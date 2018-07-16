Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В российском Волгограде разрушен стадион ЧМ-2018 (фото, видео)

10:11 16 июля 2018   5221
Разрушения в Волгограде
Инф. «ФАКТОВ»

В Волгограде мощным ливнем размыло футбольный стадион, построенный специально ради ЧМ-2018. В сети появились фото и видео нынешнего состояния объекта.

«Так бывает, если строить с нарушением технологий, спешить, воровать, не думать», — прокомментировал опубликованные в LiveJournal фото блогер Илья Варламов.

Он напомнил, что в нескольких сотнях метров от стадиона в Волгограде воздвигнут мемориальный комплекс Мамаев Курган, и его не смывает за «десятки лет».

Напомним, в России пропал без вести английский футбольный фанат.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины