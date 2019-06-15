- 18:30 Украина – Южная Корея: где смотреть онлайн финал ЧМ-2019 в Польше
- 18:14 Большинство – представители местного самоуправления: Порошенко представил кандидатов от ЕС в мажоритарных округах Ивано-Франковской области
- 18:01 Смертельное ДТП на Дружбы Народов в Киеве: эксклюзивные фото и детали с места происшествия
- 18:00 Остановилось сердце: на передовой умер боец ВСУ
- 17:45 Скандально известного нардепа Онищенко не пустили на выборы в Раду
- 17:38 Лишились абсолютно всего: пострадавшие при обстреле жилых домов в Марьинке нуждаются в помощи
- 17:20 Пляжи Одессы: где можно купаться без угрозы для здоровья
- 17:14 Украина — Южная Корея: онлайн-трансляция финала ЧМ-2019 в Польше
- 16:59 Цифры явно занижены: в России внезапно раскрыли число погибших от военных действий
- 16:29 Гнались за пьяным водителем: киевские копы попали в серьезное ДТП
- 16:20 Скончался легендарный итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
- 15:57 MARUV попала в новый скандал из-за Крыма
Большинство – представители местного самоуправления: Порошенко представил кандидатов от ЕС в мажоритарных округах Ивано-Франковской области
Партия «Европейская Солидарность» представила своих кандидатов в народные депутаты, которые будут баллотироваться в мажоритарных округах Ивано-Франковской области. По словам лидера партии, экс-президента Украины Петра Порошенко, в команде «ЕС» уверены, что она имеет «лучший список и лучших кандидатов среди всех участников выборов».
«Почти половина из них — те, кто никогда не были ни в этом парламенте, ни в правительстве, но всю свою жизнь посвятили построению нашего государства и ее защите: волонтеры, добровольцы. Это абсолютно правильное соединение опыта и свежей крови», — цитирует Порошенко пресс-служба партии.
Так, в округе № 83 от партии в Раду идет ученый Алексей Петечел, преподающий в Прикарпатском национальном университете имени Василия Стефаника (является также членом исполкома Ивано-Франковского горсовета). В округе № 86 баллотируется глава фракции «Солидарности» в областном совете Остап Дзеса, а в округе № 87 — депутат облсовета Юрий Голиней. Также в мажоритарном округе № 84 в депутаты идет действующий народный депутат «БПП» Михаил Довбенко.
Напомним, Петр Порошенко заверил, что партия «Европейская Солидарность» в парламенте нового созыва будет поддерживать голосования за проевропейские законопроекты, но никогда не будет сотрудничать с представителями «пятой колонны Януковича», в каких бы фракциях они не находились.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!