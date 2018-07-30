Памятник Илье Муромцу в Киеве: автор назвал дату открытия (фото, видео)

Украина

В понедельник, 30 июля, в пять утра конную статую Ильи Муромца, собранную более чем из 400 составляющих, погрузили на трейлер в городе Вишневом (там находится литейная мастерская) и в сопровождении автокрана отправили в Киев, в парк «Муромец» (бывший «Дружбы народов»). Сразу после прибытия начался монтаж композиции при участии ее автора, 32-летнего столичного скульптора Владимира Журавля.

— Я полагал, что в пять утра мы проедем по свободным дорогам, — сказал «ФАКТАМ» Владимир Журавель. — Но водитель не сумел завести грузовик на территорию предприятия. Пришлось срочно искать другого. Из-за этого произошла задержка на несколько часов. Ми попали в тянучки, и в парк приехали только в полдень.

Композиция весит более двух тонн, ее высота от копыта коня до наконечника копья в руках Муромца — семь метров. Памятник бронзовый, после установки покроем его искусственной патиной. У богатыря лицо обладателя титула сильнейшего человека в мире Василия Вирастюка, он позировал мне. Единственное отличие в облике Муромца и Вирастюка — бороды. Василий носит модную эспаньолку, а Илье я сделал окладистую бороду. Доспехи, в которых позировал Вирастюк, я арендовал у мастера с позывным «Росланд», который занимается историческими реконструкциями.

*Внутри фигур смонтирован «скелет» — для прочности композиции

Вирастюк позировал не только в мастерской, но и на открытом воздухе, сидя на красавце-коне белой масти. С поиском скакуна пришлось повозиться. В четырех конюшнях, услыхав, что нужен жеребец под стать Вирастюку (вес богатыря 160 килограммов), мне ответили: «К сожалению, помочь не можем». И только в парке «Киевская Русь» нашелся подходящий скакун по кличке Ратибор. Василий до этого ни разу на коня не садился, тем не менее держался в седле молодцом. Я, мой отец и его жена сделали тогда массу снимков, по которым я и лепил богатыря на коне. Вооружил его мечом и копьем. На древке есть не только наконечник, но и флаг с гербом князя Владимира, крестившего Киевскую Русь. Ведь Муромец жил во время правления этого князя.

*Фрагменты памятника сварят и установят на пьедестал из двух огромных валунов

Чтобы ускорить процесс изготовления памятника в бронзе, формы для отливки всех 400 деталей напечатали на 3D-принтере. Ради прочности внутрь композиции вмонтирован каркас — своего рода скелет. На подошве обуви богатыря указан год — 2018 и стоит мой авторский знак «Ж» (начальная буква фамилии).

Архитектором памятника стал Олег Селиванов. Он разместил композицию на земляной насыпи и двух гигантских валунах (40 и 30 тонн). Замечу, что с целью защиты от вандалов вокруг памятника установят видеокамеры.

Сторожевая застава Ильи Муромца находилась на Трухановом острове, где и расположен парк «Муромец». Поэтому памятник богатырю решили поставить именно здесь.

— Когда состоится открытие памятника богатырю?

— Оно запланировано на 2 августа, день памяти пророка Ильи.

— Сколько денег потрачено на памятник и кто их выделил?

— Сумма не разглашается. А кто взял на себя расходы, будет объявлено в свое время.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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