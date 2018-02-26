«В камере было три человека»: стали известны подробности самоубийства сепаратистки в СИЗО Днепра

«ФАКТЫ» выяснили подробности о повесившейся в СИЗО Днепра сепаратистке Марине Меньшиковой, которая в октябре 2016 года напала на участника АТО Константина Кравченко в Днепропетровском театре оперы и балета.

- В камере с этой женщиной находились три человека, — рассказали «ФАКТАМ» в пресс-службе Южно-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста. - По предварительной информации, с сокамерниками у нее конфликтов не было. Это произошло под утро: она привязала простынь к решетке на окне камеры и повесилась. Сейчас на место выехала ведомственная комиссия, устанавливаются подробности произошедшего.

Пресс-секретарь Днепропетровского областного управления полиции Днепра Анна Старчевская сообщила «ФАКТАМ», что дело против Меньшиковой теперь будет закрыто в связи со смертью подозреваемой.

Напомним, Марина Меньшикова в общей сложности скрывалась от следствия больше года. Сепаратистку, называвшую себя «активисткой русского мира», неоднократно задерживали, но ей удавалось убежать. Какое-то время она пряталась в Крыму, затем вернулась в Днепр. Меньшиковой удавалось скрываться от следствия потому, что предъявленная ей статья «Умышленное легкое телесное повреждение» не предусматривает арест. После того, как в январе 2018 года Меньшикову в очередной раз задержали, статью обвинения изменили на более тяжкую — «Хулиганство». С тех пор сепаратистка находилась в СИЗО.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что что утром в понедельник, 26 февраля, в камере СИЗО покончила с собой Мария Меньшикова.