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Самолет с украинскими туристами попал в неприятный инцидент по пути в Египет
Самолет из Львова до курортного Шарм-эль-Шейха вынужден был просить посадку в «Борисполе». На взлете лайнер столкнулся со стаей птиц, из-за чего возникли проблемы в левом двигателе. Об этом рассказал в Facebook один из пассажиров рейса Алексей Башкирцев.
В авиакомпании МАУ подтвердили, что рейс PS 5265 Львов — Шарм-эль-Шейх 30 июля был вынужден садиться на запасной аэродром. Этой запасной локацией стал международный аэропорт «Борисполь».
Как уточнил Башкирцев, пассажиры на взлете чувствовали крен воздушного судна в один бок. После набора высоты лайнеру потребовалось четыре с половиной часа кружить над Украиной, чтобы сжечь топливо.
Напомним, ранее харьковские туристы рассказывали «ФАКТАМ» о том, что их самолет чуть не разбился. После того, как лайнер взлетел, его начало ужасно трясти, причем толчки были настолько сильными, что вещи летали по салону.
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