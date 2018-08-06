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Шулявский мост в Киеве закрывают на полтора года
На Шулявском путепроводе, проект реконструкции которого был принят еще в прошлом году, начались первоочередные подготовительные работ. Речь идет о начале переноса инженерных сетей.
Как сообщает «Вечерний Киев», в ближайшее время частичные изменения внесут в организацию движения в данном районе, а затем, как и планировалось, состоится его частичное ограничение. Развязка возле метро «Шулявская» после сноса корпуса завода «Большевик» будет выстроена в виде неполного листа клевера с использованием прилегающих улиц Антона Цедика и Петра Нестерова для организации правого поворота с ул. А. Довженко на ул. Победы, левого поворота с ул. А. Довженко на ул. Победы и правого поворота с ул. Победы на ул. В. Гетьмана. В направлении ул. А. Довженко — В. Гетьмана предусмотрено строительством путепровода с восьмью полосами движения.
Движение по Шулявскому путепроводу перекроют полностью.
Сообщается, что работы по реконструкции продлятся 17,5 месяцев, стоимость реконструкции — превышает 830 млн гривен.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стало известно, кто получит деньги на реконструкцию Шулявского моста.
Фото с сайта «Вечернего Киева»
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