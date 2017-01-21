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Только в «ФАКТАХ»
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Специальная тема: Хорошо там, где нас нет?
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Специальная тема: Анатомия успеха
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Специальная тема: Выплаты переселенцам
В СБУ успокоили народных депутатов: «Хотели убить только одного» (видео) 21.01.2017
Об угрозе жизни другим парламентариям у спецслужб информации нет
Российская ФСБ организовала покушение на народного депутата Украины 21.01.2017
«Много кто заинтересован в том, чтобы Савченко была мертвой героиней» - Рубан (видео) 21.01.2017
Стало известно, кто организовал встречу депутата с боевиками
В СБУ успокоили народных депутатов: «Хотели убить только одного» (видео) 21.01.2017
Об угрозе жизни другим парламентариям у спецслужб информации нет
Лутковская заговорила о незаконности невыплат пенсий жителям оккупированной части Донбасса 21.01.2017
В Донецке шахтеры отказались сдавать кровь для раненных боевиков 21.01.2017
Российская ФСБ организовала покушение на народного депутата Украины 21.01.2017
Варвара Акулова: "Если мужчину уязвляет, что у меня плечи шире, чем у него, проблема не во мне, а в мужчине" 20.01.2017
Героине «ФАКТОВ», которую в свое время внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую сильную девочку планеты, исполнилось 25 лет
Спасая киевлянку, впавшую в кому на отдыхе в Египте, ее семья набрала долгов на пять миллионов гривен 20.01.2017
21 января в курортном городе Хургаде состоится судебное заседание по делу о смерти украинки Натальи Кривонос
У семьи киевской учительницы отобрали квартиру, пять лет назад подаренную городскими властями 18.01.2017
«Мы вложили 20 тысяч долларов в ремонт. А теперь нам сказали… выселяться обратно в коммуналку», &mdash…
Супруги-переселенцы из Крыма создали на Львовщине французский языковой лагерь для детей 17.01.2017
«Мы готовим подростков к поступлению во французские вузы, в которых образование бесплатное», — рассказали…
Двое запорожцев заразились малярией в командировке в Судан. Одного спасти не удалось
Только за одну неделю грипп в Украине забрал жизни четырех взрослых и двоих детей
Эпидемический порог превышен в шести областях Украины20.01.2017
Отоларинголог Богдан Биль: "Насморк может появиться у того, кто начал спать на другой подушке"
На вопросы читателей «ФАКТОВ» ответил главный отоларинголог Департамента здравоохранения КГГА20.01.2017
"После удаления легкого, "съеденного" туберкулезом, дышать стало даже легче, чем до операции"
32-летней Инне столичные медики провели щадящее вмешательство под контролем видеокамеры через разрез меньше восьми сантиметров20.01.2017
Ольга Броварец: "Профессор из Канады, прочитав мою работу, решил, что я — седовласый мужчина с бородой"
С помощью открытия, сделанного самой молодой в Украине доктором наук, можно будет лечить рак на генетическом уровне20.01.2017
После катания на санках у девочки может развиться воспаление
Врач-гинеколог назначает противовоспалительное лечение, а также берет мазок и бакпосев, чтобы определить возбудителя заболевания20.01.2017
20.01.2017
Известная актриса и режиссер Николь Гарсия откроет фестиваль французского кино в Украине
20.01.2017
Наталья Гвоздикова: "Предложение руки и сердца Женя сделал мне в Киеве — перед гостиницей "Днепр"
19.01.2017
Во Львове открыли отреставрированную статую Свободы
19.01.2017
Киевская афиша: 20 — 29 января
|В зоопарке Огайо умерла самая старая горилла в мире Читать полностью
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