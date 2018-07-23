Село под Одессой терроризирует... стая обезьян (фото)

Происшествия

В садовом кооперативе «Лебедь», что в селе Сухой Лиман под Одессой, бесчинствует стая обезьян.

«Их девять или десять особей, они перескакивают с одного участка на другой, лакомятся персиками и яблоками, — сообщил местный житель Максим Слащев. — Полиция на вызовы не реагирует. Говорят, что якобы мартышки сбежали из зоопарка Вопрос, а что будет, если из этого зоопарка сбежит крокодил или анаконда, которая там есть?«

Как утверждает другой местный житель, обезьяны «шустро передвигаются с одного участка на другой и, самое интересное, что ничего с ними нельзя сделать».

Сельчане задаются вопросом: «Не могут ли эти обезьяны быть носителями и разносчиками каких-либо болезней и что делать в этом случае жителям кооператива?«

В полиции говорят, что проверяют информацию о побеге стаи обезьян из частного зоопарка.

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При этом хозяева животных не торопятся забирать их. А мартышки облюбовали селение в Овидиопольском районе и, похоже, не собираются его покидать. Никак готовятся к «походу» на Одессу…

Как удалось выяснить «ФАКТАМ», овидиопольчан терроризируют зеленые мартышки. Об этом, в частности, сообщила Анна Дихтярь, которая когда-то работала в одном из частных зоопарков. По ее словам, она разделяет обеспокоенность жителей дачного кооператива, поскольку «самцы этих милых обезьянок — зеленых мартышек, могут быть очень агрессивными, вплоть до нападения на людей, и отбиться от них довольно сложно. К тому же данный вид обезьян является носителем ВИЧ-инфекции».

В Одесском зоопарке уточнили, что «от других обезьян мартышки отличаются тем, что имеют более длинные конечности. Благодаря этому они могут развить большую скорость. Зеленые мартышки практически всеядны. Любимое лакомство — сладкие плоды, с удовольствием поедают также почки, цветы и листья деревьев. Питаются плодами и семенами культурных растений. Еще — яйцами насекомых, грызунов и даже птенцами

Зеленые мартышки ведут дневной образ жизни и большую часть времени проводят на деревьях. Передвигаясь по открытой местности, они совершают большие прыжки на задних лапах. Что касается передвижения по деревьям, то здесь они используют все четыре лапы и хвост, который служит своеобразным рулем. Кроме того, зеленые мартышки — отличные пловцы".

На вопрос о возможности переноса различных вирусов, специалисты ответили утвердительно, уточнив, что «в медицине в культуре клеток зеленых мартышек выращивают некоторые вирусы, такие как вирус гепатита А, коронавирусы…«

Сложнее всего, как оказалось, выяснить, кто же может «обуздать», то есть отловить зарвавшихся «шалунишек» и вернуть их в клетки. В зоопарке сказали, что по этому вопросу к ним никто не обращался, хотя каких-то специальных средств и методов у них нет. Аналогично ответили в ГСЧС, где имеется «высотная» автотехника, но, опять же, нет специалистов.

Выходит, управу на необычных хулиганов следует искать в полиции. Может быть, еще и уголовное производство открыть? Как-никак факт нанесения материального ущерба — налицо…



Кстати, у этих обезьян сложились достаточно сложные отношения с людьми и на Карибских островах. Так, на острове Барбадос, например, фермеры жалуются на зеленых мартышек, которые повреждают посевы. В 2006 году обезьяна «замкнула» линию электропередач, вследствие чего на всей территории острова не было света в течение восьми часов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ученые назвали новую вероятную дату возникновение человечества.