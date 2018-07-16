В российском Волгограде разрушен стадион ЧМ-2018 (фото, видео)

Мир

В Волгограде мощным ливнем размыло футбольный стадион, построенный специально ради ЧМ-2018. В сети появились фото и видео нынешнего состояния объекта.

«Так бывает, если строить с нарушением технологий, спешить, воровать, не думать», — прокомментировал опубликованные в LiveJournal фото блогер Илья Варламов.

Он напомнил, что в нескольких сотнях метров от стадиона в Волгограде воздвигнут мемориальный комплекс Мамаев Курган, и его не смывает за «десятки лет».

Напомним, в России пропал без вести английский футбольный фанат.

