и комментарии
Только в «ФАКТАХ»
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Специальная тема: Хорошо там, где нас нет?
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Специальная тема: Права на недвижимость
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Специальная тема: Льготы для участников АТО
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Специальная тема: Анатомия успеха
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Специальная тема: Выплаты переселенцам
ЕС продлит персональные санкции в отношении российских чиновников еще на полгода - Bloomberg 05.02.2017
Майк Пенс не исключил отмену санкций против России 05.02.2017
Вице-президент США заявил, что этот вопрос будет решен в ближайшие месяцы
Электроснабжение Авдеевки восстановлено 05.02.2017
Об этом президенту Петру Порошенко сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский
Определены первые финалисты национального отборочного тура на Евровидение (видео) 05.02.2017
Вятрович об историческом примирении с Польшей: «Не было ни одной стороны, которая была бы только жертвой» 05.02.2017
В Одессе открылась выставка «Невидима Варта», посвященная героизму участников АТО (фото) 05.02.2017
Участниками художественно-патриотического мероприятия стали военнослужащие
Электроснабжение Авдеевки восстановлено 05.02.2017
Об этом президенту Петру Порошенко сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский
Под Авдеевкой закончили ремонтировать линию электроснабжения 05.02.2017
Теперь ремонтники производят присоединение к трансформаторным подстанциям
"На наших помойках можно отыскать старинный ковер или светильник позапрошлого века" 03.02.2017
62-летний мужчина, которого родственники давно выгнали из квартиры, выживает, продавая и обменивая выброшенные вещи
Богдан Волик: "Одноглазым пиратом" меня теперь никто не называет. У меня появилось много друзей" 31.01.2017
Известный литовский офтальмолог Валдис Вальтерс пообещал установить глазной протез 13-летнему герою публикации «ФАКТОВ»
Дмитрий Кирдяпкин: "Многие бывшие сослуживцы, оставшиеся на оккупированной территории, уже прозрели" 31.01.2017
Полицейский — переселенец из Горловки рассказал «ФАКТАМ» о событиях, которые заставили его покинуть родной город
Ирина Рабченюк: "Даже если бы заранее знала, что лишусь зрения, все равно вышла бы на Майдан" 27.01.2017
Героиня публикации «ФАКТОВ» стала кавалером ордена «За мужество» и выпустила две уникальные книги
Давящая или жгущая боль за грудиной может указывать на стенокардию
Люди часто принимают за сердечное заболевание недуги бронхов или желудка3.02.2017
В Киеве за три дня в больницу госпитализирован 121 человек с тяжелым течением гриппа или ОРВИ
Как и ожидали медики, после окончания зимних каникул заболеваемость в столице увеличилась3.02.2017
Офтальмолог Наталья Розумей: "Искры перед глазами бывают из-за плохого кровоснабжения мозга"
Заведующая офтальмологическим отделением Александровской клинической больницы Киева ответила на вопросы читателей «ФАКТОВ»3.02.2017
Женщины худеют или набирают вес из-за изменений в личной жизни, а мужчины — из-за неприятностей на работе
Мужчины меняют размер одежды в среднем 25 раз в течение жизни3.02.2017
Татуировки грозят не только опасными инфекциями, но и развитием рака
В красках для нанесения тату могут содержаться ртуть и кобальт3.02.2017
Чтобы после перелома не отекала травмированная рука или нога, надо с первых дней после наложения гипса шевелить пальцами
Если получивший травму человек долго не двигается, у него могут возникать посттравматические осложнения3.02.2017
4.02.2017
Скончался известный советский актер Георгий Тараторкин
3.02.2017
Украинка стала главным дирижером оперы и филармонического оркестра австрийского города Грац
2.02.2017
Киевская афиша: 4 — 5 февраля
2.02.2017
Светлана Еременко: "Меня очень возмущает, когда слышу, что на Донбассе не было ничего украинского"
|В жилом доме в Техасе нашли 24 гремучие змеи (фото) Читать полностью
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Виталий Цымбалюк
|Для меня самый родной из запахов — запах цветущей вербы" Читать все
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