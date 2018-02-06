В Украине началась регистрация на внешнее независимое оценивание

В Украинском центре оценивания качества образования сообщили о начале регистрации на ВНО, которая продлится до 19 марта.

«Желающим принять участие во внешнем независимом оценивании необходимо с помощью сервиса „Зарегистрироваться“ (на сайте центра) сформировать и распечатать регистрационную карточку, которая является одним из обязательных документов для осуществления регистрации», — сообщают в центре.

После создания регистрационной карточки будущий участник ВНО должен сформировать комплект регистрационных документов. Эти документы ученики (которые в этом году проходят Государственную итоговую аттестацию в форме ВНО) подают в учреждение образования, где учатся, а остальные лица отправляют самостоятельно (желательно заказным письмом) по адресу регионального центра, указанному в контрольно-информационном письме. Рекомендации по регистрации, в том числе перечень документов, необходимых для регистрации, размещены в разделе «Участникам / Процедура регистрации».

Все, кто успешно прошли регистрацию, получат от регионального центра сертификат внешнего независимого оценивания, информационный бюллетень и регистрационное сообщения ВНО. Школьникам, которые проходят госаттестацию, эти документы отправят по месту учебы. Остальным — по адресу, указанному при регистрации.

Для каждого зарегистрированного участника на сайте Украинского центра будет создана информационная страница, доступ к которой возможен по номеру и пин-коду сертификата. На информационной странице разместят информацию о выбранных предметах для прохождения тестирования, а впоследствии — адреса пунктов проведения ВНО и результаты тестов.

В центре также сообщают, что аналогом информационной страницы является мобильное приложение «Мое ВНО», с помощью которого участники тестирования могут получить всю информацию о ВНО на мобильное устройство.

Как сообщали fakty.ua, в Киеве презентовали онлайн-платформу для подготовки к внешнему независимому оцениванию