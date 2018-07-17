Встречу Путина и Трампа изобразили яркими карикатурами (фото)

Политика

Переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, которые прошли накануне в Хельсинки, бурно обсуждают пользователи социальных сетей. В частности, тему встречи не оставили без внимания карикатуристы и блогеры. Так, украинский карикатурист Андрей Петренко интересно изобразил газовую тему на переговорах лидеров России и США.



Американское издание Daily News разместило на обложке свежего номера карикатуру с острым заголовком: «Открытая измена».



Также отличились и другие пользователи социальных сетей, обратив внимание на интересные моменты американско-российского саммита.



Напомним, на личной встрече Путин и Трамп обсуждали ряд важных тем: Украина, Сирия, «Северный поток — 2», российское вмешательство в американские выборы и другие вопросы.