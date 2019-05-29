Мир

Муж и жена прожили вместе 62 года и умерли, держась за руки, с разницей в полтора часа: трогательные фото

Жители американского штата Флорида Том и Делма Ледбеттер прожили в браке 62 года. Их познакомили общие друзья, и молодые люди сразу поняли, что созданы друг для друга. Как пишет издание The Epoch Times, Том пригласил Делму на первое свидание. А в конце его, когда девушка выходила из машины, схватил ее за руку и поцеловал в щеку. Уже спустя три недели они поженились.

За годы брака у супругов родилось две дочери, а затем появились семь внуков и семь правнуков.

Когда 82-летняя Делма серьезно заболела, ее пришлось госпитализировать. А через несколько дней почувствовал себя плохо и 84-летний Том. Его поместили в ту же больницу. И медсестры сдвинули вместе кровати супругов. Они практически все время держались за руки. И так и не разъединили рук до самого конца. Сначала умер Том. А через полтора часа — его жена.

Трогательные фотографии родителей опубликовали в соцсетях дочери Ледбеттеров. «В болезни и в здравии, пока смерть не разлучит нас», — подписали снимки женщины. «Именно так они и хотели умереть. Ничего лучшего и быть не могло», — говорит одна из дочерей, Донетта Николс.





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