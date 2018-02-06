﻿

USD 27.74
RSS
В Украине началась регистрация на внешнее независимое оценивание

В Украине началась регистрация на внешнее независимое оценивание

Инф. «ФАКТОВ»

06.02.2018 9:31 73

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В Украинском центре оценивания качества образования сообщили о начале регистрации на ВНО, которая продлится до 19 марта.

«Желающим принять участие во внешнем независимом оценивании необходимо с помощью сервиса „Зарегистрироваться“ (на сайте центра) сформировать и распечатать регистрационную карточку, которая является одним из обязательных документов для осуществления регистрации», — сообщают в центре.

После создания регистрационной карточки будущий участник ВНО должен сформировать комплект регистрационных документов. Эти документы ученики (которые в этом году проходят Государственную итоговую аттестацию в форме ВНО) подают в учреждение образования, где учатся, а остальные лица отправляют самостоятельно (желательно заказным письмом) по адресу регионального центра, указанному в контрольно-информационном письме. Рекомендации по регистрации, в том числе перечень документов, необходимых для регистрации, размещены в разделе «Участникам / Процедура регистрации».

Все, кто успешно прошли регистрацию, получат от регионального центра сертификат внешнего независимого оценивания, информационный бюллетень и регистрационное сообщения ВНО. Школьникам, которые проходят госаттестацию, эти документы отправят по месту учебы. Остальным — по адресу, указанному при регистрации.

Для каждого зарегистрированного участника на сайте Украинского центра будет создана информационная страница, доступ к которой возможен по номеру и пин-коду сертификата. На информационной странице разместят информацию о выбранных предметах для прохождения тестирования, а впоследствии — адреса пунктов проведения ВНО и результаты тестов.

В центре также сообщают, что аналогом информационной страницы является мобильное приложение «Мое ВНО», с помощью которого участники тестирования могут получить всю информацию о ВНО на мобильное устройство.

Как сообщали fakty.ua, в Киеве презентовали онлайн-платформу для подготовки к внешнему независимому оцениванию

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии