невролог Александра Гончар: "У чистоплотного человека, который внезапно превратился в неряху, можно заподозрить инсульт"

На вопросы наших читателей ответила заведующая отделением возрастной патологии нервной системы Института геронтологии НАМН Украины29.12.2016

Юрий Эйтутис Ортопед Юрий Эйтутис: "Сразу смазывать ушибленное место согревающей мазью нельзя"

На вопросы наших читателей ответил ортопед-травматолог Дорожной клинической больницы № 123.12.2016

многодетная мама "Услышав тихий плач первой малышки, я собрала все силы: нужно было родить вторую и третью"

У 32-летней Анны дочки появились на свет на 29-й неделе беременности, и каждая весила около килограмма29.12.2016

иммунитет Если температура две-три недели держится чуть выше 37 градусов, нужно обращаться к иммунологу

Иммунитет страдает из-за стрессов, плохой экологии и голодания28.12.2016

Полезные советы

Если сказать семилетнему ребенку, что Деда Мороза не существует, его это может травмировать Если сказать семилетнему ребенку, что Деда Мороза не существует, его это может травмировать

Вера в чудо и сказку помогает детям справляться с трудностями30.12.2016

Тому, у кого после застолья заболел живот, возникла тошнота, нужно сразу промыть желудок Тому, у кого после застолья заболел живот, возникла тошнота, нужно сразу промыть желудок

При повышении температуры и появлении рвоты следует обращаться к врачу29.12.2016

Культура
Алан Уильямс
Шоу-бизнес
Кирилл Карабиц
Интервью со звездой

Григор Тютюнник 30.12.2016
"Домучуйте когось іншого", - написал в предсмертной записке Григор Тютюнник сразу после вручения ему премии Леси Украинки

книга Зимові казочки для малюків 29.12.2016
Накануне новогодне-рождественских праздников "Зимові казочки для малюків" заняли первое место в списке бестселлеров

Пьер Бару 29.12.2016
В Париже скончался Пьер Бару, автор и исполнитель песни "Мужчина и женщина" (видео)

Виктор Ильченко и Роман Карцев 29.12.2016
Роман Карцев: "Не коренной одессит Ильченко знал Одессу лучше, чем я и Жванецкий"

«Клуб потребителей» газеты «Факты»

 

В поездах международного сообщения начали кормить бесплатными завтраками

 
 

"Стоит хорошо подумать, прежде чем покупать банку икры за 40 гривен"

 

Люди и звери
собаки на железнодорожных путях "Когда приближался поезд, пес подходил к раненой подруге и...

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Как избавиться от бытовых отходов, которые переполнили мусоропровод многоэтажки?

 
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