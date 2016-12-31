и комментарии
Только в «ФАКТАХ»
-
Специальная тема: Хорошо там, где нас нет?
-
Специальная тема: Права на недвижимость
-
Специальная тема: Льготы для участников АТО
-
Специальная тема: Анатомия успеха
-
Специальная тема: Выплаты переселенцам
-
Специальная тема: Олимпиада - 2016
С начала года военным в зоне АТО увеличат зарплаты - Порошенко 31.12.2016
По словам главы государства, необходимо создавать «финансовую мотивацию» для военнослужащих
За 2016 год в ходе АТО погибли 211 военных - Порошенко 31.12.2016
Глава государства подчеркнул, что на Мариупольском направлении сохраняется напряженная обстановка
В Хельсинки автомобиль врезался в толпу людей на тротуаре 31.12.2016
В Одессе установили необычные новогодние елки 31.12.2016
В частности, на создание одной из елок пошло 465 бутылок из-под вина
Сенатор Маккейн считает, что в 2017 году украинские земли будут освобождены от захватчиков 31.12.2016
Овны могут рассчитывать на крупный выигрыш, а в душе у Водолея проснется вулкан страстей 31.12.2016
Астрологи не исключают, что год Красного Огненного Петуха может стать отправной точкой от кризиса к благополучию
С начала года военным в зоне АТО увеличат зарплаты - Порошенко 31.12.2016
По словам главы государства, необходимо создавать «финансовую мотивацию» для военнослужащих
Эдуард Русанов: "После возвращения из АТО я тяжело работал в Польше, чтобы, когда отец придет с фронта, оплатить первую в его жизни поездку за рубеж" 29.12.2016
Десантник из Днепра защищал Родину в первый год войны. Затем на фронт добровольцем пошел его отец. К демобилизации…
Коля Нижниковский: "Во время заплыва устал так, что все мышцы болели. Но я очень хотел победить" 29.12.2016
12-летний герой публикаций «ФАКТОВ», лишившийся ног и правой руки, занял первое место на соревнованиях по плаванию
Лариса Запорожченко: "Сейчас, как в трудные девяностые годы, делю котлеты между детьми поштучно" 28.12.2016
Жительница Мариуполя за четверть века вырастила и дала путевку в жизнь 22 сиротам
Боец АТО презентовал коллекцию спортивной одежды под авторским брендом t-force 27.12.2016
Участник обороны Луганского аэропорта киевлянин Руслан Попов выиграл грант на открытие своего бизнеса
C помощью современного глазного томографа можно выявить глаукому даже тогда, когда еще не пострадало поле зрения
Новое оборудование начало работать в офтальмологическом отделении столичной Александровской больницы29.12.2016
13-летнему Богдану Волику, который помог спасти двух 8-летних девочек, установили глазной протез
Мальчик, которого из-за отсутствия одного глаза обзывали его одноклассники, думает о том, чтобы вернуться в школу29.12.2016
Невролог Александра Гончар: "У чистоплотного человека, который внезапно превратился в неряху, можно заподозрить инсульт"
На вопросы наших читателей ответила заведующая отделением возрастной патологии нервной системы Института геронтологии НАМН Украины29.12.2016
"Услышав тихий плач первой малышки, я собрала все силы: нужно было родить вторую и третью"
У 32-летней Анны дочки появились на свет на 29-й неделе беременности, и каждая весила около килограмма29.12.2016
Если температура две-три недели держится чуть выше 37 градусов, нужно обращаться к иммунологу
Иммунитет страдает из-за стрессов, плохой экологии и голодания28.12.2016
Если сказать семилетнему ребенку, что Деда Мороза не существует, его это может травмировать
Вера в чудо и сказку помогает детям справляться с трудностями30.12.2016
30.12.2016
"Домучуйте когось іншого", - написал в предсмертной записке Григор Тютюнник сразу после вручения ему премии Леси Украинки
29.12.2016
Накануне новогодне-рождественских праздников "Зимові казочки для малюків" заняли первое место в списке бестселлеров
29.12.2016
В Париже скончался Пьер Бару, автор и исполнитель песни "Мужчина и женщина" (видео)
29.12.2016
Роман Карцев: "Не коренной одессит Ильченко знал Одессу лучше, чем я и Жванецкий"
|"Когда приближался поезд, пес подходил к раненой подруге и... Читать полностью
Полный перечень публикаций
Полный перечень анкет