В Николаеве «развалилось» многомиллионное «инсулиновое дело»

Прокуратура и полиция Николаевской области расписались в бессилии в расследовании дела по обвинению бывшего руководителя николаевского управления здравоохранения Маргариты Капусты в махинациях с закупками жизненно важных лекарств (инсулина и др.) на сумму 19 миллионов гривен. Как сообщил начальник полиции Николаевской области Юрий Мороз, дело закрыто.

Оказывается, когда открывали уголовное производство о покушении на преступление, не было дано разрешение на проведение следственных действий, в том числе и обысков. В итоге правоохранители лишились возможности собрать доказательную базу.

«Сегодня опираться на те документы, на которых основывалось обвинение, не представляется возможным, — заявил Ю. Мороз. — Мы вышли с перепиской, доступами к телефонным разговорам и прочими доказательствами, но следственный судья принял решение об отказе в уголовном производстве. При этом в Генеральной прокуратуре было согласовано, что истек срок десятимесячного ведения дела».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о якобы имевших место в Николаевском облздраве махинациях с препаратами для диабетиков. По информации заместителя прокурора Николаевской области Степана Божило, тогда следователи сообщили о подозрении бывшей начальнице управления здравоохранения Николаевской обладминистрации в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 364 У К Украины (покушение на получение неправомерной выгоды путем злоупотребления служебным положением, что могло повлечь тяжкие последствия).

В многоэпизодном уголовном производстве речь также шла о подделке должностными лицами Николаевской ОГА официальных документов «для безосновательного перечисления бюджетных средств субъекту хозяйствования в особо крупных размерах». Следственные действия проводились по ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины (служебный подлог; присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Установлено было, что бывшая руководитель облздрава «дала устное распоряжение главному врачу одного из медучреждений подготовить документ об отказе от 19 млн грн, выделенных на закупку расходных материалов для гемодиализа, с последующим их возвратом в бюджет для повторной процедуры закупки с созданием условий для получения указанным должностным лицом (начальником облздрава. — Авт.) неправомерной выгоды». Однако преступление до конца не было доведено, поскольку главный врач отказался выполнять незаконное указание.