и комментарии
Только в «ФАКТАХ»
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Специальная тема: Хорошо там, где нас нет?
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Специальная тема: Права на недвижимость
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Специальная тема: Льготы для участников АТО
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Специальная тема: Анатомия успеха
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Специальная тема: Выплаты переселенцам
Порошенко и Нетаньяху договорились о визите Гройсмана в Израиль 01.02.2017
На Донбассе 1 февраля погибли двое военных, еще шестеро ранены 01.02.2017
Украина и ОРДЛО обменялись списками пленных 01.02.2017
Об этом сообщил представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик
Обнародованы фото обстрелянного российскими военными самолета ВМС Украины 01.02.2017
Как сообщил министр обороны, обстрел произошел с буровых вышек в Черном море
На майдане Незалежности простились с семью погибшими под Авдеевкой бойцами 01.02.2017
Проститься с защитниками Украины пришли тысячи киевлян. Многие из них были с цветами и флагами Украины
Порошенко и Нетаньяху договорились о визите Гройсмана в Израиль 01.02.2017
На Донбассе 1 февраля погибли двое военных, еще шестеро ранены 01.02.2017
Украина и ОРДЛО обменялись списками пленных 01.02.2017
Об этом сообщил представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик
Богдан Волик: "Одноглазым пиратом" меня теперь никто не называет. У меня появилось много друзей" 31.01.2017
Известный литовский офтальмолог Валдис Вальтерс пообещал установить глазной протез 13-летнему герою публикации «ФАКТОВ»
Дмитрий Кирдяпкин: "Многие бывшие сослуживцы, оставшиеся на оккупированной территории, уже прозрели" 31.01.2017
Полицейский — переселенец из Горловки рассказал «ФАКТАМ» о событиях, которые заставили его покинуть родной город
Ирина Рабченюк: "Даже если бы заранее знала, что лишусь зрения, все равно вышла бы на Майдан" 27.01.2017
Героиня публикации «ФАКТОВ» стала кавалером ордена «За мужество» и выпустила две уникальные книги
Жена бойца АТО Алексея Грищенко: "Мы даже не мечтали, что кто-нибудь что-то даст просто так" 26.01.2017
В Запорожской области жилье для семьи воина, героя публикации «ФАКТОВ» приобрели на средства госбюджета
Офтальмолог Сергей Рыков: "Если из-за удара палкой в глаз травмирована роговица, то осложнение может проявиться через три-четыре недели"
Самостоятельно, без консультации офтальмолога, лечить глазные травмы не стоит: опасно пропустить повреждение, которое со временем приведет…29.01.2017
Инфекционист Наталия Ралец: "Вирус герпеса может "дремать" в организме, выжидая, пока ослабеет иммунитет"
Заведующая инфекционным отделением Киевской горбольницы № 4 ответила на вопросы читателей «ФАКТОВ»27.01.2017
Регулярное употребление ветчины и колбасы усиливает астму и может вызвать рак толстого кишечника
Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале «Thorax»29.01.2017
Если человека начала беспокоить забывчивость, нужно обратиться к врачу, чтобы проверить память
Ее нарушение может указывать на то, что развивается болезнь Альцгеймера27.01.2017
Зимой у человека на улице насморк может появляться из-за холодовой аллергии
Рецепторы носовой полости выделяют слизь, чтобы защитить слизистую от переохлаждения29.01.2017
1.02.2017
Парк развлечений «Зима на ВДНГ» посетили почти 500 тысяч гостей
1.02.2017
Светлана Леонтьева: "В детстве я любила рисовать, но никогда не думала всерьез заниматься этим"
31.01.2017
Руслан Свеженко: "Мои коктейли созданы по мотивам "Звездных войн" (фото)
27.01.2017
Дочь Валентина Катаева: "За идею романа "Двенадцать стульев" папа попросил Ильфа и Петрова с первого же гонорара купить ему золотой портсигар"
|В Нью-Йорке из перевернувшегося на трассе автофургона спасли... Читать полностью
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Виталий Цымбалюк
|Для меня самый родной из запахов — запах цветущей вербы" Читать все
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