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В российском Волгограде разрушен стадион ЧМ-2018 (фото, видео)
В Волгограде мощным ливнем размыло футбольный стадион, построенный специально ради ЧМ-2018. В сети появились фото и видео нынешнего состояния объекта.
«Так бывает, если строить с нарушением технологий, спешить, воровать, не думать», — прокомментировал опубликованные в LiveJournal фото блогер Илья Варламов.
Он напомнил, что в нескольких сотнях метров от стадиона в Волгограде воздвигнут мемориальный комплекс Мамаев Курган, и его не смывает за «десятки лет».
Напомним, в России пропал без вести английский футбольный фанат.
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“ Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...”