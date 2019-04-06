Названы самые богатые музыканты в мире

Шоу-бизнес

Американский журнал Forbes опубликовал список 10 самых богатых музыкантов в мире. Возглавил рейтинг легендарный британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер. Автор знаменитых мюзиклов «Кошки», «Иисус Христос — Суперзвезда», «Призрак оперы», «Эвита» заработал за свою карьеру 1 миллиард 280 миллионов долларов. Сэру Эндрю 22 марта исполнился 71 год. Он является лауреатом огромного количества различных престижных премий, включая «Оскар», «Золотой глобус», три «Грэмми» и семь «Тони». Был трижды женат. У него пятеро детей от двух жен.

Второе место занимает в списке сэр Пол Маккартни. Его состояние журнал оценивает в 1,2 миллиарда долларов. 76-летний британский музыкант продолжает активно выступать с концертами и записывать новые диски. Его первой женой была Линда Маккартни. Она скончалась от рака груди в 1998 году. У Пола и Линды трое детей. Кроме того, Маккартни занимался воспитанием дочери Линды. Второй брак музыканта оказался неудачным. Хизер Миллз и сэр Пол прожили вместе четыре года. Развод получился скандальным — Хизер требовала от Маккартни баснословных алиментов. От этого брака у бывшего члена The Beatles есть несовершеннолетняя дочь. В 2011 году сэр Пол женился в третий раз. Его женой стала Нэнси Шевелл.

Третье место досталось американскому рэперу и продюсеру Джей Зи. Муж Бейонс заработал уже 900 миллионов долларов. В его творческой копилке 19 премий «Грэмми». Джей Зи (настоящее имя Шон Кори Картер) 49 лет. У него и Бейонс трое несовершеннолетних детей.

Четвертое место занимает знаменитый американский джазмен Герб Алперт. Его капитал оценивается в 850 миллионов долларов. За свою продолжительную карьеру 84-летний трубач и дирижер записал четырнадцать платиновых и пятнадцать золотых альбомов, неоднократно возглавлял чарты журнала Billboard, получил восемь премий «Грэмми». Алперт основал и является совладельцем звукозаписывающей компании A&M Records.

На пятое место Forbes поставил рэпера, продюсера и дизайнера одежды Дидди (настоящее имя Шон Джон Комбс). Его состояние оценивается в 825 миллионов долларов. Дидди завоевал три премии «Грэмми» и множество других музыкальных наград. Музыкант ни разу не был женат официально, но у него шестеро детей от разных женщин.

Шестую строчку в списке занимает канадская певица Селин Дион с капиталом в размере 760 миллионов долларов. В 2019 году поп-дива намерена отправится в свое первое за последние 10 лет мировое турне. 30 марта Дион исполнился 51 год. Она была замужем за своим продюсером Рене Анжелилом. Он умер от рака в 2016 году. У Селин трое детей.

Далее следует американский рэпер Dr. Dre (настоящее имя Андре Ромелл Янг). Он заработал за свою карьеру 740 миллионов долларов, однако большую часть этих денег ему принесла не музыка, а разработанные музыкантом суперпопулярные наушники Beats By Dre. Фирму в 2014 году приобрела компания Apple за 3 миллиарда долларов. Рэпер заработал на этой сделке более 600 миллионов долларов. Музыканту 54 года.

Восьмое место занимает ирландский рок-музыкант Боно (настоящее имя Пол Дэвид Хьюсон). Лидер знаменитой группы U2 заработал 650 миллионов долларов. Обладателю 22 премий «Грэмми» 10 мая исполняется 59 лет. Женат, четверо детей. Активно выступает в защиту окружающей среды.

На девятом месте оказалась Мадонна. 60-летняя Мадонна Луиза Чикконе владеет состоянием в размере 590 миллионов долларов. Эти деньги королева поп-музыки заработала собственными усилиями и талантом. Ее диски разошлись тиражом более 300 миллионов экземпляров. Певица дважды была замужем официально — за актером Шоном Пенном и за кинорежиссером Гаем Ричи. У нее шестеро детей — двое родных и четверо приемных.

Замыкает десятку американская певица Мэрайя Кэри с капиталом в размере 535 миллионов долларов. 27 марта ей исполнилось 50 лет. Поп-звезда продала за свою карьеру более 200 миллионов дисков. Она заслужила пять премий «Грэмми» и десятки других музыкальных наград. Дважды была замужем. Оба брака завершились разводом. У Кэри двое детей от второго брака с комиком Ником Кэнноном.

Ранее Forbes опубликовал список самых богатых людей в мире.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter