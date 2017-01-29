и комментарии
Только в «ФАКТАХ»
-
Специальная тема: Хорошо там, где нас нет?
-
Специальная тема: Права на недвижимость
-
Специальная тема: Льготы для участников АТО
-
Специальная тема: Анатомия успеха
-
Специальная тема: Выплаты переселенцам
В течение дня в зоне АТО погибли четверо украинских военных, пятеро получили ранения 29.01.2017
В Киеве перезахоронили останки Александра Олеся и его жены (фото) 29.01.2017
В панихиде-прощании приняли участие президент Порошенко и первая леди страны Марина Порошенко
В ходе сегодняшнего штурма Авдеевки погибли трое украинских военных 29.01.2017
Трамп переговорил по телефону с Меркель и Путиным (фото) 28.01.2017
Сегодня у американского лидера также должен состояться разговор с президентом Франции Олландом
У Януковича назвали условия его возвращения в Украину 29.01.2017
Беглый президент требует обеспечить личную безопасность, а также расследовать дело о покушении на него
В течение дня в зоне АТО погибли четверо украинских военных, пятеро получили ранения 29.01.2017
Начало недели в Украине будет морозным и сухим 29.01.2017
В Киеве перезахоронили останки Александра Олеся и его жены (фото) 29.01.2017
В панихиде-прощании приняли участие президент Порошенко и первая леди страны Марина Порошенко
Ирина Рабченюк: "Даже если бы заранее знала, что лишусь зрения, все равно вышла бы на Майдан" 27.01.2017
Героиня публикации «ФАКТОВ» стала кавалером ордена «За мужество» и выпустила две уникальные книги
Жена бойца АТО Алексея Грищенко: "Мы даже не мечтали, что кто-нибудь что-то даст просто так" 26.01.2017
В Запорожской области жилье для семьи воина, героя публикации «ФАКТОВ» приобрели на средства госбюджета
Наталья Понимаскина: "Сшитые мною платья стоят недешево — до 75 тысяч гривен" 25.01.2017
Вынужденная переселенка из Луганска выиграла грант на развитие собственного бизнеса
Апелляционный суд Сумской области встал на сторону матери-украинки в ее тяжбе за сына с гражданином Турции 25.01.2017
О том, что он теперь остается с мамой и будет жить в Украине, восьмилетний Давид узнал прямо во время школьного урока
Офтальмолог Сергей Рыков: "Если из-за удара палкой в глаз травмирована роговица, то осложнение может проявиться через три-четыре недели"
Самостоятельно, без консультации офтальмолога, лечить глазные травмы не стоит: опасно пропустить повреждение, которое со временем приведет…29.01.2017
Регулярное употребление ветчины и колбасы усиливает астму и может вызвать рак толстого кишечника
Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале «Thorax»29.01.2017
Инфекционист Наталия Ралец: "Вирус герпеса может "дремать" в организме, выжидая, пока ослабеет иммунитет"
Заведующая инфекционным отделением Киевской горбольницы № 4 ответила на вопросы читателей «ФАКТОВ»27.01.2017
Если человека начала беспокоить забывчивость, нужно обратиться к врачу, чтобы проверить память
Ее нарушение может указывать на то, что развивается болезнь Альцгеймера27.01.2017
"Каждую почку мы по очереди извлекали из организма, реконструировали, а затем возвращали на место"
Во Львове провели первую в мире сложнейшую хирургическую операцию27.01.2017
Зимой у человека на улице насморк может появляться из-за холодовой аллергии
Рецепторы носовой полости выделяют слизь, чтобы защитить слизистую от переохлаждения29.01.2017
27.01.2017
Дочь Валентина Катаева: "За идею романа "Двенадцать стульев" папа попросил Ильфа и Петрова с первого же гонорара купить ему золотой портсигар"
27.01.2017
Лариса Кадочникова: "Белая птица с черной отметиной" - это история семьи Ивана Миколайчука"
26.01.2017
Самой популярной книгой месяца снова стала история "Гаррі Поттер і прокляте дитя"
26.01.2017
Киевская афиша: 28 — 29 января
|В Нью-Йорке из перевернувшегося на трассе автофургона спасли... Читать полностью
Полный перечень публикаций
|
Виталий Цымбалюк
|Для меня самый родной из запахов — запах цветущей вербы" Читать все
Полный перечень анкет