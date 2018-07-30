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Происшествия

Самолет с украинскими туристами попал в неприятный инцидент по пути в Египет

21:59 30 июля 2018   694
самолет
Инф. «ФАКТОВ»

Самолет из Львова до курортного Шарм-эль-Шейха вынужден был просить посадку в «Борисполе». На взлете лайнер столкнулся со стаей птиц, из-за чего возникли проблемы в левом двигателе. Об этом рассказал в Facebook один из пассажиров рейса Алексей Башкирцев.

В авиакомпании МАУ подтвердили, что рейс PS 5265 Львов — Шарм-эль-Шейх 30 июля был вынужден садиться на запасной аэродром. Этой запасной локацией стал международный аэропорт «Борисполь».

Как уточнил Башкирцев, пассажиры на взлете чувствовали крен воздушного судна в один бок. После набора высоты лайнеру потребовалось четыре с половиной часа кружить над Украиной, чтобы сжечь топливо.

Напомним, ранее харьковские туристы рассказывали «ФАКТАМ» о том, что их самолет чуть не разбился. После того, как лайнер взлетел, его начало ужасно трясти, причем толчки были настолько сильными, что вещи летали по салону.

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