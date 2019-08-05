Это диктатура, — Калныш о войне Зеленского и Богдана против СМИ

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«Когда Владимир Зеленский «читал интернет» и хотел «разобраться с этим чертом» в Бориспольском горсовете — мы молчали. Нам было интересно посмотреть на новую манеру поведения человека, оказавшегося во главе государства. Когда верховный главнокомандующий, ни дня не служивший в армии, не разобравшись в ситуации, берет «на слабо» боевого офицера, апеллируя к его чести и вынуждая его уйти в отставку, — мы молчали. Потому что какое в бедной стране может быть сочувствие к налоговым органам и тому, кто их возглавляет? Теперь пришли за нами и некому нас защитить, кроме нас самих.

«Классические журналисты привыкли именно себя осознавать как общество. Но, как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов», — сказал глава ОП Андрей Богдан в комментарии «Радио Свобода». Причины, по которым Офис президента (справедливости ради стоит сказать, что не весь) решил игнорировать СМИ, понятны. И это не только упоение собственной значимостью, «мандат на всё», полученный на президентских и парламентских выборах, или желание быть в тренде, диктуемом социальными сетями. Это страх.

Команде Зеленского посредники не нужны. Потому что, когда ты что-то пишешь в соцсетях или выставляешь видео, к тебе нет уточняющих вопросов. Ты купаешься в лучах благодарности и экстаза своих фанатов или покрываешься желчью своих оппонентов. С оппонентами проще — их можно удалять, банить, игнорировать. Но главное — к тебе нет вопросов, на которые ты не хочешь отвечать. То, что ты сказал — и есть данность. Без критики, без поправок, без спора. «Живите теперь с этим», — мысленно, наверное, произносит Андрей Богдан или Владимир Зеленский, ставя пост в ФБ.

К СМИ много вопросов, но я не собираюсь сейчас их задавать. Общим местом является то, что мы разобщены. У нас разные собственники, редакционные политики, зарплаты и ценности. Некоторые из нас стараются не здороваться друг с другом. И я не призываю объединяться, потому что больше верю в персональный поступок и действие. Хотя ситуация, когда целый цех новая власть «множит на ноль», непременно приведет к сплоченности в рядах. Так уже было: и во время Оранжевой революции в 2004-м, и когда в 2012-м пытались ввести закон о клевете, и когда Янукович говорил «я вам не завидую».

Возможно, единственное, что есть у нас общее, — мы все задаем вопросы. Андрею Богдану это не нужно. Он, как никто другой, понимает: окажись Владимир Зеленский на пресс-конференции, он не просто не даст ответы на вопросы. Он опозорится. Он будет нервничать и сбиваться. Он «не в материале». Он потеряет свой рейтинг. С него начнут делать"фотожабы" и «гифки», а это, как я понимаю, смерти подобно в новом, чудном диджитализированном мире. Поэтому легче подбрасывать падким на дешевые шоу зрителям гневного Владимира Зеленского, чем ответить на вопрос, а потом нести за сказанное ответственность. Это создает иллюзию действия, обеспокоенности и непримиримой борьбы со всем что угодно: депутатами, лесниками, таможенниками. Кстати, насчет падких на дешевые шоу — это тоже привет СМИ. Да, в этой дешевизне и наша доля ответственности.

Заявления главы ОП могут возмущать, но не удивлять. Последние пару-тройку лет в подобной ситуации живут американские медиа. Вот что пишет Майкл Вольф в своей книге «Огонь и ярость. Внутри Белого дома», книге, в которой он рассказал о первых месяцах 45-го президента США Дональда Трампа. «Медиа искренне не понимали, как человек, ошибающийся по факту, не ставит на себе крест. Разве это не приговаривает его к позорному столбу? Как может его защищать команда? Факты есть факты! Идти против них или игнорировать их, или уходить от них, значит, выступать лжецом, желающим обмануть, выступать ложным свидетелем. Точка зрения Бэннона (Стив Бэннон — главный стратег и старший советник президента США Дональда Трампа в период с 20 января по 18 августа 2017 года): Трампа не переделать; такие попытки только исковеркают его стиль; сторонникам Трампа это безразлично; СМИ все равно его не полюбят; лучше действовать против СМИ, чем им подыгрывать; утверждения СМИ о том, что они защищают безукоризненную честность и точность, обман; революция Трампа — это атака на традиционные представления и экспертизу, поэтому лучше принять его таким, какой он есть, чем пытаться остановить или исправить. Проблема была в том, что при всем нежелании играть по правилам („его мозги не так устроены“ — одно из расхожих утверждений близкого круга) Трамп жаждал одобрения массмедиа. Но, как подчеркивал Бэннон, он не собирался правильно излагать факты, равно как и признавать, что изложил их неверно, поэтому на их одобрение ему рассчитывать не приходилось. Это означало — а как еще? — что его надо агрессивно защищать от неодобрения массмедиа».

Зеленский — не Трамп, а Богдан — не Бэннон, но что-то общее у них есть. И да, это отношение к СМИ. Которых они боятся, но признания которых жаждут, а не получив, начинают злиться, снова бояться и снова надеяться на их расположение. Есть и другой сценарий. СМИ сейчас хотят дискредитировать, отодвинуть в сторону и лишить легитимности. Вброс лживой информации об отставке Богдана — это не только плевок в адрес СМИ, это первый шаг к тому, чтобы подорвать доверие (да, то, что от него осталось) к СМИ. Это движение в направлении альтернативной реальности без посредников, где общество потребляет только то, что ему спускают сверху, и нет тех, кто готов обличать власть во лжи и манипуляциях. Это очень удобная для власти ситуация. Это диктатура.

А возможно, все проще. Еще раз процитирую Вольфа: «…на самом базовом уровне Трампу, как позже выразился Спайсер (первый пресс-секретарь президента США Дональда Трампа), было на всех глубоко насрать. Ты мог ему сказать все что угодно, но у него в голове было что-то свое, и, если твои слова противоречили тому, что было у него в голове, он тебе просто не верил».

Перед украинскими СМИ встал вопрос: что делать после того, как глава ОП дал понять, какое место новая власть отводит им (нам) в том мире, который они строят. Ничего. Продолжать заниматься тем, чем большинство из нас занимается вне зависимости от того, кто у власти. Задавать вопросы. Рассказывать. Бойкотировать ОП и Андрея Богдана нельзя. Это, собственно, то, чего он и добивается, — меньше внимания, меньше общественного контроля, меньше вопросов. Наоборот, сейчас СМИ должны следить за каждым шагом, за каждым словом и действием и помнить: «Не надо ничего фабриковать. Всегда достаточно одной правды», — отметил Калныш.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что историей же с «отставкой» Богдана Офис президента подставил практически все украинские СМИ. В сети гулял даже некий весьма странный документ, в котором Богдан просит «уволить его по собственному желанию с момента желания».

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