Самолет едва не разбился: жертва авиаскандала с забытым багажом в Харькове рассказала жуткую историю

Украина

25 июля произошло необычное событие — багаж пассажиров рейса Yanair из Харькова в итальянский Римини внезапно решили отправить отдельно от самих туристов. Одна из пострадавших пассажирок — Инесса — рассказала «ФАКТАМ» шокирующие детали перелета. Оказалось, что самолет, выполнявший рейс, едва не разбился.

- Первое, что показалось нам подозрительным — задержка рейса, — рассказала «ФАКТАМ» Инесса. — Мы вовремя прошли регистрацию, сдали багаж, сели в самолет и просидели там полтора часа! Непонятно почему, но самолет не взлетал, а мы вынуждены были сидеть в душном салоне. Никто не мог ничего объяснить. После того, как лайнер наконец взлетел, его начало ужасно трясти. Толчки были настолько сильными, что наши вещи летали по салону! В какой-то момент я подумала, что это мой последний полет… Я часто летаю и знаю, что такое джетлаг (несовпадения ритма человека с дневным ритмом, вызванное быстрой сменой часовых поясов при авиаперелете. — Авт.). Но тут создалось впечатление, что самолет, взлетев, начал стремительно терять высоту. В салоне крик, паника… Никому не пожелаю такое пережить. Мы едва не разбились.

Естественно, после такого лететь еще два часа было очень тяжело. К тому же толчки продолжались на протяжении всего перелета. Приземлившись наконец в Римини, мы надеялись, что несчастья миновали. Пока не пришла сотрудница аэропорта с объявлением, что наш багаж из Харькова не прилетел. И речь ведь шла не об одном или двух утерянных чемоданах. Багаж абсолютно всех пассажиров оставили в аэропорту! Люди остались вообще без вещей и предметов первой необходимости. А на борту, кстати, был больной ребенок. Его лекарства тоже остались в Харькове в чемодане.

По словам Инессы, никто из сотрудников аэропорта не мог дать внятных объяснений.

- Нам сказали подойти к стойке Lost & Found, заполнить заявление о пропаже багажа, — рассказывает Инесса. — И ждать свой багаж уже в отелях и апартаментах Римини. Когда именно его привезут, никто не сказал. Предварительно известно, что в субботу или в воскресенье.

Представители авиакомпании, по словам пассажирки, на связь вообще не выходили.

- Ни звонков, ни элементарных извинений, ни компенсаций, — говорит Инесса. — Я, кстати, слышала, что наш багаж на самом деле не забыли, а не стали отправлять специально. Компания знала, что самолет неисправен и решила его не перегружать. Не могу ничего утверждать, но я слышала такую версию. Если это правда, то жизни пассажиров подвергали риску. А то, что самолет был неисправен, мы почувствовали.

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Сейчас пассажиры рейса вынуждены покупать себе вещи в Римини.

- Хотя бы самое необходимое, но это тоже затраты, — говорит еще одна пассажирка Наталья. — Мы летели семьей и нам тоже нужны лекарства, которые остались в чемодане. А купить медикаменты в Европе без рецепта — большая проблема. Конечно, мы сохранили чеки от покупки вещей, который вынуждены были приобрести. Но первый день отдыха из-за этой суеты у всех был испорчен.

По словам пассажиров, есть еще одна проблема. Получить свой багаж в «апартаментах в Римини» они не смогут: люди полетели в экскурсионный тур по Италии и за неделю объедут много разных городов.

- Мы будем в Риме, Милане, Флоренции, Венеции, — сказала «ФАКТАМ» Наталья. — Куда именно привезут наш багаж? Слабо верится, что Yanair будет возить за нами чемоданы по всей Италии. Они даже не удосужились извиниться. Дозвониться им нереально — ни один телефон не отвечает. Когда одной пассажирке все же удалось им дозвониться, в авиакомпании сказали, что… ничего не знают. «Звоните в Lost&Found аэропорта прилета», — заявили. На вопрос о компенсации сказали, что за задержку багажа положено не больше 50 долларов. Но даже на вещи первой необходимости и самую простую одежду в Италии потратишь больше! Лично я однозначно буду подавать на них в суд.

По словам пассажиров, у них есть фото того, как к самолету подвозят их багаж. Что еще раз подтверждает, что их чемоданы не забыли, а не взяли специально.

В пресс-службе харьковского аэропорта догадки пассажиров подтвердили, отметив, что это было решением экипажа воздушного судна.

«По решению авиакомпании багаж пассажиров не был загружен в воздушное судно, поэтому, в данный момент, находится в Международном аэропорте „Харьков“. Авиакомпания ведет работу над тем, чтобы как можно быстрее доставить багаж пассажирам в Римини», — сказано в официальном сообщении аэропорта.

Чтобы узнать, почему экипаж принял такое решение и действительно ли пассажиров посадили в неисправный самолет, «ФАКТЫ» неоднократно звонили в Yanair. Но в авиакомпании на звонки не отвечают.

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Эксперты советуют пассажирам рейса Харьков-Римини обращаться в суд. Говорят, добиться компенсации вполне реально. Для этого нужно сохранить все чеки, подтверждающие затраты на товары первой необходимости: белье, средства гигиены, одежда. Однако предупреждают, что это должны быть недорогие товары, а не брендовые вещи.

«Если потерялся ваш багаж и вы вынуждены были купить белье, чтобы переодеться, за это можно попросить компенсацию. Получить ее вполне реально. Но если вы купили платье от Dior, на компенсацию можете даже не надеяться», — объяснил «ФАКТАМ» авиаэксперт Александр Ланецкий.

Подробнее о том, как добиваться компенсации в случае потери багажа, задержке или отмены рейса, читайте здесь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о других авиаскандалах, когда тысячи пассажиров застревали в аэропортах из-за массовой отмены рейсов.