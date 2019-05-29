- 11:34 Задержанная за пикет против Зеленского активистка обвинила главу Нацполиции в клевете
- 11:33 Муж и жена прожили вместе 62 года и умерли, держась за руки, с разницей в полтора часа: трогательные фото
- 11:28 Зеленский не будет просить Раду уволить Луценко: названа причина
- 11:17 Подрыв банкомата «ПриватБанка» в Киеве: появились новые детали и фото с места ЧП
- 11:09 «Челси» — «Арсенал»: прогнозы букмекеров на финал Лиги Европы
- 11:05 Геращенко призвала Зеленского предоставить гражданство воевавшей на Донбассе россиянке Юлии Толопе
- 10:55 «Золото» ЧМ-2014 и четыре кубка Лиги чемпионов: смотреть трейлер фильма о Тони Кроосе
- 10:52 Аркадий Бабченко: «Кремль будет отходить от стратегии войны в Украине, просто скупая здесь все»
- 10:50 На территории завода «Кузня на Рыбальском» вспыхнул пожар
- 10:44 Мужчины, которые стремятся к идеальной внешности ради привлечения женщин, рискуют стать бесплодными
Муж и жена прожили вместе 62 года и умерли, держась за руки, с разницей в полтора часа: трогательные фото
Жители американского штата Флорида Том и Делма Ледбеттер прожили в браке 62 года. Их познакомили общие друзья, и молодые люди сразу поняли, что созданы друг для друга. Как пишет издание The Epoch Times, Том пригласил Делму на первое свидание. А в конце его, когда девушка выходила из машины, схватил ее за руку и поцеловал в щеку. Уже спустя три недели они поженились.
За годы брака у супругов родилось две дочери, а затем появились семь внуков и семь правнуков.
Когда 82-летняя Делма серьезно заболела, ее пришлось госпитализировать. А через несколько дней почувствовал себя плохо и 84-летний Том. Его поместили в ту же больницу. И медсестры сдвинули вместе кровати супругов. Они практически все время держались за руки. И так и не разъединили рук до самого конца. Сначала умер Том. А через полтора часа — его жена.
Трогательные фотографии родителей опубликовали в соцсетях дочери Ледбеттеров. «В болезни и в здравии, пока смерть не разлучит нас», — подписали снимки женщины. «Именно так они и хотели умереть. Ничего лучшего и быть не могло», — говорит одна из дочерей, Донетта Николс.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.