Политика

Партия «Европейская Солидарность» представила своих кандидатов в народные депутаты, которые будут баллотироваться в мажоритарных округах Ивано-Франковской области. По словам лидера партии, экс-президента Украины Петра Порошенко, в команде «ЕС» уверены, что она имеет «лучший список и лучших кандидатов среди всех участников выборов».

«Почти половина из них — те, кто никогда не были ни в этом парламенте, ни в правительстве, но всю свою жизнь посвятили построению нашего государства и ее защите: волонтеры, добровольцы. Это абсолютно правильное соединение опыта и свежей крови», — цитирует Порошенко пресс-служба партии.

Так, в округе № 83 от партии в Раду идет ученый Алексей Петечел, преподающий в Прикарпатском национальном университете имени Василия Стефаника (является также членом исполкома Ивано-Франковского горсовета). В округе № 86 баллотируется глава фракции «Солидарности» в областном совете Остап Дзеса, а в округе № 87 — депутат облсовета Юрий Голиней. Также в мажоритарном округе № 84 в депутаты идет действующий народный депутат «БПП» Михаил Довбенко.

Напомним, Петр Порошенко заверил, что партия «Европейская Солидарность» в парламенте нового созыва будет поддерживать голосования за проевропейские законопроекты, но никогда не будет сотрудничать с представителями «пятой колонны Януковича», в каких бы фракциях они не находились.

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